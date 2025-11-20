Geral
Comércio de Airton Castelo sofre novo furto em Epitaciolândia; desta vez, até vaso de planta é levado
Após rastrear autora por imagens de segurança, funcionários encontram suspeita sob a ponte que liga o Brasil à Bolívia oferecendo o objeto furtado por R$ 10.
Na madrugada desta Quinta-Feira (20), o mercado do empresário Airton Castelo, em Epitaciolândia, voltou a ser alvo de mais um furto inusitado. O estabelecimento, localizado no bairro José Hassem, já havia sido notícia anteriormente quando criminosos levaram a placa do comércio, episódio registrado pelas câmeras de segurança.
Desta vez, o alvo foi um vaso de planta. Nas imagens, é possível ver que a autora chega por volta das 4h19 da madrugada, retira a planta e deixa o local. Ao perceberem a falta do objeto ao iniciar o expediente, funcionários verificaram as câmeras e reconheceram a suspeita, imaginando onde ela poderia estar.
A equipe se deslocou até a ponte que liga Epitaciolândia à Bolívia e encontrou a mulher sob a estrutura. Assim que avistou o funcionário — sem reconhecê-lo — ela ofereceu a planta furtada por R$ 10, possivelmente para uso de entorpecentes. O trabalhador se identificou, e a suspeita foi conduzida de volta ao estabelecimento para devolver o objeto.
Polícia Civil prende integrante de quadrilha internacional especializada em furtos a grandes redes comerciais
A quadrilha, composta por três mulheres venezuelanas, possui histórico de atuação nos estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rondônia e Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu uma integrante de uma quadrilha internacional especializada em furtos a estabelecimentos comerciais de grande porte. A venezuelana Yusmary Carolina Querales Noguera, de 42 anos, foi localizada e capturada em um hotel na cidade de Rio Branco por equipes da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, com apoio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DRACO).
A ação foi o resultado de um intenso trabalho de investigação realizado em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, que já investigava o grupo. Segundo o delegado Leandro Lucas, responsável pela coordenação das diligências no Acre, a quadrilha atua de forma altamente organizada e tem como alvo principais grandes redes de farmácias, de onde são subtraídos produtos de alto valor, posteriormente distribuídos a outros integrantes da rede criminosa.
“As investigadas foram condenadas no estado de São Paulo e, após as sentenças, passaram a se deslocar estrategicamente por diversos estados brasileiros, sempre buscando fugir da ação policial”, explicou o delegado.
A quadrilha, composta por três mulheres venezuelanas, possui histórico de atuação nos estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rondônia e Acre. As autoridades policiais dos dois estados intensificaram o monitoramento do grupo após identificarem que as suspeitas transitavam entre a cidade de Plácido de Castro, no Acre, e a Vila Evo Morales, na Bolívia, possivelmente utilizando a fronteira para dificultar o rastreamento e a captura.
Com base nas informações levantadas, os investigadores da PCAC em Plácido de Castro localizaram Yusmary Noguera hospedada em um hotel na capital acreana. Ela foi detida em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga (SP). Cada uma das integrantes do grupo foi condenada a cerca de 18 anos de prisão pelos crimes praticados.
Após a prisão, a detida foi apresentada na Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
O delegado Leandro Lucas destacou ainda que as diligências continuam em andamento para capturar as demais condenadas que seguem foragidas. “A Polícia Civil do Acre, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, segue empenhada em localizar e prender as outras integrantes da quadrilha”, afirmou.
Sem previsão para o Acre, programa Gás do Povo começa na segunda-feira em dez capitais
Primeira etapa deve atender 1 milhão de famílias com recarga gratuita do botijão; governo promete alcançar 15 milhões até março de 2026.
O programa nacional Gás do Povo terá início na próxima segunda-feira (24), mas o Acre ainda não foi incluído na fase inicial de distribuição. Nesta primeira etapa, cerca de 1 milhão de famílias em situação de vulnerabilidade social receberão gratuitamente a recarga do botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg).
Serão contempladas inicialmente as capitais Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI). De acordo com o governo federal, a previsão é que até março do próximo ano o programa alcance 15 milhões de famílias em todo o país.
Para comprovar o direito ao benefício, o cidadão poderá apresentar o cartão do Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa ou o CPF, que deve estar associado a um código de validação enviado por SMS. O governo afirma que o novo modelo garante mais rastreabilidade, segurança e eficiência no processo de entrega.
Direito ao benefício
O gás gratuito destina-se às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo (R$ 759,00) e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Terão prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família.
Polícia Civil apreende adolescente suspeito de assalto a farmácia em Cruzeiro do Sul
Jovem que já tinha passagem por roubo anterior foi identificado por imagens de câmeras de segurança; ele confessou o crime alegando necessidade de dinheiro
Em uma ação conjunta realizada nesta quinta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), com apoio da Polícia Militar, apreendeu um adolescente suspeito de participar de um assalto a uma grande rede de farmácia no bairro 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul.
De acordo com as investigações, o jovem já vinha sendo monitorado por envolvimento em outro crime grave contra o patrimônio, trata-se de um roubo registrado em um mercantil, localizado no bairro do Alumínio. Com a continuidade das diligências, os agentes conseguiram localizar e apreender o menor, que teve sua participação confirmada durante o trabalho policial.
No caso da farmácia, dois indivíduos participaram da ação criminosa. Enquanto um deles foi capturado, a equipe do Nepatri segue empenhada em identificar e localizar o segundo suspeito, que permanece foragido. As autoridades destacam que novas diligências já estão em andamento para elucidar completamente o caso e garantir que os responsáveis respondam pelos atos cometidos.
A autoridade policial lavrou o auto de apreensão em flagrante, e o adolescente será encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário, que definirão as medidas socioeducativas cabíveis diante da participação do menor infrator nos delitos.
