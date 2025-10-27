Cotidiano
Com vacinação abaixo da meta, casos de dengue mais que dobram no Acre, aponta boletim
Monitoramento da Sesacre mostra que, até a primeira semana de outubro deste ano, confirmações da doença cresceram 125% na comparação com o mesmo período em 2024. Entre crianças e adolescentes, nenhuma faixa etária atingiu a meta da cobertura vacinal de primeira ou segunda dose
Por Walace Gomes
Com a vacinação abaixo em todas as faixas etárias de crianças e adolescentes, os casos de dengue mais que dobraram no Acre de janeiro ao início de outubro deste ano. O alerta é de um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).
De acordo com o levantamento, as confirmações da doença cresceram 125% da semana epidemiológica (SE) número 1 até a número 41, encerrada no dia 11 de outubro, na comparação com o mesmo período em 2024.
Já foram 7.120 casos confirmados neste período em 2025, contra 3.167 registrados no mesmo recorte em 2024.
A regional do Baixo Acre, que abrange os municípios de Rio Branco, Porto Acre e Senador Guiomard, foi a que mais registrou ocorrências. Em 2025, a regional somou 3.563 casos confirmados e 3.930 prováveis, enquanto em 2024 havia contabilizado 1.044 confirmados e 1.188 prováveis.
O levantamento também revela que o público jovem, com pessoas entre 20 e 34 anos foi o mais afetado, com mulheres representando a maioria dos casos confirmados, segundo o boletim, foram 1.428 registros entre o público feminino e 1.130 entre os homens.
Vacinação abaixo da meta
A baixa cobertura vacinal preocupa as autoridades de saúde, visto que a meta estadual era aplicar 75.573 doses da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Contudo, até o fim de setembro, apenas 27.201 doses haviam sido aplicadas, somando primeira e segunda aplicação.
Entre os municípios, Rio Branco lidera o ranking de imunizações, mas ainda longe do ideal. A capital tinha como meta 28.831 aplicações, mas registrou apenas 4.774 na primeira dose e 1.609 na segunda.
Em Sena Madureira, das 3.876 doses esperadas, foram aplicadas 1.739 da primeira e 734 da segunda. Já em Cruzeiro do Sul, a meta era de 8.727, com 1.545 primeiras doses e 490 segundas doses aplicadas.
Segundo a Sesacre, nenhuma faixa etária atingiu a meta de cobertura vacinal nem na primeira nem na segunda dose.
Dengue
Dores de cabeça, no corpo, mal-estar. Esses sintomas estão entre os que costumam ser associados de imediato à dengue. Porém, a doença não se resume a essas manifestações, já que pode se apresentar em formas mais graves.
A febre é o primeiro sintoma a se manifestar, e, geralmente, permanece acima de 38ºC. Infectologistas destacam que, após a picada do mosquito, os sintomas aparecem entre 2 a 10 dias. Alguns pacientes apresentam mais ou menos sintomas.
Também ocorre dor de cabeça, cansaço, dor nos músculos (mialgia), dor nas articulações (artralgia), dor atrás dos olhos (retro-orbitária) e vermelhidão na pele (exantema) com ou sem coceira (prurido). O paciente também pode apresentar náuseas, vômito e diarreia.
Como evitar a dengue?
Evite qualquer reservatório de água parada sem proteção em casa. O mosquito pode usar como criadouros grandes espaços, como caixas d’água e piscinas abertas, até pequenos objetos, como tampas de garrafa e vasos de planta.
Coloque areia no prato das plantas ou troque a água uma vez por semana. Mas não basta esvaziar o recipiente. É preciso esfregá-lo, para retirar os ovos do mosquito depositados na superfície da parede interna, pouco acima do nível da água. O mesmo vale para qualquer recipiente com água.
Comentários
Cotidiano
Inmet emite aviso de chuvas intensas com risco de ventos fortes no Acre
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira, 27, um aviso de chuvas intensas para o estado do Acre, com perigo potencial classificado como grau amarelo. O alerta se estende até 10h00 de terça-feira (28).
Segundo o Inmet, a região pode registrar chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm acumulados em 24 horas. Além disso, o órgão alerta para ventos intensos de 40 a 60 km/h, que podem causar transtornos em áreas urbanas e rurais.
Comentários
Cotidiano
Escola de Saúde terá foco na preparação de profissionais para o Revalida
Foi publicado nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial do Estado, o Decreto nº 11.779, de 24 de outubro de 2025, que cria a Escola de Saúde Pública do Estado do Acre (ESP/AC). A instituição será vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e funcionará na Escola Técnica Maria Moreira Rocha, em Rio Branco.
A Escola terá como objetivo a formação, capacitação e qualificação de profissionais da área da saúde, com destaque para a oferta de cursos preparatórios voltados a médicos formados no exterior que buscam revalidar seus diplomas por meio do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida).
De acordo com o secretário de Governo, Luiz Calixto, a medida busca atender a uma demanda crescente de profissionais que encontram dificuldades para se preparar para o exame.
“Temos um universo muito grande de médicos formados no exterior, que precisam passar pelo processo de revalidação de seus diplomas para poderem exercer a medicina no Brasil, e muitos encontram dificuldades para se preparar para as difíceis provas objetivas e práticas do Revalida”, afirmou.
O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou que a criação da Escola de Saúde Pública consolida a política de formação continuada das equipes e de fortalecimento do SUS no estado.
“A criação da Escola de Saúde Pública do Acre vem para consolidar esse compromisso, ampliando as oportunidades de capacitação e fortalecendo ainda mais o SUS em todo o estado”, disse.
O decreto também autoriza a Sesacre a elaborar o plano de desenvolvimento institucional, o projeto político-pedagógico e os regulamentos dos cursos e programas, além de editar normas complementares necessárias ao funcionamento da nova instituição.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Comentários
Cotidiano
Copa Acre vai ter dois jogos eliminatórios na quadra do Tangará
A Copa Acre de Futebol Soçaite terá dois jogos decisivos nesta segunda, 27, a partir das 19 horas, na quadra da Tangará. João Eduardo e Cafu Auto Peças disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Atlético Vila enfrenta o Sport Canal.
Definir grupos
Os vencedores dos confrontos desta segunda estarão classificados na chave B. A chave A é formada por Furacão do Norte, Adalberto Aragão e Grupo GW.
“Vamos ter dois grupos com três equipes e os dois primeiros de cada chave avançam para as semifinais. Chegamos em um momento decisivo da competição”, disse o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7, Wellington Cabeça.
Você precisa fazer login para comentar.