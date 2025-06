Com sede em manutenção, Hemoacre faz coleta externa em frente à PF

Rio Branco lidera a lista das cidades acreanas com maior repasse, recebendo R$ 20.938.447,48

As prefeituras do Acre recebem nesta terça-feira (10) uma nova parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referente ao primeiro decêndio de junho. Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o valor total repassado aos municípios do estado ultrapassa R$ 36 milhões após os descontos obrigatórios.

O montante bruto destinado ao Acre foi de R$ 45.520.387,85. Após as deduções legais, como a contribuição para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), restaram R$ 36.820.456,31 líquidos para as administrações municipais.

Rio Branco lidera a lista das cidades acreanas com maior repasse, recebendo R$ 20.938.447,48. Na sequência aparecem Cruzeiro do Sul, com R$ 1.772.103,59, e Sena Madureira, com R$ 1.153.726,19. Já os menores valores foram destinados a Assis Brasil, Jordão e Santa Rosa do Purus, que receberam R$ 354.420,72 cada.

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o repasse do FPM neste início de junho cresceu 2,31% em comparação com o mesmo período de 2024.