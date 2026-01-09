Companheiro é preso após 20 anos de agressões e tentativa de homicídio em Cruzeiro do Sul

Mulher denunciou violência doméstica que incluía socos, “mata-leão” e perseguição com faca; homem foi detido em flagrante e caso está na DEAM

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (9) em Cruzeiro do Sul, acusado de agredir a companheira com quem convivia há cerca de 20 anos. A vítima relatou à polícia que sofria violência física desde o início do relacionamento, mas só agora decidiu formalizar a denúncia por medo do agressor.

Segundo o relato, a mulher foi atacada com socos na boca, empurrões e um golpe do tipo “mata-leão”. Ela também informou que, há dois meses, foi perseguida pelo companheiro com uma faca, em episódio classificado como tentativa de homicídio. O caso mais recente motivou a busca por ajuda e o acionamento da polícia.

O suspeito foi preso em flagrante, e a vítima registrou a ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) na manhã desta sexta. O caso segue sob investigação, e as autoridades adotarão as medidas legais cabíveis.

