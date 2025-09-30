Comissão Organizadora informa: Troca de pulseiras para a Expo Fronteira 2025 segue até o dia do evento na Praça Central

Câmara Constitucional do Tribunal Departamental de Justiça determinou envio de antecedentes à Procuradoria por descumprimento de ordem constitucional relacionada a merenda municipal

A Câmara Constitucional do Tribunal Departamental de Justiça da Bolívia determinou o envio de antecedentes à Procuradoria de Pando para a abertura de processo contra Ana Lucia Reis, prefeita de Cobija, capital do Departamento de Pando por descumprir uma decisão judicial relacionada ao fornecimento de alimentação complementar municipal. A medida judicial abre um caso por incumprimento a decisões constitucionais.

A medida judicial caracteriza incumprimento a decisões constitucionais pelas leis da Boliviana

O caso segue agora para análise ministerial, que definirá os encaminhamentos processuais cabíveis

A decisão refere-se ao não atendimento de uma ordem constitucional sobre o programa de alimentação, o que caracteriza uma violação às determinações judiciais. O caso deve seguir para análise da Procuradoria de Pando, com sede em Cobija, que avaliará as responsabilidades pelo descumprimento da ordem judicial.

