Comitiva russa discute parcerias com Estado e Ufac para implantação de indústria de produção de biofertilizantes

Seguimentos estratégicos do governo do Acre no tocante a oportunizar o desenvolvimento como as secretarias de Estado de Planejamento (Seplan), de Agricultura (Seagri), de Ciência Tecnologia e Inovação (Seict) e Casa Civil compuseram a agenda institucional realizada durante a tarde da sexta, 6, na Universidade Federal do Acre (Ufac), para o Programa de Biotecnologia da Universidade de Vladvostok da Russia, com a comitiva russa composta por representantes da Associação de Produtores de Fertilizantes Orgânicos da Rússia. A associação possui mais de 300 empresas associadas, parcerias com Academia de Ciências da Rússia e 27 universidades.

Nessa agenda a comitiva russa propôs parcerias com a Reitoria de Inovação e Tecnologia, com a perspectiva de instalação no Acre, de uma indústria de produção de biofertilizantes, com vistas a trabalhar também utilizando todo o Parque Tecnológico do Estado nessa parceria com a Universidade. Na reunião para discutir essas tratativas também foi abordado anseio dessa associação de empresas de fertilizantes da Rússia, de instalar um laboratório, um instituto de desenvolvimento tecnológico de produtos de fertilizantes orgânicos no Acre.

Para tanto, foi exposto que necessariamente eles precisariam também da mão de obra tecnológica do Estado e a universidade seria o braço dessa mão de obra, composta por estudantes e professores para desenvolver as pesquisas e desenvolver os produtos que vão ser desenvolvidos nesse instituto.

O secretário adjunto de Agricultura Edivan Azevedo considerou como as melhores expectativas, ter a possibilidade de parceria com os russos para desenvolver tecnologia de bio fertilizantes para a região, aliando desenvolvimento a preservação ambiental, com uma biotecnologia capaz também de gerar excedentes para exportação e assim fortalecer a balança comercial.

“Temos que apresentar, dentro das mudanças climáticas, a agricultura como uma das soluções. E a partir do uso de biotecnologias, de bioinsumos, de fertilizantes orgânicos, é que nós teremos essa possibilidade de aliar a agricultura, ao desenvolvimento socioeconômico, com preservação do meio ambiente”, pontuou Azevedo.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, falou sobre a importância desse encontro, por representar perspectivas de um novo olhar que o Brasil e o mundo tem dado para o Acre, que é o desejo do governo do Estado, que é a geração de novos negócios.

“Uma indústria que representa, além da produção, perspectivas de geração de emprego, desenvolvimento da inovação, da ciência e tecnologia e o Estado se faz presente em todo esse planejamento”, frisou.

A pró-reitora de Inovação e Tecnologia da Ufac, Almecina Balbino, considerou o encontro como produtivo, com o governo do Acre, representado pelos secretários de Estado, junto com a comitiva russa, para tratativas sobre à pesquisa relacionada com a bioeconomia da Amazônia, envolvendo principalmente as pesquisas e os pesquisadores da Ufac, em parceria com os pesquisadores da Rússia.

“Para crescer, precisamos abrir nossos espaços para outros parceiros e principalmente para as outras instituições de pesquisa, para poder avançar nessa área”, explicou a pró-reitora.

Gilberto Corrêa, presidente da Câmara de Comércio Brasil–Rússia, garantiu que há perspectivas concretas de desenvolver a ciência e a tecnologia, com aplicação destinada ao setor produtivo, com biotecnologias, bioinsumos, melhoramentos do solo, fertilizantes orgânicos, por meio de intercâmbios com entidades do Brasil e certificação de produtos russos.

“O que representa um salto quântico, pois essa organização presente na reunião trabalha com setor de fármacos, com a cosmetologia, além dos fertilizantes orgânicos e melhoramentos de solo. Estamos aqui para trabalhar, ajudar nosso país e o estado, com as parcerias estabelecidas nessa visita”, enfatizou Corrêa.

