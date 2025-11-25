Acre
Combustível, calor e doenças sazonais no Acre: guia direto para os próximos 3 a 6 meses
Nos próximos meses, os acreanos devem enfrentar novamente três desafios que já fazem parte da rotina local: combustível caro, calor intenso e aumento de doenças sazonais, como dengue e gripe. Não há controle sobre o preço na bomba nem sobre a sensação térmica que facilmente ultrapassa os 30 °C, mas é possível organizar melhor o orçamento e reduzir riscos à saúde com pequenas rotinas semanais.
Planejamento em três frentes
Quando o período chuvoso se intensifica e o calor aperta, o dia a dia pesa: o carro roda mais, a conta de luz sobe e a farmácia volta a ocupar espaço no orçamento doméstico. Uma forma simples de evitar sustos é dividir o planejamento em três áreas:
- combustível e deslocamento;
- casa, calor e energia;
- saúde e prevenção de doenças.
É aqui que entra uma metáfora curiosa — mas bastante útil — para organizar gastos de um jeito claro e direto.
Combustível: como rodar menos e gastar melhor
Com preços variáveis em Rio Branco e interior, abastecer “no posto da vez” geralmente custa mais caro. Uma estratégia simples:
- escolha 3 ou 4 postos do seu trajeto;
- anote, uma vez por semana, o preço dos combustíveis;
- registre litros abastecidos, valor total e quilometragem.
Em duas semanas já é possível identificar onde compensa mais abastecer e qual é o seu custo médio por quilômetro. Para quem trabalha com o carro, vale criar um pequeno fundo quinzenal de combustível abastecido antes de qualquer gasto supérfluo.
Pequenos ajustes reduzem consumo: pneus calibrados, ar-condicionado usado com critério, porta-malas sem peso desnecessário e rotas planejadas. Em trechos curtos, caminhar nos horários mais frescos ou combinar caronas evita deslocamentos repetidos.
Calor: casa mais fresca, rotina menos cansativa
O calor forte não pesa apenas no conforto: ele também aumenta gastos. Antes do pico da temporada quente:
- limpe hélices dos ventiladores e troque filtros;
- vede janelas com frestas;
- use cortinas para bloquear o sol direto;
- identifique os cômodos mais frescos da casa.
Monte um pequeno “mapa do frescor”: trabalhe, estude ou descanse nos horários em que cada ambiente é mais agradável. Atividades mais pesadas ficam para o começo da manhã ou o fim da tarde.
Para o corpo, siga o básico: hidratação constante, roupas leves e protetor solar. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas devem evitar o período de maior calor e umidade.
Doenças sazonais: rotina simples que previne problemas
Com chuvas frequentes e altas temperaturas, o Aedes aegypti prolifera com facilidade. Uma rotina semanal evita dor de cabeça:
- esvazie pratos de plantas, baldes e recipientes que acumulam água;
- verifique calhas, ralos e caixas d’água;
- mantenha o quintal limpo e sem entulhos.
Dentro de casa, use telas nas janelas, mosquiteiros e repelente no amanhecer e no entardecer. Em áreas próximas a rios e matas, roupas de manga comprida são uma boa escolha.
Fique atento a sinais como febre alta, dor atrás dos olhos, manchas na pele ou dor de cabeça intensa. Em caso de dúvida, evite automedicação e procure atendimento.
Um calendário realista para 3 a 6 meses
Para que o planejamento caiba no dia a dia, transforme tudo em tarefas simples:
- domingo de manhã: anotar preços do combustível e calibrar pneus;
- um dia fixo da semana: “faxina anti-mosquito”;
- primeiro sábado do mês: revisar caixa d’água e filtros;
- todas as noites: deixar água gelada, protetor solar e itens básicos organizados.
Com esses rituais curtos, o mês deixa de ser imprevisível. Seu orçamento e sua saúde passam a seguir um ritmo mais estável — com limites claros, decisões conscientes e menos “giros aleatórios”, como nos famosos caça-níqueis da Nolimit City usados aqui apenas como lembrete de que planejamento faz diferença, especialmente no período mais crítico do ano no Acre.
Acre
Deracre orienta pedestres e ciclistas sobre travessia na Ponte da Sibéria
O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) emitiu orientação para pedestres e ciclistas que utilizam a Ponte da Sibéria, em Xapuri. A travessia deve ser feita exclusivamente pela passarela lateral, medida que, segundo o órgão, busca aumentar a segurança e evitar que pessoas circulem na área destinada aos veículos.
De acordo com o Deracre e o Detran-AC, os ciclistas devem atravessar a ponte conduzindo a bicicleta pela mão, sem pedalar.
