Comerciante é condenado por ferir com chave de fenda artista que perdeu visão de um olho: ‘Crime muito bárbaro’

Motociclista sofre cortes e perda de memória momentânea; adolescente que o acompanhava teve escoriações pelo corpo. Ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro em estado estável.

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois jovens feridos na noite desta quarta-feira (5), na BR-364, próximo a uma concessionária no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco. Luciano de Souza Holanda, de 19 anos, e uma adolescente de 17 anos trafegavam em uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor azul, placa QWQ-0F87, no sentido Porto Velho-Rio Branco, quando foram atingidos por um carro modelo Fiat Mobi, de cor vermelha, placa QLX-5707.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro tentou fazer uma conversão à direita para entrar na rua Tio Aldorico e colidiu com a motocicleta. Com o impacto, Luciano e a adolescente foram arremessados ao solo. O motociclista bateu a cabeça no asfalto, sofrendo uma perda de memória momentânea, além de um corte extenso no pescoço, ferimentos na testa e no queixo. A adolescente teve um corte na mão esquerda e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica ao local. Devido ao agravamento do quadro clínico de Luciano, foi solicitado o apoio de uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para realizar a perícia e, após a conclusão dos trabalhos, removeu os veículos envolvidos. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do acidente e determinar as responsabilidades.

