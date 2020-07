A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) anunciou nesta segunda-feira (27) uma boa notícia para a educação pública no Acre: garantiu R$ 10,7 milhões (dez milhões e duzentos e oitenta e sete mil reais). Estes recursos vão permitir a construção de escolas, melhorias no transporte escolar e fortalecer a educação em todo o estado. Comprometida, a senadora também garantiu recursos para a Universidade Federal do Acre – Ufac – e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre – Ifac.

“Sempre digo que investir em educação, é investir em pessoas, é dar oportunidade a todos. Desde o início do meu mandato, tenho planos para fortalecer a educação no Acre. Essas emendas que destinei vamos trabalhar para o fortalecimento do setor, dando dignidade e qualidade para quem ensina e quem quer aprender. Trazer melhorias na infraestrutura de prédios é proporcionar um ambiente capaz de auxiliar no aprendizado dos estudantes”, disse Mailza Gomes.

A senadora pontuou também que no conhecimento está a chance de libertação e de projeção do futuro. “É necessário investir em educação desde o início para criarmos jovens com mentes brilhantes e desde já começar equipar as universidades com laboratórios de pesquisas. Educação é esperança, é garantia de um futuro promissor para nossas crianças e juventude”, argumentou.

Confira as principais emendas garantidas pela senadora para a Educação no Estado do Acre

Rio Branco:

A educação é prioridade no mandato da senadora Mailza. Para isso, a parlamentar garantiu R$ 3.250 milhões (três milhões e duzentos e cinquenta mil) para construção de um complexo esportivo na baixada da Sobral, que irá beneficiar mais de 18 bairros da região. A Universidade Federal do Acre – Ufac – foi contemplada com R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil) para manutenção do curso de Física e o Instituto Federal do Acre – Ifac -, R$ 250 mil para custeio e R$ 387 mil (trezentos e oitenta e sete mil reais) para climatização da escola José Ramalho na Vila Acre.

Reforma do Instituto Santa Juliana em Sena Madureira e compra de ônibus

Tradicional na cidade, a reforma da escola Santa Juliana está garantida com recursos indicados pela senadora no valor de R$ 500 mil e R$ 700 mil para compra de 3 ônibus escolares, totalizando R$ 1,2 milhão (um milhão e duzentos mil reais) investidos na educação no município.

Mâncio Lima:

A senadora anunciou R$ 1.4 milhão (um milhão e quatrocentos mil reais) para construção de uma escola na comunidade Alto Pentecostes.

Senador Guiomard, Plácido de Castro, Assis Brasil e Acrelândia são beneficiados com emendas da senadora

Para Senador Guiomard, Mailza garantiu R$ 1.5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais para construção de uma escola na comunidade rural Baixa Verde, R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) para aquisição de um ônibus escolar, R$ 650 mil (seiscentos e cinquenta mil reais) para construção de uma quadra coberta na escola Manoel Gomes e R$ 150 mil (cento e cinquenta mil) para aquisição de notebooks para a escola Manoel Gomes.

Assis Brasil foi contemplada com R$ 500 mil (quinhentos mil reais) para aquisição de dois ônibus escolares. Plácido de Castro e Acrelândia também recebem R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil) cada município para compra de ônibus escolares.