A recomendação inclui ainda o respeito à sinalização instalada no local e a orientação para que fotos não sejam feitas no meio da ponte. À noite, o uso de roupas claras ou com elementos refletivos é indicado para melhorar a visibilidade.
As equipes do Deracre permanecem no local orientando os moradores durante o período de adaptação ao novo fluxo. O órgão afirma que cada cuidado é essencial para garantir a segurança de todos que utilizam a estrutura.
Acre
Estado realiza Avalia Acre para diagnóstico da Educação Básica em Língua Portuguesa e Matemática
Estudantes do 2º e 5º ano do ensino fundamental de escolas estaduais e municipais participam, ao longo desta semana, do Avalia Acre – avaliação externa que analisa o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática.
Ao todo, 22 municípios, 270 escolas da rede pública e 1.588 aplicações de testes compõem a iniciativa, que tem como objetivo ampliar a compreensão sobre o cenário educacional acreano e orientar ações pedagógicas mais específicas.
“O Sistema Avalia Acre permitirá que gestores, professores e a própria secretaria tenha um diagnóstico detalhado e atualizado do desempenho escolar, ajudando na formulação e no aperfeiçoamento de práticas pedagógicas e políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da educação”, diz o titular da Educação estadual, Aberson Carvalho.
O gestor enfatizou que outro aspecto fundamental da avaliação é a contribuição para a criação de indicadores que vão compor o Índice de Qualidade da Educação Municipal (IQEM). “O indicador serve de base para calcular o Índice de Participação dos Municípios no ICMS, definindo os valores repassados pelo Estado. Dessa forma, o Avalia Acre estimula investimentos contínuos no setor e valoriza o compromisso com uma educação pública de qualidade”, explica.
Escolas empenhadas
Na Escola Ilka Maria de Lima, em Rio Branco, a mobilização foi intensa para garantir o envolvimento dos estudantes. A instituição participa com quatro turmas de 2º ano e quatro de 5º ano. A coordenadora de Ensino, Rita de Cássia Rocha, relata que o processo tem transcorrido com tranquilidade.
“Os aplicadores têm sido muito acessíveis, e recebemos todas as orientações necessárias, inclusive para o atendimento da Educação Especial. Conversamos com as famílias e reforçamos a importância da avaliação. Os professores também mobilizaram as turmas pelos grupos de WhatsApp”, conta.
Rita destaca que a escola vê o Avalia Acre como um instrumento essencial para compreender o nível de aprendizagem: “Assim como o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], essa avaliação é muito importante para sabermos como está a nossa escola em relação ao ensino e ao aprendizado.”
Aplicando as provas na escola, o aplicador Valdeglace Bandeira avalia positivamente a estrutura dos testes, especialmente os materiais adaptados para os estudantes do 2º ano.
“As provas estão bem claras e muito bem estruturadas. No segundo ano, precisamos orientar mais, mas o material ajuda muito. As letras são grandes, há gravuras, e tudo foi elaborado considerando a idade dos alunos. No 5º ano, a aplicação foi excelente; as crianças quase não tiveram dificuldades. Isso nos dá uma visão geral do desenvolvimento deles em disciplinas fundamentais como Português e Matemática”, explica.
Entre os estudantes, Kalel da Silva, do 2º ano, encarou a avaliação com confiança. “Estou achando um pouco fácil. Acho que vou me dar bem”, disse. Ele contou que achou mais simples a questão sobre o título de um texto.
O Avalia Acre no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada
O Decreto nº 11.556, de 12 de junho de 2023, do governo federal, instituiu o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, reforçando a centralidade das políticas voltadas à alfabetização na idade certa.
A iniciativa estabelece ações integradas entre União, estados e municípios, estruturadas em cinco eixos: Gestão e Governança, Formação de Profissionais da Educação, Infraestrutura Física e Pedagógica, Reconhecimento de Boas Práticas e Sistemas de Avaliação.
Nesse contexto, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, instituiu, pelo Decreto nº 11.604, de 5 de dezembro de 2024, o Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar — Avalia Acre.
O sistema surge como uma ação estratégica para aprimorar a qualidade educacional, garantindo uma visão abrangente dos níveis de proficiência dos estudantes e permitindo identificar avanços, desafios e desigualdades.
Com esse panorama, o Avalia Acre se consolida como um instrumento essencial para orientar políticas públicas eficazes e fortalecer o compromisso com a equidade e a aprendizagem de todos os estudantes da rede pública.
Acre
Centro de Multimeios promove espetáculo Tuk Tuk para crianças da Escola Chrizarubina Leitão Abrahão
