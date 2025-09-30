Compradores destacam qualidade da Castanha-do-Brasil em visita à Cooperacre

Uma comitiva de 25 compradores de 18 países visitou na segunda-feira, 29, a sede da Cooperacre, em Rio Branco, durante a programação do Exporta Mais Amazônia, evento voltado à promoção de produtos regionais no mercado global.

O grupo conheceu de perto os processos de beneficiamento da castanha-do-brasil e destacou a qualidade e o potencial do produto para conquistar novos mercados.

O evento, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Sebrae, reúne 76 vendedores, 44 deles do Acre, e 25 compradores nacionais e internacionais.

O engenheiro de alimentos da Cooperacre, Leonardo Evangelista, ressaltou a importância da visita para mostrar a capacidade da cooperativa em atender às exigências internacionais. “Um pouco do trabalho in loco, do trabalho que é feito com o beneficiamento da castanha, mostrar quais são os processos, quais são os controles, principalmente para o mercado internacional, que visa a questão de segurança de alimentos, a questão da proteção do produto, é sempre importante estar vendo in loco quais são os processos, quais são as atividades e o que nós temos aqui dentro, condições de atendê-los em qualquer parte do planeta”, pontuou.

Da Rússia, a empresária Oksana Artiukhova, dona da Grand Trade, destacou o interesse em firmar novas parcerias no Acre. “Minha empresa é o Grand Trade. Eu sou da Rússia. Nós estamos interessados em castanha-do-brasil, e é por isso que eu venho aqui e procuramos bons e confiáveis fornecedores de castanha-do-brasil. Nós importamos castanha-do-brasil de Brasília desde agora e antes. Então, isso são nozes que usamos regularmente no nosso trabalho, e isso significa que temos embarques regulares de castanha-do-brasil para a Rússia. É por isso que eu vim aqui, para ver e ter uma boa cooperação e começar um novo negócio com um novo produtor”, ressaltou.

O búlgaro Spas Georgiev, representante da empresa Nature Supply EOOD, destacou a exclusividade da castanha-do-brasil em relação a outros produtos do mercado mundial.

“Eu sou da Bulgária, meu nome é Spas Georgiev, represento a empresa Nature Supply. Nós somos atacadistas de nozes, sementes e frutos secos com sede na Bulgária e vendemos para a Europa Central e Oriental. Então eu estou aqui porque o Brasil é famoso pela castanha-do-brasil, eu vim aqui para aprender mais graças à Apex, para atender produtores e espero começar a fazer negócios com fornecedores confiáveis desta região. É muito bom [o sabor da castanha], quero dizer, é muito bom, mas o problema é que cresce só aqui nessa área, porque outros produtos como amêndoas, caju, pistache, você pode encontrar em todo o mundo, mas a castanha-do-brasil você encontra só aqui. Esse é um verdadeiro tesouro que vocês têm”, afirmou.

