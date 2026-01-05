Com salários de até R$ 4,7 mil, inscrições do concurso do Coren-AC estão abertas

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) segue com as inscrições abertas para concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio, técnico e superior.

O certame oferece oportunidades para atuação em Rio Branco, com salários que podem chegar a R$ 4.750, além de benefícios. O Instituto Quadrix é responsável pelo certame.

Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, no turno da tarde, na capital acreana. Os horários de abertura dos portões e início das provas ainda serão divulgados pela organizadora.

As taxas de inscrição variam conforme o nível do cargo: R$ 64 para funções de nível médio e técnico e R$ 70 para nível superior. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), membros de famílias de baixa renda e doadores de medula óssea, desde que atendidos os critérios legais.

De acordo com o edital, todas as vagas possuem carga horária semanal de 40 horas. Para o nível médio, há oportunidade para Assistente Administrativo, com salário base de R$ 1.739,23, além de benefícios. No nível técnico, os cargos são de Técnico de Enfermagem, com remuneração de R$ 3.325, e Técnico em Tecnologia da Informação, com salário de R$ 1.739,23, ambos destinados à formação de cadastro de reserva.

Já no nível superior, estão disponíveis os cargos de Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 4.750, sendo que há vagas imediatas para enfermeiro e enfermeiro fiscal, além de cadastro de reserva para as demais funções.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a vale-alimentação de R$ 650, vale-transporte e participação no plano de cargos e salários do Coren-AC. Os contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O concurso contará ainda com avaliação de títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório, além de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), pretos e pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.

