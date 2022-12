Como fica a corrida para o prêmio de melhor do mundo da Fifa depois da Copa

OGol

A Copa do Catar chegou ao fim e, agora, o foco volta novamente para os clubes e as premiações. Em fevereiro, a Fifa elege o melhor jogador do mundo em 2022 e, depois de um grande Mundial, a balança nessa escolha pode ter mudado de lado decisivamente.

Finalistas da Copa, Argentina e França viram seus dois grandes craques apresentarem um desempenho de excelência. Killian Mbappé se tornou o segundo jogador na história a notar um hat-trick na decisão e foi o artilheiro da competição com oito gols.

A coroação não veio já que o troféu de campeão foi para a América do Sul. Lionel Messi marcou gols em todas as fases de mata-mata, o primeiro a atingir esse feito, fechou a Copa do Mundo com sete gols, e guiou a Argentina ao tricampeonato.

Mesmo com o período de análise maior que o de costume, de agosto de 2021 a dezembro de 2022, o ganhador da Bola de Ouro, Karim Benzema, pode ter perdido a chance no Fifa The Best justamente por conta da Copa.

O atacante do Real Madrid foi convocado para o Mundial mas, com uma lesão muscular, deixou a disputa. Benzema não chegou a ser cortado e as especulações sobre um retorno ganharam força. No fim, o grande artífice merengue para a conquista da Liga dos Campeões não retornou e deu sequência a uma escrita: O atual vencedor da Bola de Ouro nunca venceu a Copa.

Trio de azarões

Com Messi, Mbappé e Benzema claramente favoritos, vamos a outros três jogadores que correm por fora na votação da Fifa para o melhor jogador do mundo no ano de 2022.

Sadio Mané guiou a seleção de Senegal ao título da Copa Africana de Nações, e seria o “10 e faixa” de seu país na Copa. No entanto, o jogador que trocou o Liverpool pelo Bayern de Munique se lesionou às vésperas do Mundial em partida pelos bávaros. O atacante até foi convocado para a Copa do Catar, mas acabou cortado. Ele foi o segundo mais votado na premiação da Bola de Ouro.

Saímos do Senegal e viajamos até a Bélgica. O meia Kevin de Bruyne, terceiro mais votado na premiação da France Football, chegou cercado de expectativa por mais uma exibição da geração de ouro da Bélgica. Eliminados de forma precoce, os belgas tiveram desempenho sofrível como um todo na Copa e de Bruyne não passou ileso, com atuações de pouca inspiração.

Por fim, a lista de pretendentes ao prêmio de melhor do mundo conta com o artilheiro da Polônia, que curiosamente, ainda não tinha gols em Copas do Mundo. Robert Lewandowski desencantou no Catar, mas também ficou pelo caminho sem impressionar. Depois de trocar o Bayern de Munique pelo Barcelona, o centroavante segue balançando as redes em bom nível.

A briga, de momento, parece restrita ao Bola de Ouro da Copa, Lionel Messi, e o Chuteira de Ouro, Killian Mbappé. Enquanto o argentino possui seis eleições de melhor do mundo pela Fifa, o francês vai em busca da primeira. Seja como for, Messi já tem um candidato forte à passagem de bastão. Se não em 2022, Mbappé será o melhor do mundo em um futuro bem próximo.

