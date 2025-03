Comerciante é executado a tiros dentro de seu estabelecimento em Rio Branco

Por Wanglézio Braga

A insatisfação com as taxas aplicadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF) chegou à Câmara de Vereadores de Brasiléia. Durante uma sessão esta semana, o vereador Leonir Castro fez um discurso contundente, escancarando o que chamou de “abuso” contra os produtores rurais do estado.

Em um tom indignado, Castro pediu ao governador Gladson Cameli (PP) e à presidência do IDAF que revisem urgentemente os valores cobrados dos pecuaristas. Segundo ele, as tarifas impostas pelo órgão são excessivas e penalizam os trabalhadores do campo, que já enfrentam inúmeras dificuldades para manter suas atividades.

“Eu sei que tem que tirar um GTA e tem que pagar, é justo, mas se fosse um preço menor seria muito melhor. Mas agora, ter que pagar no CPF do produtor? Isso, para mim, é abusivo. O homem do campo merece mais respeito”, afirmou o vereador, destacando que a carga tributária tem se tornado insustentável.

Ele citou como exemplo as multas aplicadas em casos de divergências no transporte de animais. De acordo com Castro, se um produtor perder uma cabeça de gado durante o transporte, seja por acidente ou doença, ele pode ser penalizado em R$ 281. “Isso é um absurdo! O trabalhador rural já sofre com a falta de condições e ainda é taxado de todas as formas possíveis”, criticou.

O vereador reforçou que, se o governo quer apoiar o agronegócio, precisa olhar com mais atenção para os produtores. “Se o homem do campo viver bem, a cidade vai viver bem automaticamente“, disse, pedindo que o governo e o IDAF tenham “misericórdia” e revejam as taxas aplicadas.

O discurso de Castro expõe um problema que se repete em diversos municípios acreanos. Muitos produtores relatam dificuldades em lidar com a burocracia e os custos impostos pelo IDAF, tornando a produção pecuária cada vez mais onerosa. Enquanto isso, o órgão se cala perante os apelos do campo.

