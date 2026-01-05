Geral
Com salários de até R$ 4,7 mil, inscrições do concurso do Coren-AC estão abertas
O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) segue com as inscrições abertas para concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio, técnico e superior.
O certame oferece oportunidades para atuação em Rio Branco, com salários que podem chegar a R$ 4.750, além de benefícios. O Instituto Quadrix é responsável pelo certame.
Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso.
As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, no turno da tarde, na capital acreana. Os horários de abertura dos portões e início das provas ainda serão divulgados pela organizadora.
As taxas de inscrição variam conforme o nível do cargo: R$ 64 para funções de nível médio e técnico e R$ 70 para nível superior. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. O edital também prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), membros de famílias de baixa renda e doadores de medula óssea, desde que atendidos os critérios legais.
De acordo com o edital, todas as vagas possuem carga horária semanal de 40 horas. Para o nível médio, há oportunidade para Assistente Administrativo, com salário base de R$ 1.739,23, além de benefícios. No nível técnico, os cargos são de Técnico de Enfermagem, com remuneração de R$ 3.325, e Técnico em Tecnologia da Informação, com salário de R$ 1.739,23, ambos destinados à formação de cadastro de reserva.
Já no nível superior, estão disponíveis os cargos de Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Os salários variam entre R$ 3 mil e R$ 4.750, sendo que há vagas imediatas para enfermeiro e enfermeiro fiscal, além de cadastro de reserva para as demais funções.
Além da remuneração, os aprovados terão direito a vale-alimentação de R$ 650, vale-transporte e participação no plano de cargos e salários do Coren-AC. Os contratos serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O concurso contará ainda com avaliação de títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório, além de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), pretos e pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.
Equipe da TV Gazeta é agredida durante cobertura em abrigo de vítimas da cheia do Rio Acre
Uma equipe de reportagem da TV Gazeta, afiliada à RecordTV no Acre, foi vítima de agressão enquanto realizava a cobertura jornalística na Escola Municipal Georgete Eluan Kalume, localizada no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 5. O local funciona como ponto de acolhimento temporário para famílias atingidas pela cheia do Rio Acre.
As agressões ocorreram durante o trabalho de apuração sobre a retirada das famílias que estavam abrigadas na escola e que começavam a retornar às suas casas após a redução do nível do rio. O episódio foi exibido no programa Gazeta Alerta, que apresentou imagens do momento de tensão enfrentado pelos profissionais da emissora.
Segundo o repórter João Cardoso, o cinegrafista Sidney Torres registrava imagens gerais da estrutura da escola e da movimentação no local quando foi abordado de forma hostil por uma pessoa acolhida na unidade. “O Sidney estava apenas fazendo imagens abertas da escola, imagens gerais do trabalho que estava sendo feito ali. Em nenhum momento ele estava gravando essa pessoa especificamente”, afirmou o jornalista durante o programa.
Ainda de acordo com Cardoso, o profissional tentou explicar a situação com calma, ressaltando que se trata de um procedimento técnico comum em coberturas jornalísticas. “Nossas câmeras têm configurações técnicas que muitas vezes dão a impressão de que alguém está sendo filmado diretamente, quando, na verdade, são imagens do ambiente como um todo. Mesmo assim, ele tentou dialogar e explicar, com total tranquilidade”, relatou
Apesar da tentativa de diálogo, a pessoa envolvida permaneceu exaltada e partiu para a agressão. As imagens exibidas mostram o momento em que ela atinge a câmera da emissora e, em seguida, joga água no cinegrafista. A situação evoluiu para gritos, xingamentos e tentativas de confronto físico, gerando um clima de forte tensão no abrigo.
João Cardoso e o cinegrafista Nelvan Negreiros chegaram ao local pouco depois para a cobertura de outra pauta relacionada ao trabalho da Defesa Civil e acabaram se deparando com a confusão já em andamento. “Quando nós chegamos, a situação já estava fora de controle. Ninguém conseguia acalmar essa pessoa, e chegou-se a falar, inclusive, na possibilidade de acionar a polícia”, disse o repórter.
Durante a exibição do caso, a TV Gazeta reforçou que sua equipe atua com ética, profissionalismo e respeito às pessoas, especialmente em locais sensíveis como abrigos provisórios. “Nós sempre trabalhamos ouvindo as pessoas, pedindo autorização e seguindo critérios muito claros. Infelizmente, mesmo seguindo todos esses critérios, nossa equipe foi agredida”, destacou João Cardoso.
A repórter Débora Ribeiro, que também estava no local, junto com outros profissionais da emissora, tentou intervir para conter a situação e evitar que o conflito se agravasse, mas a equipe acabou sendo alvo da violência.
PR: tentativa de assalto a caminhão termina em acidente com 6 mortos
A tentativa de assalto a um caminhão terminou em um grave acidente, que deixou seis pessoas mortas e outras feridas, na madrugada desta segunda-feira (5/1), em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba (PR). A colisão aconteceu após a carreta ser abandonada pelos assaltantes, descer desgovernada de ré e tombar sobre a van.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van era ocupada por 21 passageiros que retornavam de um culto em São Paulo para o município de Campo Largo.
Até o momento, não há informações sobre o número exato de feridos.
Colisão
- Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 3h45, no quilômetro 4,5 da rodovia, próximo à divisa com o estado de São Paulo. Todas as vítimas estavam na van.
- Com o impacto, a carga de queijo da carreta ficou espalhada pela pista. Equipes da concessionária responsável pela rodovia atuam no local para atendimento da ocorrência e limpeza da via.
- No sentido São Paulo, o tráfego foi normalizado. No sentido Curitiba, uma pista foi liberada e não há previsão para a liberação total da pista.
Tentativa de assalto
Segundo o motorista da carreta, ele trafegava no sentido São Paulo quando foi rendido pelos assaltantes, que chegaram em outro caminhão. Durante a abordagem, os criminosos chegaram a efetuar disparos de arma de fogo, mas ninguém foi atingido.
Em relato, o motorista informou que, durante a ação dos assaltantes, o sistema de bloqueio por satélite do veículo foi acionado, fazendo com que o caminhão parasse ainda no trecho de subida.
Com isso, os criminosos ficaram nervosos e exigiram que motorista fizesse o desbloqueio do dispositivo. Como o caminhoneiro não tinha acesso ao sistema, os suspeitos mandaram ele saltar do veículo, sem olhar pra trás. Depois, soltaram o freio de mão da carreta, que desceu de ré pela rodovia e atingiu a van.
O caso será investigado pela Polícia Civil (PC-PR). O delegado responsável pelo caso disse que está em “diligências iniciais”.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Calendário 2026: veja feriados e pontos facultativos do ano
Mal acabou o recesso de fim de ano e o que o brasileiro mais quer saber é quando serão os feriados de 2026 para se programar para uma próxima pausa. “Calendário 2026”, “calendário janeiro 2026”, “férias” e “recesso forense” são alguns dos termos-tendência mais buscados na internet nesta segunda-feira (5/1), segundo o Google Trends — ferramenta gratuita do Google que mostra a popularidade de termos de pesquisa ao longo do tempo e por localização.
No penúltimo dia do ano passado, 3o de dezembro, o governo federal divulgou o calendário oficial deste ano no Diário Oficial da União (DOU), com 10 feriados nacionais. São nove datas de ponto facultativo, sendo três delas com expediente até as 13h ou 14h. Confira:
- Carnaval: 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feiras (ponto facultativo);
- Quarta-Feira de Cinzas: 18 de fevereiro (ponto facultativo até as 14h);
- Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa): 3 de abril (feriado nacional);
- 20 de abril, segunda-feira (ponto facultativo);
- Tiradentes: 21 de abril, terça-feira (feriado nacional);
- Dia Mundial do Trabalho: 1º de maio, sexta-feira (feriado nacional);
- Corpus Christi: 4 de junho, quinta-feira (ponto facultativo);
- 5 de junho, sexta-feira (ponto facultativo);
- Revolução Constitucionalista de 1932: 9 de julho, quinta-feira (feriado em São Paulo)
- Independência do Brasil: 7 de setembro, segunda-feira (feriado nacional);
- Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro, segunda-feira (feriado nacional);
- Dia do Servidor Público federal: 28 de outubro, quarta-feira (ponto facultativo);
- Finados: 2 de novembro, segunda-feira (feriado nacional);
- Proclamação da República: 15 de novembro, domingo (feriado nacional);
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra: 20 de novembro, sexta-feira (feriado nacional);
- Véspera do Natal: 24 de dezembro, quinta-feira (ponto facultativo após as 13h);
- Natal: 25 de dezembro, sexta-feira (feriado nacional); e
- Véspera do Ano Novo: 31 de dezembro, quinta-feira (ponto facultativo após as 13h).
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
