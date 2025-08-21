Extra
Comércio informal: ambulantes recebem orientação para atuar dentro da legalidade em Epitaciolândia
Na manhã da última quarta-feira, 20, foi realizada uma grande vistoria nos comércios da região central de Epitaciolândia. A ação contou com a participação de agentes do Setor de Tributação da Prefeitura, Ministério Público, Ciretran, Polícia Militar e Procon, reunindo esforços para orientar ambulantes e comerciantes informais a atuarem dentro da legalidade.
A iniciativa teve caráter educativo e buscou promover a regularização do comércio ambulante, garantindo que os trabalhadores exerçam suas atividades em conformidade com a legislação, em condições adequadas de saúde e segurança. Além disso, a ação também procurou equilibrar a concorrência entre comerciantes formais e informais, reforçando a importância do respeito às normas.
Segundo a chefe da Divisão Regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, a mobilização mostrou o quanto a união entre os órgãos fortalece o trabalho junto à população:
— “Quando trabalhamos em conjunto, conseguimos orientar e esclarecer dúvidas de forma mais eficaz, tanto para os ambulantes quanto para a população em geral”, destacou.
O Ministério Público teve papel fundamental na vistoria, atuando como garantidor do cumprimento da lei e apoiando as medidas de orientação e fiscalização. O órgão ressaltou que o objetivo não é apenas coibir irregularidades, mas, sobretudo, assegurar que os vendedores ambulantes tenham acesso às informações necessárias para se regularizar, preservando direitos, deveres e a harmonia nas relações de consumo.
Os representantes do Setor de Tributos e da Vigilância Sanitária reforçaram a necessidade de cumprir com as exigências legais, como o cadastro, pagamento de taxas e a manutenção de condições adequadas de higiene. Já a Polícia Militar prestou suporte à equipe durante as abordagens, garantindo segurança e tranquilidade para todos os envolvidos.
O jornalista Isnaydle Martins, que acompanhou a ação, destacou a importância de levar essas informações à comunidade:
— “É fundamental que a população acompanhe e entenda como essas medidas impactam diretamente o dia a dia do município, fortalecendo a organização do comércio e garantindo direitos”, ressaltou.
A ação integrada reafirma o compromisso das instituições em trabalhar juntas pela legalidade, segurança e desenvolvimento econômico de Epitaciolândia, priorizando sempre a orientação e a informação à comunidade.
Fechado “Boca da Darliane”: Polícia Civil recupera objetos furtados e apreende drogas em Epitaciolândia
A Polícia Civil recuperou, na manhã desta quarta-feira (20), uma caixa d’água e um fogão furtados de uma residência e prendeu duas pessoas por receptação e tráfico de drogas no Bairro Lírio dos Vales.
De acordo com a investigação, o caso teve início após o registro de boletim de ocorrência relatando o furto dos objetos. As diligências apontaram como principal suspeito um homem de 37 anos, identificado pelas iniciais C.R., localizado durante patrulhamento na região.
Ao ser abordado, o suspeito confessou o crime e declarou ter trocado os bens furtados por drogas em um ponto de comercialização conhecido como “Boca da Darliane”.
Seguindo as informações, os policiais foram até o endereço citado, onde encontraram a caixa d’água em frente à residência. No local estavam a senhora D.C. e o senhor C.K., que alegaram ter comprado o item de uma pessoa desconhecida por R$ 50,00. Dentro da casa, os agentes também localizaram um fogão com características idênticas ao furtado, que, segundo os moradores, teria sido adquirido de outra pessoa não identificada.
Durante a revista, a equipe policial encontrou sacos plásticos cortados, geralmente utilizados para embalar drogas. Em um pote de arroz, foram localizadas porções de entorpecentes semelhantes a maconha e cocaína, já embaladas para a venda. além de bolsa contendo uma importância de R$ 380,00 em notas de 20,10,5 e 2.
Ainda segundo a Polícia Civil, C.K. apontou que no quintal havia mais drogas. Após buscas, os agentes apreenderam diversas embalagens contendo entorpecentes.
No total, foram apreendidos 68 gramas de cocaína e 19 gramas de maconha, além da recuperação dos objetos furtados.
Diante dos fatos, D.C. e C.K. receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Epitaciolândia, onde permanecem à disposição da Justiça.
Polícia Civil elucida crime e prende segundo envolvido no assassinato de Reginaldo da Silva Mota, em Assis Brasil
Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC) através da Delegacia-Geral de Assis Brasil prendeu um home com as iniciais L. N. S. R., sendo o segundo envolvido no homicídio de Reginaldo da Silva Mota, de 22 anos, ocorrido em 19 de junho deste ano, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil. Reginaldo foi baleado na varanda de sua residência enquanto se preparava para ir ao trabalho. Durante a abordagem, dois indivíduos armados, efetuaram vários disparos contra a vítima.
Após ser atingido pelos tiros, Reginaldo foi socorrido rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital local. Em seu leito, ainda consciente, ele revelou à Polícia Civil a identidade dos autores do crime, além de afirmar que o atentado estava relacionado ao fato de ter deixado a facção criminosa.
Apesar dos esforços médicos, Reginaldo sofreu uma parada cardiorrespiratória devido aos graves ferimentos e faleceu no mesmo dia, após ser transferido para o Hospital Regional de Brasileia. As informações fornecidas pela vítima, juntamente com os vestígios coletados pela Polícia Civil, foram determinantes para o avanço da investigação.
Com base nas evidências coletadas e no relato da vítima, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender dois suspeitos envolvidos no crime. As prisões preventivas foram decretadas, e ambos os envolvidos foram detidos na manhã de hoje. O primeiro suspeito, M. L. da S. S. J., também foi preso em Sena Madureira, ainda nesta quarta-feira.
Vale destacar que Reginaldo da Silva Mota já tinha passagens pela polícia, tendo sido preso por furto em Assis Brasil e estava foragido do regime semiaberto no momento de sua morte.
Polícia Civil prende foragido da Justiça acusado de ameaçar moradores na zona rural de Xapuri
De acordo com os investigadores, o homem estava escondido há mais de um ano na zona rural do município, no Seringal Fronteira, localizado na divisa entre Xapuri e Sena Madureira. A prisão ocorreu próximo a uma escola no ramal da comunidade União, em Xapuri.
A ordem judicial contra o foragido tinha validade até 2040. Segundo a Polícia Civil, ele vinha ameaçando de morte moradores da região, inclusive utilizando uma arma de fogo para intimidá-los. No momento da prisão, os policiais apreenderam um rifle calibre .22, que teria sido usado pelo suspeito para coagir os habitantes do seringal, onde moram alguns de seus parentes.
Após ser capturado, o foragido foi conduzido para a cidade de Xapuri, apresentado na Delegacia-Geral e, em seguida, encaminhado para exame de corpo de delito.
O delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, destacou o empenho da equipe policial e a importância da prisão para a segurança dos moradores da zona rural.
“Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso de investigação e monitoramento da nossa equipe. Recebemos diversas denúncias sobre ameaças e intimidações praticadas pelo foragido, que vinha causando medo e insegurança entre os moradores da comunidade. Com essa ação, conseguimos devolver tranquilidade à região e demonstrar que a Polícia Civil está atenta e comprometida com a proteção da população”, enfatizou.
