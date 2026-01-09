Geral
Companheiro é preso após 20 anos de agressões e tentativa de homicídio em Cruzeiro do Sul
Mulher denunciou violência doméstica que incluía socos, “mata-leão” e perseguição com faca; homem foi detido em flagrante e caso está na DEAM
Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (9) em Cruzeiro do Sul, acusado de agredir a companheira com quem convivia há cerca de 20 anos. A vítima relatou à polícia que sofria violência física desde o início do relacionamento, mas só agora decidiu formalizar a denúncia por medo do agressor.
Segundo o relato, a mulher foi atacada com socos na boca, empurrões e um golpe do tipo “mata-leão”. Ela também informou que, há dois meses, foi perseguida pelo companheiro com uma faca, em episódio classificado como tentativa de homicídio. O caso mais recente motivou a busca por ajuda e o acionamento da polícia.
O suspeito foi preso em flagrante, e a vítima registrou a ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) na manhã desta sexta. O caso segue sob investigação, e as autoridades adotarão as medidas legais cabíveis.
PM prende suspeito com mais de 100 gramas de cocaína em abordagem de rotina no bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira
Homem foi detido após atitude suspeita durante patrulhamento em Sena Madureira; material apreendido e suspeito encaminhado à delegacia para procedimentos legais
Policiais militares do 8º Batalhão prenderam, na tarde desta sexta-feira, um homem por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação de patrulhamento ostensivo no bairro Eugênio Augusto Areal, em Sena Madureira, no Acre.
De acordo com a PM, os agentes realizavam rondas de rotina quando perceberam a atitude suspeita do indivíduo ao avistar a viatura. Após a abordagem, foi encontrado com ele aproximadamente 101 gramas de uma substância semelhante à cocaína.
O suspeito foi preso em flagrante, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial com “integridade física preservada”, conforme informou a corporação. A droga apreendida foi levada junto para os procedimentos legais.
A Polícia Militar destacou que as ações de patrulhamento continuam intensificadas na região com o objetivo de combater o tráfico e aumentar a segurança da população.
Obra de drenagem com tubo de 18 metros é executada pelo Deracre na Rodovia AC-40
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa a implantação de 18 metros de drenagem na rodovia AC-40, no trecho do km 22.
Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a obra atende a uma demanda técnica identificada no local.
“A drenagem é necessária para corrigir o escoamento da água no trecho e preservar a estrutura da rodovia, evitando problemas futuros na pista”, afirma.
O serviço consiste na instalação de tubo em Pead (polietileno de alta densidade), com diâmetro de 1,50m, estrutura utilizada para condução das águas pluviais sob a pista. A intervenção corrige pontos de acúmulo de água e evita a infiltração no corpo da estrada, reduzindo riscos de danos ao pavimento. A execução do serviço garante melhores condições de tráfego no local e integra as ações de manutenção da malha viária estadual realizadas pelo Deracre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Deracre reforça ações de tapa-buraco na Rodovia AC-90, em Rio Branco
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), destinou nesta sexta-feira, 9, mais uma equipe para trabalhar na manutenção da rodovia AC-90, no km 85, em Rio Branco, durante o período de chuvas. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o reforço das equipes busca manter a rodovia em condições de tráfego.
“Com o aumento dos danos causados pelas chuvas, foi necessário reforçar as equipes para garantir a manutenção da AC-90 e evitar o avanço dos buracos na pista”, afirmou.
Os serviços executados são de tapa-buraco, com intervenção direta nos pontos mais danificados do pavimento. O trabalho é realizado conforme as condições climáticas, priorizando os trechos com maior necessidade de reparo. A atuação das frentes de serviço inclui limpeza das áreas comprometidas e aplicação de massa asfáltica nos pontos afetados. O Deracre mantém equipes em campo para atender trechos que demandam manutenção ao longo do período chuvoso.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
