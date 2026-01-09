Comece o ano fazendo o seu plano de negócios

“Eu tinha que ser o homem da casa para sustentar. Acordava de madrugada, ia para a rua pedir dinheiro para tentar comprar um quilo de sal, farinha, açúcar. Às vezes a gente sobrevivia só com jacuba e caldo de caridade.” Foi com essas lembranças que Francisco Leandro Santos, 34 anos, assinou no último dia 5 o termo de posse no concurso da Educação.

Agora professor efetivo do Estado, aprovado no maior certame já realizado pela Secretaria de Educação e Cultura (SEE), ele transforma em impulso as memórias de infância difícil para seguir mudando vidas por meio do ensino, assim como, segundo ele, foi salvo pela educação e pelo hip hop.

“Tive que sobreviver sozinho, sem pai, sem mãe e sem amigos. Durante o tempo em que meus pais estavam separados, consegui seguir em frente graças à ajuda de parceiros que me deram casa e comida. Foi isso que me sustentou e me deu forças para continuar. Também já fui moleque de rua desde muito cedo, antes dos 12 anos, enquanto minha mãe cuidava de três crianças pequenas em casa eu saía para pedir.”

Morador de Sena Madureira, Leo do Hip Hop, como é conhecido, relembra a infância difícil, mas destaca que a arte e a cultura o fizeram sonhar com um futuro melhor. Formado em Física pelo Instituto Federal do Acre (Ifac), ele atuou como professor provisório em 2025 e, neste ano, foi convocado no concurso da Educação.

Os sonhos, porém, não param por aí. Com a segurança da efetividade, Leo planeja voos mais altos, como se tornar servidor federal, enquanto transforma a vida de jovens dentro da sala de aula, assim como, um dia, teve a sua própria vida transformada.

“Também devo minha resiliência à cultura hip hop, que me deu base, conhecimento e força para resistir. Foi essa cultura que me salvou de entrar no mundo do crime, já que muitos me julgavam dizendo que eu não ia prestar. O hip hop, ao contrário, me ensinou a enxergar novos horizontes e alcançar novos patamares por meio da cultura, da dança e do break. Por isso, devo muito a essa cultura e à minha trajetória profissional”, relembra.

‘Não quero parar’

Entre 2019 e 2020, ele conquistou uma bolsa de estudos pelo Ifac e acredita que ser professor é uma forma de ajudar outros jovens a mudarem de vida, incentivando sonhos e planos.

“Eu conheço uma realidade que ainda existe. Já fui para a sala de aula com fome, sem sandália, e percebia que alguns professores não entendiam que quem vai com fome não consegue acompanhar o raciocínio. Quando comecei a ministrar aulas, aprendi a ser flexível com isso. Sabemos que há adolescentes sem a presença dos pais ou da família, e a escola precisa ser uma válvula de escape, acolher, entender o aluno, tirar um tempo para ouvir, conversar e estender a mão.”

O concurso que assumiu lhe deu a garantia de poder planejar o futuro. Como pretende se tornar professor universitário, ele afirma que precisa se preparar com mais estudo, enquanto aguarda o momento certo para dar mais um passo importante na carreira.

“Quero continuar seguindo com humildade, sabendo qual é o meu lugar e qual é o momento certo de ocupar os espaços. A posse foi marcante, um instante em que pude refletir sobre tudo o que passei na vida, sobre todas as humilhações que enfrentei. Mesmo assim, nunca desisti de mim. Sempre acreditei em mim e, apesar de todas as dificuldades, não me deixei levar pelo que o sistema queria que eu fosse”, reforça.

Persistência

Desistir não faz parte do vocabulário do servidor, que sempre acreditou que daria certo e se tornou persistente ao traçar o caminho que queria seguir.

“Passou um filme na minha cabeça, porque não foi fácil conquistar uma vaga. Por isso, é preciso acreditar no seu potencial, acreditar em você e também estudar. Quando pensamos em ser servidores, se não sacrificarmos nosso tempo e não abrirmos mão de certas coisas, dificilmente vamos conseguir. Às vezes alguns têm sorte, mas eu não acredito tanto em sorte; acredito mais em persistência, em trabalho árduo e em sacrifício, porque Deus honra. Tenho certeza de que essa nova fase da minha vida vai contribuir muito para a sociedade no campo educacional. Precisamos fazer com que o aluno se sinta humano. Não podemos tratá-lo como um robô, como um produto ou apenas números, mas como alguém com potencial para contribuir com a nossa sociedade”, finaliza.

Posses

A educação básica do Acre recebeu um reforço expressivo com a posse de 713 novos professores, em cerimônia realizada na última segunda-feira, dia 5, no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Detran), em Rio Branco, acompanhada pelo governador Gladson Cameli e pela vice-governadora Mailza Assis.

O investimento destinado às contratações soma R$ 221.816.719,40, recurso que possibilita ampliar o quadro docente para atender os 22 municípios do estado, garantir melhor qualidade no ensino e consolidar o maior aporte já realizado na educação acreana.

O governador Gladson Camelí ressaltou que investir em educação é o maior compromisso social que uma gestão pública pode assumir. Segundo ele, garantir ensino de qualidade é fundamental para assegurar um futuro promissor às crianças e jovens acreanos.

“Qualquer governo que investe em educação está fazendo o maior investimento social possível. Não existe cidadania e desenvolvimento econômico sem uma base sólida”, afirmou.

Camelí enfatizou que o acesso ao conhecimento é a chave para enfrentar problemas sociais, afastar jovens da criminalidade e prepará-los para o mercado de trabalho. “O professor é um construtor de vidas, responsável por formar cidadãos conscientes e preparados para servir à sociedade”, completou.

O secretário de Educação e Cultura do Estado, Aberson Carvalho, destacou o avanço no processo de convocação de novos profissionais para a rede pública estadual. Ele lembrou que o governo realizou o maior concurso da história da Educação, com mais de 52 mil inscritos para 3 mil vagas, sendo 2,5 mil destinadas a professores e 500 a servidores administrativos. Do total, 2.612 candidatos foram aprovados e todos serão convocados.

“O governador Gladson Camelí, junto com a vice-governadora Mailza Assis, tem demonstrado compromisso com a educação. Gladson é o gestor que mais deu posse a profissionais efetivos na área. Ao final de sua gestão, serão mais de 4 mil servidores nomeados. Esse esforço já mostra resultados: mais alunos da rede pública estadual estão ingressando em universidades federais em todo o país”, destacou.

The post Professor aprovado pela SEE relembra passado nas ruas e destaca força da educação e do hip hop appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários