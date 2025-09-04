fbpx
Acre

Com show de Marcynho Sensação, ExpoXapuri 2025 começa hoje

Publicado

4 horas atrás

em

A ExpoXapuri começa oficialmente nesta quinta-feira, 4, com o desfile das candidatas à rainha do rodeio e o show nacional de Marcynho Sensação, consolidando-se como o maior evento agropecuário da região. A ExpoXapuri 2025 é uma realização da Prefeitura de Xapuri, com apoio do Sebrae-AC e do Governo do Estado do Acre.

Durante a programação, o público poderá acompanhar atrações tradicionais e novidades. Na sexta-feira (5), haverá a abertura oficial do rodeio e o leilão “Sexta do Boi”, além de palestras voltadas para a agricultura familiar.

No sábado (6), a festa segue com destaque para o show nacional do cantor Ralf. O encerramento será no domingo, 7 de setembro, marcado pela grande final do rodeio e pela reabertura da feira para visitação

“A ExpoXapuri 2025 promete ser não apenas uma vitrine do agronegócio, mas também um ponto de encontro entre tradição, cultura e oportunidade de negócios para produtores e empresários da região”, destacou o prefeito Maxsuel Maia.

Acre

Brasiléia sedia dia 4 fase final da Copa Bolpebra 2025 em meio às comemorações do 7 de Setembro

Publicado

32 minutos atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

Mesmo já campeã, seleção master brasileira recebe Peru e Bolívia no estádio José Guiomar em evento que reforça a integração trinacional na fronteira. Cerimônia ocorre na quarta-feira (4)

A cerimônia de encerramento do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master de Brasiléia já garantida como campeã, após vencer as duas primeiras fases realizadas em Porto Maldonado e Cobija. Foto: arquivo

O município de Brasiléia transforma as comemorações da Semana da Pátria em um evento de integração internacional ao sediar a fase final da Copa Bolpebra 2025 na próxima quarta-feira (4), no Estádio José Guiomar dos Santos.

A cerimônia de encerramento do torneio trinacional ocorre mesmo com a seleção master de Brasiléia já garantida como campeã Master 2025, após vencer as duas primeiras fases realizadas em Porto Maldonado (Perú), e Cobija (Pando/Bolívia), onde conquistou o título em agosto durante as comemorações do bicentenário boliviano.

O torneio, que completa mais de 40 anos de história, reúne as delegações de Brasiléia (Acre/Brasil), Puerto Maldonado (Peru) e Cobija (Pando/Bolívia) em uma celebração que vai além do aspecto esportivo.

O prefeito Carlinhos do Pelado e o gerente de esportes Clebson Venâncio coordenam os últimos detalhes para receber o evento, que simboliza a forte integração entre os três países na região de fronteira.

O município de Brasiléia será responsável pela fase final da Copa Bolpebra 2025 na próxima quarta-feira (4), no Estádio José Guiomar dos Santos. Foto: arte

Em entrevista, Clebson Venâncio destacou a importância diplomática e cultural da competição: “A Copa Bolpebra é mais que um torneio esportivo; é uma ferramenta de integração que fortalece os laços de amizade entre nossos povos e promove o intercâmbio cultural na fronteira”.

Já o prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado, ressaltou que: “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.

O evento mantém viva uma tradição que se consolidou como um dos principais símbolos de união entre Brasil, Bolívia e Peru.

A Copa BOLPEBRA, que reúne atletas das três nações vizinhas, é considerada uma ferramenta diplomática e cultural esportiva de integração entre os países desde tríplice fronteira, promovendo o intercâmbio esportivo e fortalecendo os laços de amizade entre os povos da Amazonia ocidental.

Cerimônia de abertura no Estádio José Guiomar dos Santos, no dia 4 de setembro, marcará o início da terceira fase do torneio que reúne delegações do Brasil, Bolívia e Peru, integrando as comemorações do 7 de Setembro. Foto: arquivo

Acre

Vereador de Epitaciolândia alerta para colapso no acesso a dinheiro e serviços financeiros em Epitaciolândia

Publicado

2 horas atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

Rosimar do Rubicom (Republicanos) relata que fechamento da lotérica única e caixas eletrônicos vazios do BB prejudicam população, em entrevista ao final de sessão da Câmara

O vereador Rosimar do Rubicom (Republicanos) alertou, em entrevista ao jornal oaltacre.com na última segunda-feira (1º), para a grave crise de abastecimento de dinheiro vivo e a falta de serviços financeiros básicos no município de Epitaciolândia. O parlamentar afirmou que a situação tem sido uma de suas principais preocupações e a levou ao conhecimento do plenário da Câmara.

De acordo com o vereador, os caixas eletrônicos do Banco do Brasil na cidade frequentemente ficam sem dinheiro, e a única lotérica do município encontra-se fechada. Essa combinação de fatores priva a população de acesso a serviços essenciais, como saques, pagamentos e recebimentos de benefícios sociais, gerando transtornos à rotina dos moradores.

O parlamentar destacou que a situação exige urgência na busca por soluções junto às instituições financeiras responsáveis.

Veja vídeo com vereador Rosimar:

Acre

Seca isola Jordão (AC) e provoca falta de gás de cozinha, com botija de R$ 230

Publicado

3 horas atrás

em

4 de setembro de 2025

Por

Município, um dos mais remotos do estado, depende de barcos e aviões para receber mercadorias; além do preço alto, população enfrenta desabastecimento total

Antes da seca, o mesmo produto custava cerca de R$ 175. Além do aumento no valor, a população enfrenta momentos em que o produto simplesmente não está disponível. Foto: captada 

A intensa seca que castiga o município de Jordão, um dos mais isolados do Acre, provocou uma crise no abastecimento de gás de cozinha. Com o transporte dependente exclusivamente de barcos ou aviões, a estiagem interrompeu o fluxo normal de mercadorias, causando desabastecimento e inflacionando o preço do produto.

Atualmente, o botijão de 13 kg – amplamente utilizado – chega a custar R$ 230, segundo relatos de empresários locais. Antes do período de estiagem, o mesmo produto era comercializado em torno de R$ 175. A população não só enfrenta o aumento exorbitante, como também períodos em que o gás simplesmente some do mercado.

O cenário expõe a vulnerabilidade logística do município, onde a seca não apenas dificulta o transporte, mas impacta diretamente o custo de vida e a rotina dos moradores.

O transporte de mercadorias depende exclusivamente de barcos ou aviões, o que agrava os impactos da falta de chuvas e da logística complicada. Foto: captada 

