Comissão Assembleia Legislativa do Acre aprova projeto que cria cartão para material escolar na rede pública
Programa de autoria do deputado Eduardo Ribeiro oferecerá auxílio financeiro via cartão magnético; benefício anual será destinado a estudantes do ensino fundamental e médio
A Comissão Conjunta de Educação da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou nesta quarta-feira (12) o Projeto de Lei nº 74/2024, que cria o programa “Cartão Material Escolar” para estudantes da rede pública estadual. De autoria do deputado estadual Eduardo Ribeiro, a proposta estabelece um auxílio financeiro para compra de materiais escolares básicos, a ser disponibilizado através de cartão magnético.
O benefício será concedido anualmente, preferencialmente no primeiro bimestre de cada ano letivo, e destinado a alunos regularmente matriculados nos ensinos fundamental e médio da rede estadual. A iniciativa visa amenizar os custos com material escolar enfrentados pelas famílias acreanas e garantir que os estudantes tenham acesso aos itens básicos necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais.
O cartão funcionará como um cartão de débito, emitido em nome do aluno, contendo o CPF do responsável legal e o nome da instituição de ensino em que o estudante está matriculado. A Secretaria de Estado de Educação será responsável por definir a lista dos materiais básicos e fixar o valor do auxílio financeiro, a partir de uma pesquisa de preços realizada no comércio local.
A justificativa do deputado, que consta no documento do projeto, destaca que a iniciativa busca fortalecer a educação pública e promover igualdade de oportunidades entre os estudantes. “A educação é indiscutivelmente um elemento basilar para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Com a criação do Cartão Material Escolar, os alunos da rede pública terão acesso ao auxílio para a compra de seus materiais, de forma simples e digna”, escreveu o parlamentar.
Funcionamento do programa
- Formato: Cartão magnético (tipo débito) em nome do aluno
- Dados: CPF do responsável e nome da escola
- Público: Estudantes do ensino fundamental e médio
- Gestão: Secretaria Estadual de Educação definirá lista de materiais e valor
Impactos esperados
- Educacional: Promover igualdade de oportunidades
- Econômico: Incentivo ao comércio local sem burocracia
- Social: Acesso digno a materiais escolares básicos
Próximos passos
- Tramitação: Projeto segue para votação em plenário
- Previsão: Implementação após aprovação final e sanção
O deputado também ressaltou o impacto positivo que o programa deve gerar na economia local. “Merece destaque o incentivo ao comércio acreano, já que os varejistas que atenderem às regras previstas em edital poderão comercializar seus produtos diretamente aos beneficiários, sem burocracia”, acrescentou.
A iniciativa busca amenizar os custos familiares com educação e potencialmente reduzir a evasão escolar por falta de materiais, replicando modelos bem-sucedidos de transferência de renda vinculada a educação em outros estados.
Advogada flagrada com drogas no Complexo Prisional de Rio Branco é liberada para tratamento psiquiátrico
Mariana de Oliveira alegou Transtorno de Personalidade Borderline e depressão na audiência de custódia; juiz determinou tratamento no Caps-AD em vez da prisão
A advogada Mariana de Oliveira, presa em flagrante na segunda-feira (10) após ser surpreendida com drogas dentro da bolsa e no sutiã durante visita ao Complexo Prisional de Rio Branco, foi liberada durante audiência de custódia na terça-feira (11). De acordo com o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), a jovem alegou sofrer de Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) e depressão, conseguindo a liberdade para tratamento especializado.
A magistrada determinou que a advogada deverá realizar tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD) como alternativa à prisão preventiva. O caso, que envolvia tentativa de introdução de entorpecentes no sistema prisional, foi reconsiderado diante das condições de saúde mental apresentadas pela advogada, que agora responderá ao processo em liberdade.
Condições da liberdade
- Tratamento: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps)
- Medidas cautelares: Outras obrigações a serem cumpridas
- Fundamentação: Condições de saúde mental da advogada
Contexto do caso
- Local: Complexo Prisional de Rio Branco
- Data do flagrante: Segunda-feira (10)
- Material: Drogas encontradas na bolsa e no sutiã
O caso expõe os desafios de controle de entrada de ilícitos em unidades prisionais, mesmo com visitantes de formação jurídica. A decisão judicial priorizou abordagem terapêutica em detrimento de prisão cautelar, considerando o quadro de saúde mental da advogada.
