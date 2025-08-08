Acre
Comboio presidencial chega à Casa Souza Araújo, que acolhe hansenianos
Antes das 10h30 desta sexta-feira, 8, o comboio presidencial com dezenas de veículos chegou à Casa de Acolhida Souza Araújo, em Rio Branco (AC), onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez questão de fazer uma visita durante sua agenda programada para anúncio de investimentos no Acre.
Lula, o governador Gladson Cameli, quatro ministros – Camilo Santana (Educação), Renan Filho (Infraestrutura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) – seguiram juntos de helicóptero para o local.
A aeronave pousou numa área próxima à Casa de Acolhida. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar também fazem a segurança nas redondezas da Casa.
Comentários
Acre
Villa bate o Real Sociedade e é finalista do Estadual Sub-17
O Villa derrotou o Real Sociedade por 5 a 1 nesta quinta, 7, no ginásio do Sesc, e é o primeiro finalista do Campeonato Estadual de Futsal Feminino Sub-17. A ala Marcela e a pivô Ketlyn marcaram os gols do Villa.
“As meninas estão em uma maratona de jogos nas duas últimas semanas e felizmente conseguimos jogar na superação. Teremos um tempo para recuperar a parte física para jogar a final”, declarou o treinador Marcelo Fontenele.
Segundo finalista
Café com Leite/Porto Acre e Epitaciolândia disputam a segunda semifinal do Estadual Feminino Sub-17 no sábado, 9, a partir das 17 horas, no CIEC, da Estação.
Comentários
Acre
Gladson e presidente Lula seguem no mesmo helicóptero para a Colônia Souza Araújo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Acre na manhã desta sexta-feira (8), acompanhado de sua comitiva, que inclui os ministros Camilo Santana (Educação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Renan Filho (Transportes) e Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).
Ao desembarcar, Lula cumprimentou autoridades e convidados na área de pouso, entre eles o governador Gladson Cameli (PP), que esteve presente sem a tradicional gravata vermelha. Após os cumprimentos, Gladson embarcou no helicóptero presidencial junto com o presidente Lula.
Durante a visita, Lula deve anunciar investimentos federais em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária no Acre, totalizando cerca de R$ 1,1 bilhão.
Agenda de Lula no Acre
A cerimônia oficial ocorrerá em Rio Branco, na Cooperacre — cooperativa referência na produção de castanhas no Brasil — e contará com a presença dos ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Educação, Camilo Santana, além de outras autoridades.
Um dos principais anúncios será o investimento de R$ 870,9 milhões para obras de manutenção e recuperação da BR-364, rodovia federal que corta o Acre e é fundamental para o escoamento da produção local. As obras serão divididas em quatro lotes e beneficiarão diretamente cerca de 60% da população do estado, que é de aproximadamente 500 mil habitantes.
Além disso, a iniciativa tem potencial para gerar mais de 12,5 mil empregos diretos e indiretos. Os reparos abrangerão trechos da rodovia que passam por 12 dos 22 municípios acreanos.
Comentários
Acre
Ataques simultâneos deixam um morto e um ferido em estado grave em Rio Branco
A noite desta quinta-feira (7) foi marcada por violência em Rio Branco, capital do Acre. Dois ataques armados, atribuídos a uma organização criminosa, ocorreram em sequência e deixaram um morto e outro gravemente ferido, em diferentes bairros da cidade.
A primeira vítima foi Ronaildo dos Santos Nunes, de 39 anos, que foi executado a tiros no Conjunto Universitário. De acordo com testemunhas, Ronaildo estava em sua residência, nos fundos de uma distribuidora, quando foi surpreendido por três homens armados que chegaram em duas motocicletas. Os criminosos escondiam as armas dentro dos capacetes e efetuaram pelo menos cinco disparos, atingindo o tórax e o abdômen da vítima. Após o ataque, fugiram em alta velocidade. Há suspeitas de que um veículo escuro também tenha dado suporte à ação.
Gravemente ferido, Ronaildo foi levado por vizinhos ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.
Pouco tempo depois, um segundo ataque foi registrado na Rua Padre Paulino, no Conjunto Rui Lino, e teria sido executado pelos mesmos criminosos. A vítima, Fagner Braga de Lima, de 27 anos, estava dirigindo um veículo modelo Saveiro quando foi atingido na cabeça por um disparo. Mesmo baleado, conseguiu seguir até uma rotatória, colidiu com uma placa de sinalização e percorreu mais alguns metros até parar. Ao abrir a porta para pedir ajuda, caiu desacordado na rua.
Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas equipes. Fagner foi estabilizado e levado em estado gravíssimo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece internado.
A Polícia Militar isolou o local e iniciou buscas pela cidade, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A investigação será conduzida inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
As autoridades não descartam a possibilidade de que os crimes estejam ligados à disputa entre facções criminosas que atuam na capital acreana.
Você precisa fazer login para comentar.