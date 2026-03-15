Comando Policial estreia na TV Norte SBT Acre

A partir do dia 16 de março, a programação da TV Norte SBT Acre ganha um reforço no jornalismo policial com a estreia do programa Comando Policial. A atração será exibida de segunda a sexta-feira, às 10h30, levando ao público informações atualizadas sobre segurança pública, prestação de serviço e os principais acontecimentos do estado.

O programa chega com a proposta de aproximar a população das notícias que impactam diretamente o dia a dia da sociedade. Com linguagem clara e dinâmica, o Comando Policial vai mostrar operações policiais, ocorrências em tempo real, investigações, denúncias da comunidade e histórias que marcam a rotina das forças de segurança no Acre.

A atração também abrirá espaço para entrevistas com autoridades, especialistas e representantes das instituições de segurança, além de quadros voltados à orientação da população sobre prevenção à violência e cidadania.

Com uma abordagem firme, responsável e comprometida com a verdade, o Comando Policial promete se tornar uma importante fonte de informação para os telespectadores da TV Norte SBT Acre, reforçando o compromisso da emissora com o jornalismo regional e com a comunidade acreana.

A estreia acontece no dia 16 de março, às 10h30 da manhã, levando ao ar um novo espaço para a informação policial, com credibilidade, agilidade e participação popular.

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