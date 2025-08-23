Brasil
Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões
As seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 28 milhões.
Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Comentários
Brasil
Entenda a escalada das tensões entre EUA e Venezuela
Em entrevista ao Agora CNN, Rafael Villa, professor de Relações Internacionais da USP, explica o acirramento das tensões entre os países
Em entrevista à CNN, Rafael Villa, professor de Relações Internacionais da USP, explicou a recente escalada das tensões e projetou cenários futuros para o conflito.
O que é a milícia bolivariana?
A milícia bolivariana venezuelana foi criada por Hugo Chávez no final da primeira década dos anos 2000, funcionando como uma força paramilitar. O grupo foi idealizado para ser convocado em momentos de crise, sendo composto majoritariamente por aposentados e idosos, com poucos jovens em suas fileiras.
Embora Maduro afirme ter capacidade de mobilizar 4,5 milhões de milicianos, especialistas contestam esse número. Considerando que a população atual da Venezuela é de aproximadamente 21 milhões de pessoas, após a saída de cerca de 8 milhões do país, o número apresentado por Maduro representaria 21% da população venezuelana atual.
Estimativas mais realistas apontam que a força paramilitar conta com cerca de 100 mil pessoas. O contingente é descrito como mal preparado e recebe baixos salários, tendo sua capacidade de mobilização bastante limitada em caso de confronto. A retórica de Maduro sobre o poder da milícia é vista principalmente como um discurso defensivo frente às movimentações americanas.
Comentários
Brasil
Coreia do Norte diz que Coreia do Sul fez disparos de advertência
Norte-coreanos vêm construindo barreiras na fronteira entre os dois países e têm destruído estradas na região
A Coreia do Norte disse neste sábado (23) que militares sul-coreanos dispararam tiros de advertência na terça-feira (19) na área de fronteira entre as duas Coreias, e chamou isso de provocação deliberada, de acordo com a mídia estatal KCNA.
A Coreia do Norte também disse que as transmissões de alerta dos militares sul-coreanos na região da fronteira estavam aumentando.
Desde o ano passado, a Coreia do Norte vem construindo barreiras na fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias, além de explodir estradas e ferrovias intercoreanas.
A Coreia do Norte “tomará as contramedidas correspondentes” para qualquer obstrução ao projeto de construção de barreiras e “não se responsabilizará pelas graves consequências” se o alerta avançado na área da fronteira for ignorado no futuro, disse a KCNA, citando uma declaração do tenente-general do Exército Ko Jong Chol, vice-chefe do Estado-Maior do Exército norte-coreano.
A mensagem da Coreia do Norte contrasta com a declaração do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, na semana passada, de que o país encerrará algumas atividades militares ao longo de sua fronteira com a Coreia do Norte, no mais recente esforço de seu governo para melhorar os laços entre os vizinhos que ainda estão tecnicamente em guerra.
A Coreia do Norte também criticou novamente os exercícios militares conjuntos em andamento dos EUA e da Coreia do Sul como “um exercício extremamente provocativo… para uma guerra real”, em um artigo separado da KCNA no sábado.
Os EUA e a Coreia do Sul afirmaram que os exercícios são defensivos.
Comentários
Brasil
Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Minuta com 33 páginas encontrada no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitava urgência em um pedido de asilo politico ao presidente da Argentina, Javier Milei
Uma minuta de 33 páginas encontrada no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou um possível pedido de asilo político ao governo da Argentina. Em entrevista ao Agora CNN, a doutora em Direito Internacional Priscila Caneparo avaliou que o documento, que solicitava urgência na apreciação por parte do presidente Javier Milei, trouxe à tona questões sobre a viabilidade do processo, embora tanto o governo argentino quanto a defesa de Bolsonaro tenham negado a existência de qualquer pedido oficial.
Segundo a especialista, o asilo político, instituído durante as ditaduras militares na América Latina, difere do refúgio por se tratar especificamente de perseguição ideológica ou política, enquanto o refúgio está relacionado a questões de raça, etnia, nacionalidade ou religião.
Processo e limitações
Caneparo explicou que, para que um pedido de asilo político seja efetivado, o solicitante precisaria estar fisicamente em uma embaixada do país ao qual solicita a urgência, pois esta é considerada uma extensão do território nacional.
No atual cenário, devido às medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que impedem Bolsonaro de se aproximar de embaixadas, o processo se torna inviável.
Mesmo que a Argentina decidisse conceder asilo político ao ex-mandatário brasileiro, seria necessária uma autorização do Brasil para que Bolsonaro pudesse deixar a jurisdição brasileira, cenário considerado altamente improvável pela especialista.
A descoberta da minuta, por outro lado, justifica as medidas cautelares que restringem a aproximação de Bolsonaro às embaixadas.
Impactos diplomáticos
Em termos de relações internacionais, um eventual aceite do pedido de asilo pelo governo argentino poderia fortalecer o posicionamento de Javier Milei junto à direita mundial, embora pudesse gerar críticas posteriores relacionadas à questão da impunidade.
A especialista relembra um caso similar ocorrido durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), envolvendo o italiano Cesare Battisti, que gerou controversas diplomáticas à época.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.