Comunidade faz manifestação para exigir instalação de galerias contra alagações

Moradores do bairro João Paulo II, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, realizaram uma manifestação nesta quarta-feira (3) para pedir a implantação de três pontos de galeria, medida considerada essencial para reduzir os impactos das enchentes e enxurradas que atingem a comunidade.

Segundo os moradores, a construção das galerias havia sido acordada em reunião realizada no último dia 22 de agosto, no gabinete do prefeito, que contou com a presença do secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, do coronel Claudio Falcão, coordenador da Defesa Civil e de outras autoridades. Na ocasião, ficou definido que os trabalhos começariam já no dia 24, mas até agora não foram iniciados.

“Passaram 10, 12 dias e nada foi feito. O que estamos reivindicando é apenas o que foi prometido, diante do prefeito e das autoridades. Não temos mais muito tempo, o inverno está às portas e precisamos dessas galerias para evitar novos alagamentos”, afirmou Everton Rodrigues, presidente da Associação de Moradores do bairro, que vive na comunidade há mais de 30 anos.

Os manifestantes lembram que o bairro João Paulo II foi um dos mais atingidos durante o último período chuvoso, com registros recorrentes de alagações, e cobram urgência na execução da obra antes do início do inverno amazônico.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários