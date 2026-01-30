Com vagas para o Acre, Ibama está com inscrições abertas para estágio

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu inscrições para o 1º Processo Seletivo de Estágio Supervisionado de 2026, com vagas destinadas ao Acre. Estudantes do ensino médio e do ensino superior interessados podem enviar currículo para análise até o dia 24 de fevereiro de 2026, por meio do site do Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura (IPHAC).

No Acre, as oportunidades são para Rio Branco e há vagas para estudantes do ensino superior dos cursos de Geografia, a partir do 3º período, e Engenharia Florestal, a partir do 6º semestre, ambas para ampla concorrência. Também há oportunidade para estudantes do ensino médio.

Para concorrer, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), além de atender a outros requisitos previstos no edital, como ter no mínimo 16 anos completos na data de início do estágio, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável, e não ter estagiado no Ibama por período igual ou superior a dois anos, exceto no caso de pessoas com deficiência.

O processo seletivo conta com programa de cotas, com reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, que também concorrem simultaneamente na ampla concorrência.

Em todo o país, as vagas de nível médio são destinadas a estudantes do ensino médio regular, profissionalizante e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já as vagas de nível superior contemplam estudantes de mais de 30 cursos das áreas de humanas, exatas e biológicas.

A carga horária do estágio é de 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 787,98 para estudantes do ensino superior e de R$ 486,05 para estudantes do ensino médio, além de auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia. A contratação não inclui benefícios como auxílio-alimentação ou auxílio-saúde.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 7 de abril de 2026, no site e nas redes sociais do IPHAC. As informações detalhadas sobre vagas, cursos, localidades, etapas do processo e cronograma estão disponíveis no Edital nº 1/2026.

Confira o edital completo: https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2026/ibama-abre-inscricoes-para-o-1o-processo-seletivo-de-estagio-supervisionado-de-2026/20260130_Edital_n_1_2026_Secar_Codep_CGGP_Diplan.pdf

