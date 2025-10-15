Conecte-se conosco

Acre

Comunidade extrativista recebe trator agrícola de R$ 450 mil via emenda parlamentar intermediada pelo vereador Rosimar do Rubicon

Publicado

1 hora atrás

em

Máquina, adquirida através de emenda do ex-deputado Léo de Brito, beneficiará cinco seringais na Reserva Chico Mendes em Epitaciolândia; vereador Rosimar Menezes intermediou o pleito

A comunidade extrativista Porangaba, na zona rural de Epitaciolândia, recebeu na última sexta-feira (10) um trator agrícola com lâmina, no valor de R$ 450 mil. O equipamento foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Léo de Brito (PT), fruto de uma reivindicação antiga dos moradores da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes.

O pleito foi formalizado em uma reunião na associação da comunidade, intermediada pelo então ex-assessor e atual vereador Rosimar Menezes (Republicanos). Na ocasião, extrativistas e produtores rurais apresentaram a necessidade do trator para atender o núcleo de base que opera em cinco seringais: Porangaba, Riozinho, Filipinas, Povi e Rubicon.

Sensibilizado com as demandas, o ex-parlamentar se comprometeu e cumpriu a promessa, destinando a verba para a compra do maquinário. O trator já se encontra em operação na comunidade, realizando serviços de gradagem e destoca, e ficará disponível para uso coletivo através da associação comunitária.

Para o vereador Rosimar Menezes (Republicanos), a entrega do equipamento representa a concretização de um sonho antigo da população local e um avanço para a produção na reserva extrativista.

O trator foi entregue, onde se encontra disponível para a comunidade do Porangaba, onde fica a associação e já vem trabalhando, gradeando terras e também, possivelmente fazendo algumas destoca na comunidade. Foto: captada

Veja vídeo com vereador Rosimar do Rubicon:

Acre

Marquinhos Tibúrcio cobra expansão de cursos superiores no polo universitário de Brasiléia (UFAC) durante a 32ª Sessão

Publicado

2 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Presidente Marquinho Tibúrcio fez indicações para a UFAC e para a prefeitura, pedindo desde a construção de uma ponte rural até o reparo da iluminação de quadra esportiva

Marquinhos Tibúrcio (PP) destacou a importância do campus local da Ufac e fez um apelo por novos cursos, como Direito e Engenharia Agronômica, para atender à demanda da região. Foto: captada 

O presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia, Marquinho Tibúrcio (PP), usou a tribuna durante a 32ª Sessão Ordinária, na última terça-feira (14), para fazer uma série de pedidos formais a diferentes órgãos. As solicitações visam atender desde a demanda por educação superior até problemas de infraestrutura urbana e rural que afetam a população.

Em um dos apontamentos mais enfáticos, o vereador cobrou da reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) a criação de novos cursos no campus de Brasiléia inaugurado em novembro de 2015. Tibúrcio destacou a necessidade de novos cursos no Campus Fronteira, justificando que a região possui um setor agrícola forte e muitos jovens rurais buscam qualificação na área.

Tibúrcio justificou a demanda pela forte vocação rural do município e da região, argumentando que muitos jovens do campo almejam se profissionalizar na área agrícola sem precisar sair do estado. Foto: captada 

O parlamentar foi veemente ao solicitar a criação de novos cursos, com ênfase em Direito e Engenharia Agronômica. Tibúrcio justificou a demanda pela forte vocação rural do município e da região, argumentando que muitos jovens do campo almejam se profissionalizar na área agrícola sem precisar sair do estado.

“A expansão de cursos no Campus Fronteira do Alto Acre (Ufac), é crucial para o desenvolvimento de Brasiléia e para fixar nossos jovens aqui. Precisamos de cursos que dialoguem com a nossa realidade econômica, e a Engenharia Agronômica é um deles”, defendeu o vereador, destacando o papel da universidade como vetor de progresso local.

Indicação do vereador Marquinhos Tibúrcio (PP) será direcionada à reitora da UFAC, Guida Aquino, com solicitação de criação de cursos de Direito e Engenharia Agronômica. Foto: captada 

O pedido oficial que será encaminhado à reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino. O documento solicita a expansão com a criação de novos cursos superiores. Em sua justificativa, Tibúrcio destacou o potencial agrícola da região e a demanda de jovens que buscam qualificação profissional na área.

“Estamos formalizando este pedido à reitora Guida Aquino com a expectativa de que a UFAC possa atender essa necessidade crucial para nosso desenvolvimento. A qualificação profissional é um dos pilares para o crescimento de nossa região”, afirmou o parlamentar.

O encaminhamento oficial à reitora da UFAC consolida a solicitação feita pelo vereador durante sua fala na tribuna, que agora seguirá os trâmites administrativos para análise pela instituição de ensino superior.

A indicação à Ufac foi um dos principais pontos da fala do presidente, que também direcionou outras demandas de infraestrutura à prefeitura, mas salientou que a educação é um pilar fundamental para o futuro do município. A expectativa é que a reitoria analise o pedido e avalie a viabilidade de atendimento à solicitação.

