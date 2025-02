Comando Militar da Amazônia apreende 1 tonelada de maconha tipo skunk

Na última quarta-feira, 26, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais que que atuam na direção geral com apoio da equipe que atua no município de Feijó, prendeu em flagrante o nacional A. M. O. S., de 36 anos, após cometer um roubo na lotérica ‘Contamigos’, localizada no Centro da cidade.

A. M. O. S. possui várias passagens pela polícia e foi detido no momento do crime. Agentes da Polícia Civil que estavam nas imediações notaram a correria e ouviram pedidos de socorro vindos de dentro do estabelecimento. Ao entrarem rapidamente no local, flagraram o autor praticando o roubo.

Duas pessoas tentavam conter o criminoso, que se debatia no chão da lotérica. Os policiais imediatamente deram voz de prisão e, diante da resistência do autor, utilizaram algemas para contê-lo.

Durante a prisão, os policiais recuperaram quase R$ 14 mil que estavam em poder do suspeito. O homem utilizou uma marreta para quebrar o vidro do balcão de atendimento e acessar o caixa, gerando pânico entre as vítimas que estavam no local.

A. M. O. S. foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. Ele está agora à disposição da Justiça e aguarda a audiência de custódia.

