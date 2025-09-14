Como a polícia do Equador capturou ‘tenente’ de maior narcotraficante do país

Procurado também pelos EUA, criminoso coordenava operações ilegais de mineração e atuava como líder do grupo Los Choneros-Fatales

A polícia equatoriana prendeu no sábado (13) Darío Javier Peñafiel, conhecido como Topo, apontado como o braço direito do narcotraficante José Adolfo Macías, o Fito, considerado o mais poderoso do país. A operação ocorreu na Amazônia, perto da comunidade de Limonchicta, na cidade de Tena, e foi conduzida por um grupo especial de combate ao crime organizado criado pelo presidente Daniel Noboa.

Autoridades informaram que Topo coordenava operações ilegais de mineração na regiãoe atuava como líder do grupo criminoso Los Choneros-Fatales, dissidência dos Los Choneros. Durante a prisão, foi encontrada uma sacola preta com 250 notas de 20 dólares, totalizando 5 mil dólares em espécie.

O ministro do Interior do Equador, John Reimberg, afirmou que Topo mantém vínculos com a Frente Carolina Ramírez, facção dissidente da guerrilha colombiana FARC, desmobilizada em 2017. “Topo fará companhia a Fito muito em breve nos Estados Unidos”, disse Reimberg, ao assegurar que o criminoso será extraditado em pouco tempo.

https://twitter.com/i/status/1967218187692593170

Peñafiel é requisitado por um tribunal de Nova York por narcotráfico e lavagem de dinheiro. No Equador, enfrenta acusações de tráfico ilícito de armas de fogo, químicas e explosivos. A legislação prevê penas de 16 a 19 anos para esses crimes. A captura de Topo reativou um processo judicial que estava em andamento, já que havia um mandado de prisão e ele estava em prisão preventiva.

Após a captura, Topo foi transferido para Guayaquil sob forte esquema de segurança e levado para o presídio La Roca, de segurança máxima, onde aguardará os trâmites de extradição.

Fito, chefe dos Los Choneros e antigo aliado de Topo, foi recapturado em junho de 2025 em um bunker na província de Manabí. Em seguida, aceitou ser extraditado para Nova York, onde não se declarou culpado. Sua fuga de uma prisão em 2024 levou o presidente Noboa a decretar um “conflito armado” interno, que permanece em vigor e autorizou a presença das Forças Armadas nas ruas e nos presídios.

Seguimos firmes contra el crimen organizado. En Tena fue capturado Darío Peñafiel, alias “Topo”, uno de los delincuentes más buscados del país y cabecilla de la estructura criminal “Los Choneros”. Con cada captura debilitamos a estas mafias y fortalecemos la seguridad de los… pic.twitter.com/KUf9oFFtQE — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 14, 2025

Com a prisão de Peñafiel, o Equador soma quatro cidadãos enviados a prisões nos Estados Unidos desde a aprovação do referendo que reformou a lei de extradições.