Outro pedido do vereador direcionado a prefeitura foi direcionado a Secretaria Municipal de Obras (SEMOTUR), para que faça o melhoramento com piçarramento no ramal da Eletra. Foto: captada 

Na área de infraestrutura, uma das cobranças foi direcionada à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo do Município de Brasiléia (SEMOTUR). O parlamentar solicitou a construção de uma nova ponte na comunidade rural Belmonte. De acordo com a indicação, a estrutura antiga está interditada há cerca de 14 anos, o que causa transtornos e dificulta o acesso dos moradores.

Ainda para a SEMOTUR, o vereador fez outros dois pedios: o melhoramento com piçarramento (pavimentação com piçarra) no ramal da Eletra e a manutenção e conserto da iluminação pública da quadra poliesportiva do bairro Eldorado, localizada nas proximidades do prédio do SENAC.

O presidente Marquinhos Tibúrcio (PP), finalizou sua participação na tribuna reforçando o pedido para que Secretaria Municipal de Obras, realize a manutenção e o conserto da iluminação pública da quadra poliesportiva do bairro Eldorado. Foto: captada 

Acre

Sebrae promove palestra para fortalecer produção de frutas, legumes e verduras no Acre

Publicado

3 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Evento marca parceria da instituição com o Grupo Arasuper e ASAS

Com o objetivo de discutir o papel estratégico das frutas, legumes e verduras (FLV) na construção de cadeias produtivas sustentáveis e competitivas no Acre, o Sebrae realizará na segunda-feira (20), a palestra “FLV: Qualidade, Valor e Oportunidade na Cadeia Produtiva”, na sede da instituição, às 9h, em Rio Branco.

A palestra será ministrada pelo consultor especialista Evandro Dias e integra o evento “Conexão Produtiva Acre: Do campo ao mercado”, que tem como objetivo a conexão entre produtores locais e o Grupo Arasuper, parceiro desta iniciativa. Serão apresentados os principais desafios e oportunidades para o fortalecimento da produção regional, logística eficiente, valorização do produto e outros aspectos.

Este encontro reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento regional sustentável, é o que destaca a analista do Sebrae, Maysa Bezerra: “Nosso propósito é fortalecer estas cadeias produtivas [FLV], conectando produtores aos mercados. Quando valorizamos o que é local, impulsionamos o desenvolvimento sustentável e geramos novas oportunidades para quem vive do campo e faz a diferença na economia acreana”.

O evento é gratuito e marca o lançamento oficial do Projeto Encadeamento Produtivo, iniciativa do Sebrae em parceria com o Grupo Arasuper e apoio da Associação Acreana de Supermercado (ASAS).

As inscrições estão disponíveis no site ac.loja.sebrae.com.br. Para mais informações entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse o Instagram @SebraenoAcre.

Serviço:

Data: 20 de outubro (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Sede do Sebrae (Av. Ceará, 3693, 7º BEC)

Acre

Saúde desmente novo caso suspeito de intoxicação por metanol em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Procon havia anunciado possível nova ocorrência, mas Sesacre confirmou que trata-se do mesmo caso já descartado anteriormente

Bahia registra primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol • Freepik

Mais um caso suspeito de intoxicação por metanol foi anunciado na manhã desta quarta-feira (15) pela presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), Alana Carolina L. Maia Albuquerque, durante entrevista na Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ela, o órgão estava acompanhando o caso e adotando providências preventivas, embora a contaminação ainda não tivesse sido confirmada.

“Estão sendo feitas todas as verificações. Caso surja a confirmação, serão adotadas todas as providências dentro dos protocolos legais de segurança”, afirmou Alana. A presidente destacou que o Procon atua em parceria com órgãos estaduais e federais desde a repercussão nacional dos casos de intoxicação, com foco na orientação aos consumidores e na fiscalização de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.

Ela também mencionou a Operação Salu, deflagrada recentemente em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Ministério Público do Acre (MP-AC) e a Vigilância Sanitária, que já fiscalizou mais de 40 estabelecimentos no estado.

No entanto, horas após a declaração, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) desmentiu a informação de um novo caso suspeito. Em nota enviada à imprensa, a pasta informou que o episódio mencionado pelo Procon refere-se ao primeiro registro suspeito, já descartado após exames toxicológicos realizados pela Polícia Técnico-Científica do Acre.

“O governo do Acre, por meio da Sesacre e da Fundhacre, informou que o exame toxicológico realizado não detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia internada em Rio Branco. Já em relação ao caso notificado envolvendo um paciente do sexo masculino, o exame clínico e a evolução do quadro permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. O paciente recebeu alta médica e se recupera bem em casa”, diz a nota.

O Procon/AC reforçou que os consumidores devem adquirir bebidas apenas em locais de confiança, verificar lacres e rótulos, exigir nota fiscal e procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais do órgão: Disque Denúncia 151, telefone (68) 3223-7000 ou e-mail [email protected].

