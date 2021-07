Começa julgamento de membros do Vaticano acusados de crime financeiro

John Allen, da CNN

Chamado de “julgamento do século” do Vaticano, o tribunal da Santa Sé abriu nesta terça-feira (27) um caso contra o cardeal italiano Angelo Becciu, o ex-chefe de gabinete do papa, e nove outros acusados de fraude e desfalque, principalmente por seus papéis em um polêmico negócio imobiliário de US$ 400 milhões em Londres, na Inglaterra.

Os promotores do Vaticano consideraram o acordo um exemplo de “um podre sistema predatório e lucrativo” que se formou sob a liderança de Becciu. Desde o início, Becciu afirmou sua inocência, assim como a maioria dos outros réus.

Becciu é o primeiro cardeal a ser acusado e julgado por um tribunal criminal do Vaticano, bem como o primeiro cardeal cujo caso será julgado por pessoas que não são do clero. O Papa Francisco implementou recentemente uma reforma que retira dos cardeais o privilégio de serem julgados exclusivamente por outros cardeais.

O caso gerou uma reação generalizada, em parte porque os fundos usados ??para financiar o acordo de Londres, alguns dos quais foram supostamente fraudados pelos réus, vêm de uma coleta anual em todo o mundo conhecida como “St. Peter’s Alms”, feita por católicos como forma de apoiar instituições de caridade papais.

A primeira fase do acordo começou em 2014, quando Becciu ainda era o substituto na Secretaria de Estado do Vaticano, tornando-se chefe de gabinete do papa. Francisco removeu Becciu desse cargo em 2018, em seguida, demitiu-o de seu posto subsequente no Vaticano e privou-o de seus privilégios cardeais.

Os promotores fizeram as acusações em um documento de 500 páginas, apoiado por mais de 20.000 páginas de anexos. Em essência, a alegação é que a compra de uma antiga construção pertencente à cadeia de lojas de departamentos Harrod’s no bairro sofisticado de Chelsea, em Londres, originalmente planejada para se tornar apartamentos de luxo com fins lucrativos, foi planejada por uma rede de financistas italianos ligados à Secretaria de Estado, incluindo Becciu, com o objetivo de extorquir altas taxas nas transações.

Embora Francisco tenha recebido elogios por permitir que as acusações e o julgamento continuassem, Becciu e seus aliados sugeriram que o fizeram de bode expiatório para as falhas de figuras ainda mais importantes no sistema que permanecem próximas do Papa Francisco, mas que não foram processadas.

O escândalo de Londres é um dos vários que abalaram o Vaticano nos últimos meses, incluindo revelações de que um fundo de investimento baseado em Malta que administrava outro portfólio de propriedades de Londres em nome do papa usou os lucros para investir na produção do filme, incluindo um filme biográfico sobre Elton John e a última parcela da franquia “Men in Black”.

Esperava-se que a audiência desta terça-feira fosse amplamente processual, porque o julgamento provavelmente acontecerá durante o outono. A audiência foi realizada em uma grande sala de reuniões pertencente aos Museus do Vaticano, em vez da sala de tribunal usual do Tribunal do Vaticano para poder acomodar o número incomum de réus, advogados e espectadores.