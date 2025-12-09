Comandante de embarcação é preso com R$ 800 mil em drogas

A identificação dos entorpecentes foi confirmada por meio de testes realizados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que constataram que se tratava de 32 tabletes de skunk

Cerca de 40 quilos de entorpecentes foram apreendidos, nas primeiras horas desta terça-feira (9), localizada dentro do camarote de uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Um homem de 37 anos, apontado como o comandante da navegação, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A apreensão ocorreu durante fiscalização da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da equipe da Base Arpão 2.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a ação foi executada no âmbito da operação Protetor/Fronteira Mais Segura, durante procedimento realizado na embarcação Estrela Purus, oriunda de Tefé (a 523 quilômetros da capital amazonense) e com destino a Manaus.

Durante a abordagem, com o apoio da cadela policial Luna, as equipes localizaram no camarote do comandante da embarcação, embaixo de um beliche, duas sacolas plásticas contendo diversas porções de substância entorpecente.

Ao ser interrogado, o comandante identificado confessou que o material lhe pertencia e que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. A identificação dos entorpecentes foi confirmada por meio de testes realizados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que constataram que se tratava de 32 tabletes de skunk.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, embarcado na Base Arpão 2.

