Concurso Assembleia oferece 200 vagas e salários de até R$ 24 mil
As inscrições para o concurso público para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE – RO) estão abertas até 4 de dezembro de 2025. Os candidatos poderão concorrer a vagas para Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Consultor Legislativo. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de dezembro, no site da banca organizadora, FGV, ao custo de R$ 100,00 a R$ 180,00. As provas estão previstas para 8 de fevereiro de 2026.
No total, serão ofertadas 124 vagas imediatas para Assistente Legislativo, 74 para Analista Legislativo e 2 para Consultor Legislativo, contemplando diversas especialidades. Os valores da remuneração variam de R$6.503,55 a R$24.078,42, conforme a vaga escolhida.
Os principais requisitos para a participação são idade mínima de 18 anos e escolaridade de nível médio e superior. O Concurso será realizado, sucessivamente, de acordo com as seguintes etapas:
a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório;
d) Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;
e) Avaliação Biopsicossocial;
f) Heteroidentificação.
Para mais informações sobre a quantidade de vagas, cargos disponíveis e salários, acesse o edital. Para esclarecimentos ou dúvidas entre contato pelo e-mail: [email protected].
Pela 1ª vez, Brasileia recebe Congresso do Protagonismo Empresarial
A cidade de Brasileia recebe, entre os dias 26, 27 e 28, no auditório do Senac, o VI Congresso Estadual do Protagonismo Empresarial Acre é o Nosso Negócio, juntamente com a Caravana de Crédito Acredita, uma iniciativa nacional do Sebrae que percorre o país levando capacitação, orientação e oportunidades de acesso ao crédito para empreendedores.
O evento reúne empresários de mais de 20 municípios do Acre, fortalecendo a integração regional e ampliando o diálogo sobre desenvolvimento econômico.
Objetivos da Caravana de Crédito Acredita. O projeto tem como propósito:
Ampliar o acesso ao crédito para micro e pequenos negócios; Promover a educação financeira e a gestão empresarial; Reduzir barreiras e preconceitos no acesso ao crédito, especialmente para mulheres empreendedoras e Fortalecer o empreendedorismo em todo o país.
Durante o encontro, o público acompanha palestras e momentos de formação com especialistas convidados, entre eles:
Shirley Marçal, com o tema “A importância da consultoria financeira para os pequenos negócios”;
Valdir Oliveira, com a palestra “Reflexões sobre crédito e pequenos negócios”;
Augusto Togni, convidado para ministrar a palestra “Planejadora”.
Além disso, haverá atividades específicas da Caravana de Crédito com a analista do Sebrae Acre, Julce Ferreira, que apresentará detalhes sobre o programa e também sobre o FAMPE( Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas).
O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Comunicação, Chiquinho Chaves, que representou o prefeito Carlinhos do Pelado. Ele esteve acompanhado da presidente da Associação Comercial de Brasileia, Inês Tiziana, e da analista do Sebrae, Helen Kelma, que representou a executiva da instituição.
Participam ainda a secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, a secretária de Assistência Social, Suly Guimarães, além de autoridades, empresários e convidados de toda a região.
A programação do Congresso segue nesta quinta-feira e encerra-se na sexta-feira , com mais palestras, capacitações e ações voltadas ao fortalecimento do protagonismo empresarial no Acre.
Sindicância sobre irregularidades em Unidade Socioeducativa vira alvo do MP
A Promotoria de Justiça de Execução de Medidas Socioeducativas do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou, por meio da Portaria nº 0014/2025/4°PJEDCA, um Procedimento Administrativo para acompanhar a sindicância investigativa relacionada a possíveis transgressões disciplinares ocorridas na Unidade Socioeducativa Aquiry, no dia 5 de setembro de 2025.
A portaria, assinada pela promotora de Justiça Vanessa de Macedo Muniz, destaca que o MPAC atua com fundamento em dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que garantem a proteção integral de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Entre esses dispositivos estão o artigo 129 da Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).
Segundo a promotora, cabe ao Estado do Acre formular, coordenar e manter o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, enquanto à Promotoria especializada compete realizar inspeções periódicas nos centros socioeducativos, além de adotar medidas cíveis, criminais e administrativas diante de eventuais irregularidades ou abusos cometidos por servidores, ou agentes públicos.
A instauração do procedimento ocorre após a Corregedoria do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC) comunicar a abertura de sindicância investigativa sobre os fatos registrados em setembro. A medida visa assegurar a proteção integral dos adolescentes, garantir o respeito aos direitos previstos no ECA e no SINASE e promover a responsabilização de eventuais envolvidos.
A portaria determina ainda a nomeação de um servidor para assessorar os trabalhos, a autuação e registro da instauração do procedimento, além da expedição de comunicação à Corregedoria do ISE/AC para acompanhamento da conclusão da sindicância.
Quinta-feira com chuvas a qualquer hora, que podem ser intensas, no Acre
Nesta quinta-feira (27), o tempo instável, com sol, nuvens e chuvas pontuais — que podem ser fortes em algumas áreas — deve predominar no Acre, no sul e sudoeste do Amazonas, em Rondônia, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, além da Bolívia (planícies) e do Peru (região de selva). Em muitas regiões, há possibilidade de precipitações intensas. No Distrito Federal e no centro e sul de Goiás, as temperaturas ficam mais amenas, segundo o portal O Tempo Aqui.
No leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira), o tempo permanece instável, com chuvas a qualquer hora, que podem ser intensas em algumas áreas. A probabilidade de chuvas fortes é muito alta. A umidade relativa mínima varia entre 70% e 80% durante a tarde, enquanto a máxima fica entre 90% e 100% no início da manhã. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando da direção norte, com variações de noroeste e nordeste.
No centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), o clima será quente e abafado, porém instável, com sol, nuvens e chuvas pontuais, que também podem ser intensas. A probabilidade de temporais é igualmente muito alta. A umidade relativa mínima oscila entre 65% e 75% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% pela manhã. Os ventos sopram com fraca intensidade, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas para as regiões do Acre:
– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C;
– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C;
– Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 28°C e 30°C;
– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C;
– Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C;
– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C;
– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 30°C e 32°C.
