Brasil
Com tarifaço, exportações do Brasil aos EUA caem 18% em agosto
Exportações para a China, por outro lado, cresceram 29,9%; México também comprou 43,8% a mais do país no mês do tarifaço
As exportações brasileiras com destino aos Estados Unidos caíram 18,5% em agosto, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), divulgados nesta quinta-feira (4).
A tarifa de 50% anunciada por Donald Trump sobre produtos do Brasil entrou em vigor no dia 6 de agosto.
Entre os produtos que mais registraram queda estão: minério de ferro (-100%), açúcares (-88,4%), aeronaves (-84,9%), carne bovina fresca (-46,2%), óleos combustíveis (-37%) e produtos semiacabados de ferro ou aço (-23,4%).
Aeronaves, petróleo e minério de ferro, no entanto, não foram afetados pela sobretaxa de 50%.
A redução nas exportações desses itens decorre do movimento de antecipação das vendas feito pelos setores em julho, já que a lista de exceções, com mais de 700 produtos, só foi publicada após o anúncio da tarifa.
O anúncio inicial da sobretaxa, que ainda não previa a lista de exceções, ocorreu no início de julho, o que levou muitos empresários a anteciparem os embarques antes que a nova alíquota entrasse em vigor.
As exportações para a China, por outro lado, cresceram 29,9%. O mercado chinês, principal parceiro comercial do Brasil, é visto como um dos principais mercados alternativos para produtos que seriam enviados aos EUA.
Outro mercado visado e recentemente visitado pelo governo federal, o México também comprou mais do Brasil. As vendas para os mexicanos cresceram 43,8% no mês do tarifaço.
A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto deste ano.
O resultado representa um salto de 35,8%% frente ao mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de US$ 4,5 bilhões.
O número é fruto da diferença entre as exportações, que somaram US$ 29,861 bilhões, e as importações, que totalizaram US$ 23,728 bilhões em agosto. A corrente de comércio totalizou US$ 53,589 bilhões no mês.
Comentários
Brasil
Inscrições para MBA em Inteligência Artificial e Ciência de Dados se encerram nesta sexta
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida em edital
As inscrições para o processo seletivo da pós-graduação Master in Business Administration (MBA) em Inteligência Artificial e Ciência de Dados para o Setor Público, promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), encerram-se nesta sexta-feira, 5 de setembro, às 23h59.
O curso, que dispõe de 40 vagas, possui carga horária de 384 horas e será ofertado na modalidade a distância, com atividades assíncronas e encontros quinzenais ao vivo, realizados pela plataforma Zoom. A formação tem início previsto para 23 de setembro de 2025 e término em dezembro de 2027.
O valor total do curso é de R$ 11.128,08, mas os servidores contemplados terão desconto especial, pagando R$ 3.338,40, valor que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 278,20, com desconto direto em folha de pagamento.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico, com o envio da documentação exigida em edital. Podem participar servidores públicos estaduais com diploma de nível superior, vínculo ativo com o poder público estadual e que não tenham concluído pós-graduação custeada pelo Estado, na mesma área, nos últimos dois anos.
Após o período de inscrições, a próxima etapa será a divulgação do resultado da análise documental, prevista para o dia 9 de setembro, no Diário Oficial do Estado (DOE).
A iniciativa reafirma o compromisso do governo do Acre com a qualificação dos servidores públicos, visando o aprimoramento da gestão e a melhoria dos serviços prestados à população.
Cronograma do processo seletivo
- Inscrições e envio da documentação: 01/09 a 05/09/2025 (até 23h59), pelo link: Formulário de Inscrição
- Divulgação do resultado da análise documental (DOE): 09/09/2025
- Interposição de recursos: até 10/09/2025, via e-mail: [email protected]
- Divulgação do resultado final: 15/09/2025
- Matrícula (1ª chamada): 16/09 e 17/09/2025, pelo link: 1ª Chamada
- Matrícula (2ª chamada): 18/09 e 19/09/2025, pelo link: 2ª Chamada
- Início do curso: 23/09/2025
Confira o edital completo e seus anexos.
Comentários
Brasil
Texto da oposição garante Bolsonaro elegível e anistia a partir de 2019
Minuta de projeto permite o ex-presidente disputar eleições em 2026 e garante perdão a partir do início do inquérito das fake news
A oposição na Câmara articula uma minuta de projeto de lei da anistia mais abrangente. O texto, ainda não protocolado oficialmente, torna o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegível nas próximas eleições e garante a anistia a partir de 14 de março de 2019 – data de início do inquérito das fakes news no STF (Supremo Tribunal Federal).
A proposta, a qual a CNN teve acesso, garante perdão para cidadãos que estão “ou, eventualmente, possam vir a ser investigados, processados ou condenados” por condutas como:
- ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes;
- descrédito ao processo eleitoral ou aos Poderes da República;
- reforço à polarização política;
- geração de animosidade na sociedade brasileira; ou
- situações de natureza assemelhada às anteriores.
“A anistia a que se refere esta Lei afasta automaticamente quaisquer efeitos da condenação penal, bem como determina o arquivamento de inquéritos, investigações e processos criminais em curso”, determina a proposta elaborada.
Para garantir a retomada dos direitos políticos de Bolsonaro, a proposta afasta “todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra os beneficiários” da lei, caso seja sancionada.
O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão, em 2023, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A Corte Eleitoral considerou Bolsonaro culpado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter realizado reunião com embaixadores em que criticou o sistema eleitoral brasileiro.
Pelo texto articulado, o perdão seria ainda concedido para quem causou danos contra o patrimônio da União e quem atuou em organização criminosa ou associação criminosa. Também livre quem realizou acampamentos na frente de unidades militares e todos aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023.
As sugestões previstas na minuta deverão ser feitas ao relator do projeto da anistia. Em 2024, a relatoria foi do deputado Rodrigo Valadares (União-SE). O projeto está parado desde o fim de outubro do ano passado, mesmo com a pressão de integrantes da oposição.
Atualmente, várias versões da matéria estão sob negociação. No Senado, uma proposta alternativa, menos abrangente, é alvo de articulações. A oposição, no entanto, rejeita qualquer texto que não beneficie Bolsonaro.
Desde o início do julgamento de Bolsonaro no STF nesta semana, as articulações da oposição e de integrantes de siglas do centro se intensificaram. Na terça-feira (2), o Supremo começou a julgar os oito réus do “núcleo 1” que investiga um plano de golpe após as eleições de 2022.
A anistia foi debatida, na quarta-feira (3), entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente. O tema, no entanto, ainda não tem uma definição, segundo Motta.
Na tarde desta quinta-feira, o presidente da Câmara deve voltar a discutir o projeto da anistia em reunião com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ).
Comentários
Brasil
Caminhonete tomba na Praia do Amarilho em Sena Madureira durante início de chuva
Prefeitura e populares auxiliaram na retirada do veículo; ninguém ficou ferido
Uma caminhonete tombou na tarde desta quinta-feira (4) na Praia do Amarilho, em Sena Madureira, no momento em que começava a chover na região. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Após o acidente, uma equipe da Prefeitura foi acionada e, com o apoio de moradores que passavam pelo local, realizou os procedimentos para desvirar o veículo.
Segundo moradores, a chuva que atingiu alguns pontos da cidade exigiu mais cautela dos motoristas no trânsito, especialmente em áreas de tráfego próximo ao rio.
Você precisa fazer login para comentar.