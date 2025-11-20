Acre
Com tendência de elevação, Rio Acre marca 5,54 metros na capital
A Defesa Civil de Rio Branco divulgou, na manhã desta quinta-feira, 20, o boletim diário sobre o nível do Rio Acre. Às 5h16, o manancial marcou 5,54 metros, apresentando tendência de elevação.
Nas últimas 24 horas, o registro pluviométrico foi de 8 mm na capital. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão (TC BM).
A cota de alerta para o Rio Acre é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordamento é atingida quando o nível chega a 14 metros.
Acre
Transferido com apoio do Estado, bebê recebe alta da UTI e deve retornar ao Acre nos próximos dias
O bebê Calebe de Souza, transferido para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP), referência nacional em procedimentos pediátricos de alta complexidade, apresentou melhora significativa e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 19. A transferência foi realizada após articulação direta do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), garantindo transporte seguro e suporte durante todo o processo.
Agora na enfermaria, o bebê segue em recuperação constante. A mãe, emocionada, relatou o alívio após dias de angústia. “Ele saiu ontem [da UTI] e estamos na enfermaria! Está se recuperando aos poucos, mas já está bem melhor graças a Deus. Estou mais aliviada, porque achei que perderia meu filho. Olho para ele sem acreditar! Ele é um milagre”, afirmou emocionada.
Durante o período em que permaneceu internado no Hospital da Criança, em Rio Branco, o bebê recebeu acompanhamento contínuo da equipe médica e multiprofissional e, após avaliação médica, a Sesacre atuou para viabilizar a transferência e assegurar atendimento especializado, articulando com a Central Nacional de Regulação e com a equipe médica paulista. O governo do Estado permanece monitorando de perto a evolução clínica da criança e acompanhando todos os trâmites necessários para garantir o retorno seguro da família ao Acre nos próximos dias.
Acre
Acre aparece em 8º lugar no ranking de empresas de alto crescimento, mostra CLP
O Acre figura na 8ª colocação no ranking dos estados com maior percentual de empresas de alto crescimento no Brasil, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), elaborado a partir de dados do IBGE e divulgado nesta quarta-feira (19).
De acordo com o estudo, 2,1% das unidades locais de empresas instaladas no estado se enquadram na categoria de alto crescimento, índice que coloca o Acre à frente de unidades federativas economicamente maiores, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
O indicador considera como empresas de alto crescimento aquelas que apresentam aumento médio anual de pelo menos 20% no número de empregados assalariados por três anos consecutivos, além de iniciar o período com dez ou mais funcionários.
Apesar de não estar entre os líderes, o Acre mantém desempenho acima da média nacional e se destaca dentro da Região Norte, ficando atrás apenas de Roraima (1º), Rondônia (2º) e Amazonas (4º).
Acre
MPAC abre inquérito para investigar falta de trafegabilidade em rua no Belo Jardim II
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação, Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, converteu o Procedimento Preparatório nº 06.2025.00000268-1 em Inquérito Civil para apurar a falta de trafegabilidade na Rua Tancredo Neves, localizada no Bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.
A decisão, assinada pelo promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim, destaca que o procedimento já tramita há mais de 180 dias sem que o problema tenha sido solucionado pelo poder público. Segundo o MP-AC, mesmo após diversas diligências, a situação persiste, exigindo aprofundamento das investigações.
O órgão reforça que é de sua competência instaurar Inquérito Civil para atuar na proteção da ordem urbanística, do meio ambiente e de demais interesses difusos e coletivos, conforme regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Acre.
Determinações do MP
Com a conversão do procedimento em inquérito, o Ministério Público determinou:
a adequação do cadastro no Sistema SAJ/MP, registrando o objeto como “Ausência de trafegabilidade na Rua Tancredo Neves, Bairro Belo Jardim II”;
o envio de cópia do despacho para publicação no Diário Eletrônico do MP-AC;
o encaminhamento do caso à assessoria jurídica, para análise do Ofício nº 368/2025 encaminhado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).
