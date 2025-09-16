Comandante-geral recepciona concludentes do curso de motopatrulhamento em Sergipe

A comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Marta Renata, recebeu, nesta segunda-feira, 15, três integrantes do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), que concluíram com êxito o curso Cavaleiro de Aço, realizado como parte da Terceira Edição do Curso de Intervenção Rápida Ostensiva (III Ciro).

A capacitação teve duração de 32 dias, iniciando em 7 de agosto e encerrando em 8 de setembro de 2025, totalizando 384 horas/aula. A fase de adaptação ocorreu no município de Moita Bonita/SE, e a etapa rústica foi finalizada na sede do GETAM, em Aracaju/SE, com instruções realizadas também nas cidades de São Cristóvão, Socorro e Areia Branca.

O curso, referência nacional, é voltado ao aperfeiçoamento técnico e operacional no motopatrulhamento tático, capacitando policiais para ações de resposta rápida. A formação exige elevado preparo físico, resistência e domínio de técnicas específicas de pilotagem e intervenção.

Dos 24 participantes iniciais, 18 concluíram o curso com aproveitamento, incluindo os policiais militares do Acre: Dione Soares da Silva (2º lugar), João Carlos Lima da Silva (4º lugar) e Clenilton Santos Silva (10º lugar). Agora, eles reforçam o Giro, somando ainda mais preparo ao efetivo e fortalecendo a atuação da PMAC em todo o estado. A recepção realizada pela corporação destacou o empenho e a dedicação dos concludentes.

