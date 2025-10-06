Comerciante reage e imobiliza ladrão que tentou roubar produtos no Centro de Cruzeiro do Sul

Suspeito foi contido por funcionários após tentativa de furto e agressão com faca; homem já havia roubado o mesmo estabelecimento no dia anterior.

Um comerciante e seus funcionários reagiram a uma tentativa de furto e imobilizaram um homem no Centro de Cruzeiro do Sul na tarde de sábado (4). O suspeito foi detido até a chegada da Polícia Militar e preso em flagrante.

Segundo a vítima, as câmeras de monitoramento registraram o momento em que o homem entrou no comércio e pegou dois fardos de sabão. O comerciante então foi até o local e conseguiu recuperar os produtos, iniciando uma luta corporal com o acusado, que sacou uma faca e tentou atingir um dos funcionários.

Os homens que estavam no estabelecimento conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o comerciante, o mesmo homem havia furtado outro objeto do estabelecimento no dia anterior.