Sebrae proporciona a exposição e venda de produtos de empreendedores acreanos na COP30
Representante do Sebrae no Acre será mediador em mesa redonda durante o evento
O Sebrae no Acre marca presença na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), levando uma amostra da produção sustentável e criativa do estado. Quatro empreendedores acreanos tiveram seus produtos selecionados para integrar a Loja Colaborativa da COP30, espaço dedicado à exposição e comercialização de iniciativas alinhadas à sustentabilidade.
Entre os produtos estão a Farinha de Cruzeiro do Sul com Identificação Geográfica, o chocolate da empresa Além do Cacau, além de artesanatos dos empreendedores Doutor da Borracha e Eneide Brozzo.
Os produtos estão disponíveis para compra na Loja Sebrae COP 30, que conta com uma equipe especializada em vendas voltadas a mercados sustentáveis. A iniciativa também conta com uma parceria entre o Sebrae Nacional e o Mercado Livre, permitindo que os consumidores adquiram os itens diretamente pela plataforma. Todo o valor arrecadado com as vendas será repassado integralmente aos empreendedores, em uma ação que reforça o compromisso da instituição com o comércio justo e a valorização da produção local.
“A COP30 é uma oportunidade única de mostrar ao mundo o valor da nossa floresta em pé e dos produtos que nascem dela. Cada peça, cada alimento, cada essência representa o trabalho de quem vive e protege a Amazônia”, destaca o analista Aldemar Maciel.
Além da exposição, o Sebrae no Acre participará da programação oficial mediando a mesa-redonda “Amazônia Profunda: como comunidades da floresta estão tecendo a transição justa com saberes, sustentabilidade e soberania”, que ocorrerá no dia 15 de novembro, no Painel 27 da COP30.
O debate será conduzido pelo gestor de Bioeconomia do Sebrae no Acre, Francinei Santos, e contará com nomes de destaque como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o cardeal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Leonardo Steiner, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
A iniciativa reafirma o compromisso do Sebrae em apoiar o empreendedorismo sustentável, promover a bioeconomia amazônica e conectar pequenos negócios locais a grandes oportunidades globais.
MPAC recomenda controle rigoroso em diárias de vereadores e servidores de Tarauacá
Promotoria identificou excesso no número de diárias e falhas na transparência dos pagamentos; prefeito e presidente da Câmara devem adotar medidas de aperfeiçoamento
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) emitiu uma recomendação ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal de Tarauacá para que adotem medidas de controle e aperfeiçoamento nas normas que regulam a concessão e fiscalização de diárias no município. O documento, assinado pelo promotor de Justiça Lucas Bruno Iwakami, foi elaborado após investigações em inquéritos civis que identificaram excesso no número de diárias concedidas a vereadores e servidores públicos.
Além do volume excessivo de diárias, as apurações da Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá constataram falhas nos mecanismos de transparência e controle desses pagamentos. A recomendação busca estabelecer padrões mais rígidos para a concessão das diárias e implementar sistemas eficazes de fiscalização que garantam a legalidade e impessoalidade na utilização dos recursos públicos municipais.
De acordo com o MPAC, a falta de regulamentação adequada pode comprometer a boa aplicação dos recursos públicos e violar princípios constitucionais que regem a administração pública, como legalidade, moralidade e publicidade.
Entre as medidas sugeridas, o Ministério Público recomenda que o município elabore ou atualize uma norma interna com critérios claros para o pagamento de diárias, definindo situações específicas em que elas podem ser concedidas, valores conforme o destino e exigência de documentos comprobatórios. Também orienta que não sejam pagos valores durante períodos de recesso parlamentar, exceto em casos devidamente justificados.
A recomendação prevê ainda que os beneficiários apresentem relatório detalhado de viagem em até cinco dias úteis após o retorno, descrevendo deslocamentos, atividades e resultados obtidos. Esses relatórios deverão ficar disponíveis para fiscalização do MPAC e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC).
Outro ponto reforçado pelo órgão é a necessidade de publicar todas as concessões de diárias no Portal da Transparência, incluindo autorizações, decisões e relatórios, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação.
Os gestores municipais têm dez dias para informar as providências adotadas e 60 dias para implementar as adequações recomendadas pelo MPAC.
