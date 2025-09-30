Acre
Comissão Organizadora informa: Troca de pulseiras para a Expo Fronteira 2025 segue até o dia do evento na Praça Central
Comentários
Acre
Tribunal de Justiça da Bolívia abre processo contra prefeita Ana Lucia por descumprir decisão sobre alimentação escolar
Câmara Constitucional do Tribunal Departamental de Justiça determinou envio de antecedentes à Procuradoria por descumprimento de ordem constitucional relacionada a merenda municipal
A Câmara Constitucional do Tribunal Departamental de Justiça da Bolívia determinou o envio de antecedentes à Procuradoria de Pando para a abertura de processo contra Ana Lucia Reis, prefeita de Cobija, capital do Departamento de Pando por descumprir uma decisão judicial relacionada ao fornecimento de alimentação complementar municipal. A medida judicial abre um caso por incumprimento a decisões constitucionais.
A medida judicial caracteriza incumprimento a decisões constitucionais pelas leis da Boliviana
O caso segue agora para análise ministerial, que definirá os encaminhamentos processuais cabíveis
A decisão refere-se ao não atendimento de uma ordem constitucional sobre o programa de alimentação, o que caracteriza uma violação às determinações judiciais. O caso deve seguir para análise da Procuradoria de Pando, com sede em Cobija, que avaliará as responsabilidades pelo descumprimento da ordem judicial.
Comentários
Acre
Deracre recebe R$ 11 milhões de emenda de Eduardo Velloso para pavimentação viária
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recebeu nesta segunda-feira, 29, a confirmação da destinação de R$ 11 milhões em emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Velloso. O recurso será aplicado em obras de pavimentação no estado, fortalecendo a infraestrutura viária e garantindo melhores condições de mobilidade para a população.
A reunião, realizada na sede do Deracre, em Rio Branco, foi conduzida pela presidente da autarquia, Sula Ximenes, e teve como objetivo oficializar a confirmação da emenda e reforçar a parceria entre o Legislativo e o Executivo.
“Recebemos a confirmação da emenda e aproveitamos para discutir o planejamento das ações. Nosso compromisso é transformar investimentos em obras de qualidade, que gerem impacto positivo no dia a dia das pessoas e tragam mais segurança e conforto para quem utiliza nossas estradas”, afirmou Sula Ximenes.
O deputado Eduardo Velloso destacou que a destinação da emenda tem como objetivo contribuir para a melhoria da malha viária do Acre. “Investir em pavimentação é investir no desenvolvimento do estado. Estradas melhores significam mais oportunidades, mais integração e mais qualidade de vida para os acreanos”, declarou.
Comentários
Acre
Frente polar promete resfriar e trazer temporais para o Acre a partir de quinta
O Acre deve receber, nesta quinta-feira (2), uma nova onda polar que promete diminuir o calor dos últimos dias e trazer chuvas intensas, acompanhadas de temporais, segundo informações do portal O Tempo Aqui.
Embora não seja considerada uma típica “friagem”, a previsão indica que a temperatura máxima na quinta-feira ficará abaixo de 27ºC nas regiões leste e sul do estado, onde estão cidades como Rio Branco e Brasileia. Já na sexta-feira (3), ao amanhecer, as mínimas devem variar entre 18ºC e 21ºC.
Até quarta-feira (1º), o calor ainda predomina, com máximas entre 32ºC e 35ºC, intercaladas por chuvas passageiras que podem ser fortes em alguns pontos. Os ventos permanecem fracos e calmos, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Com a chegada da onda polar, os ventos mudam de direção a partir de quinta-feira, passando a soprar do sudeste, entre fracos e moderados, com rajadas que podem ultrapassar os 50 km/h, deixando o dia mais ventilado.
O alerta é para a alta probabilidade de transtornos durante a semana, como inundações em ruas, queda de galhos e árvores, além de possíveis danos em edificações.
Você precisa fazer login para comentar.