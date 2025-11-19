Cotidiano
Conclusão do ensino médio cresce 25,7 pontos em uma década no Norte
Um estudo da organização Todos Pela Educação aponta que o Brasil registrou avanços significativos na conclusão do ensino fundamental e do ensino médio nos últimos dez anos. Mesmo assim, o ritmo ainda é insuficiente para reduzir as desigualdades educacionais entre regiões, grupos raciais e faixas de renda.
A pesquisa analisou a conclusão da educação básica na idade adequada — 16 anos para o ensino fundamental e 19 anos para o ensino médio — comparando dados de 2015 e 2025 da Pnad Contínua e de seu módulo Educação, ambos do IBGE.
No ensino fundamental, o percentual de jovens que concluíram a etapa até os 16 anos passou de 74,7% em 2015 para 88,6% em 2025, um salto de 13,9 pontos percentuais. Já no ensino médio, o avanço foi ainda maior: a taxa subiu de 54,5% para 74,3% no mesmo período, crescimento de 19,8 pontos.
As disparidades regionais, porém, seguem marcantes. As maiores evoluções ocorreram no Norte, onde a taxa de conclusão do ensino médio avançou 25,7 pontos percentuais — de 43,4% para 69,1%. No Nordeste, o crescimento foi de 23 pontos, alcançando 69,3% em 2025. Apesar dos progressos, as duas regiões permanecem atrás do Sudeste (79,6%), Centro-Oeste (75,4%) e Sul (73,6%), que mantêm os melhores índices de conclusão na idade correta.
Rio Acre registra nova elevação e marca 5,29 metros nesta quarta-feira
O nível do Rio Acre voltou a subir em Rio Branco e atingiu 5,29 metros na medição das 7h34 desta quarta-feira, 19, segundo o boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.
O aumento ocorreu mesmo sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, período em que o acumulado permaneceu em 0,0 mm.
Apesar da elevação, o volume ainda está distante da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.
Acre terá preço de R$ 122,12 para botijão de gás no Auxílio Gás de novembro
Portaria interministerial define valor de referência para programa social; norma estabelece reajustes anuais ou extraordinários conforme variações de mercado
O Acre terá como preço de referência R$ 122,12 para o botijão de 13 quilos de gás de cozinha (GLP) no programa Auxílio Gás do Povo referente ao mês de novembro de 2025. O valor foi estabelecido pela Portaria Interministerial MME/MF nº 3, publicada no dia desta terça-feira (18) pelos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, que atualiza os critérios de revisão dos preços de referência do GLP em todo o país.
A norma, que altera portaria anterior de outubro, estabelece que os reajustes poderão ocorrer de forma ordinária (a cada 12 meses) ou extraordinária, sempre que o Comitê Gestor identificar mudanças significativas no mercado. A atualização busca garantir previsibilidade e transparência no repasse do benefício social em um contexto de oscilações nos preços do gás de cozinha.
Acre tem etanol mais caro do Brasil, com posto vendendo a R$ 6,08 o litro, aponta ANP
Preço em postos acreanos supera em 42% a média nacional de R$ 4,29; estado aparece com valor individual mais alto do país enquanto Amapá lidera em média estadual
O Acre voltou a ocupar a posição mais desconfortável no ranking nacional de combustíveis, registrando o preço individual mais alto do etanol no Brasil: R$ 6,08 por litro em postos pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre 9 e 15 de novembro. O valor acreano supera em 42% a média nacional do combustível, fixada em R$ 4,29, e representa um dos maiores gaps de preço do país.
Enquanto 13 estados tiveram recuo nos preços e outros 8 registraram altas, o Acre se destacou pelo valor extremo cobrado aos consumidores. Embora o Amapá lidere a média estadual mais alta (R$ 5,54), é no território acreano que o motorista encontra o preço individual mais salgado nas bombas, refletindo os desafios logísticos e tributários que encarecem os combustíveis na região Norte.
Comparativo nacional
- Acre: R$ 6,08 (preço individual mais alto)
- Amapá: R$ 5,54 (maior preço médio estadual)
- Mato Grosso do Sul: R$ 3,93 (menor preço médio)
- Média nacional: R$ 4,29
Tendência semanal
- 13 estados: Preços recuaram
- 8 estados: Preços subiram
- Acre: Destaque pelo valor extremo individual
A posição do Acre no ranking reflete os desafios logísticos e tributários do estado, que por sua localização geográfica distante dos centros produtores e condição de estado importador de combustíveis, historicamente convive com os preços mais elevados do país.
