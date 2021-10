Comitê autoriza e final do estadual terá público na Arena da Floresta

A coordenadora do Comitê de Monitoramento da COVID, Carol Sabino confirmou na tarde desta quinta-feira (7), que foi autorizado a presença de público na Arena da Floresta, durante a decisão do campeonato acreana, no próximo sábado,9, entre Rio Branco x Humaitá.

Com praticamente tudo funcionando, o futebol precisa ser lembrado. Mas a autorização só aconteceu por causa da pressão da mídia e dos clubes, mesmo assim o espaço liberado será de apenas 20% da capacidade, o que representa algo em torno de 3.200 torcedores.

A coordenadora disse que os torcedores serão obrigados a cumprir um rígido protocolo que inclui o uso de máscara durante todo o tempo que estiver no estádio, aferição de temperatura e comprovação de que já tomou as duas doses da vacina anti COVID.

O que intriga, é que esse mesmo comitê fez vistas grossas para muitos eventos que aconteceram e outros que estão marcados sem sequer exigir o distanciamento social. Em Cruzeiro do Dul por exemplo, aconteceu um carnaval fora de época é uma cavalgada. Shows em Sena e procissão em Tarauacá, mas não houve a exigência de nenhuma dessas medidas nesses eventos.

Segundo o Departamento de Esportes da Secretaria de Educação do Acre, os torcedores terão que se cadastrarem em um link ainda a ser disponibilizado, para só então, obterem autorização para comprar os ingressos.

A partida está marcada para as 16H do próximo sábado. O Humaitá, por ter vencido o primeiro jogo, tem a vantagem do empate para ficar com o primeiro título de sua história. O Rio Branco precisa vencer no tempo normal e na prorrogação caso queira levar pra casa seu 48º troféu.