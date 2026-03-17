Comissão do Senado aprova vedar liberdade provisória a crime doloso

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, nesta terça-feira (17/3), o relatório do Projeto de Lei que veda a concessão de liberdade provisória, com ou sem pagamento de fiança, a réu que tenha praticado crime com resultado de morte causado a título doloso (com intenção de matar).

A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em caráter terminativo. Não foram apresetadas emendas ao texto.

O texto é de autoria do senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) (foto em destaque) e relatado pelo senador Styverson Valentim (PSDB-RN). A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi desginada para atuar de forma temporária na tramitação do PL.

“A segurança pública e, consequentemente, o interesse público

devem sempre prevalecer quando em conflito com direitos meramente individuais. Não se pode admitir que pessoas que tenham praticado crime com resultado morte a título doloso permaneçam em liberdade enquanto aguardam o julgamento de seu processo, colocando em perigo a incolumidade física e a vida do restante dos membros da sociedade“, diz trecho do relatório.