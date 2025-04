Comissão Organizadora realiza ensaio fotográfico com as candidatas a Garota Country 2025 do XII Circuito Country de Epitaciolândia 

O evento prepara as concorrentes para a grande final que promete movimentar o cenário country da região.

A Comissão Organizadora do XII Circuito Country juntamente com Assessoria de Comunicação da prefeitura de Epitaciolândia realizou, neste sábado, um ensaio fotográfico com as candidatas que concorrem ao título de Garota Country 2025. O ensaio, que faz parte dos preparativos para o evento, teve como objetivo apresentar as participantes e aquecê-las para as etapas que virão.

Com trajes típicos do universo sertanejo, as candidatas posaram para fotos que serão divulgadas nas redes sociais oficiais do evento, gerando expectativa para a escolha da próxima representante do Circuito Country. Além disso, o ensaio serviu como um momento de integração entre as participantes e a organização.

O XII Circuito Country de Epitaciolândia promete agitar a região com shows, rodeios e outras atrações típicas do universo country. A eleição da Garota Country 2025 vai acontecer na Abertura Oficial do evento na próxima Quinta-feira, 01 de maio.

Enquanto isso, o público já pode acompanhar as postagens das candidatas e torcer por suas favoritas. Mais informações sobre a programação completa podem ser obtidas nas redes oficiais da prefeitura de Epitaciolândia e Comissão Organizadora.

Confira algumas imagens do ensaio fotográfico:

