Com salário de R$ 11 mil, militante do PP do Acre preso pela PF é exonerado de cargo

O ex-presidente do PP Jovem, Hélio Nascimento Júnior, que foi preso na última quarta-feira (9) durante a Operação Renitência, da Polícia Federal, que desarticulou um grupo acusado por tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais, foi exonerado pela vice-governador Mailza Assis, em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (10). Ele exercia cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Saúde, desde janeiro de 2023, com remuneração de R$ 11.069,10. No período de nomeação, Hélio recebeu mais de R$ 300 mil em salário.

Mais cedo nesta quinta-feira (10), o vice-presidente do Progressistas, Lívio Veras, a prisão de Héllio causou surpresa no Progressistas, que tem o militante como pessoa íntegra. “O Hélio é um filiado do partido, mas não presidente da juventude, ele é militante. Tomamos conhecimento da prisão dele, a gente ainda vai ver quais são os fatos, pois temos o Hélio como uma pessoa acima de qualquer suspeita. Pra gente foi surpresa tudo isso”, disse.

Lívio Veras afirmou ainda que analisa o caso com cautela e que vai aguardar o fim da tramitação do caso na justiça para seja aplicado o direito de defesa. “Eu entendo que tem que correr um processo e ele seja julgado. Até que se prove o contrário, pra gente ele é inocente. Tem que ser dado a ele o direito de defesa, como todo e qualquer cidadão”, opinou.

Além de Hélio Nascimento Júnior, outros sete suspeitos foram presos e 11 endereços foram alvos de buscas e apreensões em Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia, Palhoça (SC) e São José (SC).

Segundo a Polícia Federal, a droga era traficada desde o Peru e Bolívia, passava pela fronteira a partir do Acre e tinha como destino o Estado de Santa Catarina.

