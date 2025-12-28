Conecte-se conosco

Acre

Com risco de desmoronamento, BR-364 é interditada para o tráfego de veículos

Publicado

2 horas atrás

A Polícia Militar interrompeu o fluxo de veículos na BR-364, nas proximidades da Vila Santa Luzia, onde o Igarapé do mesmo nome avança sobre a rodovia. Um buraco se forma na estrada. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e se desloca para o local. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit,Ricardo […]

Acre

Por causa da chuva, BR-364 pode apartar e deixar cidades do Juruá isoladas do restante do Acre

Publicado

2 horas atrás

28 de dezembro de 2025

Cruzeiro do Sul e as demais cidades do Vale do Juruá podem ficar isoladas do restante do Acre. O Igarapé Santa Luzia avança sobre a BR-364 e um buraco se forma na rodovia federal. A Polícia Militar está no local, mas o tráfego de veículos ainda não foi interrompido. A 364 é a única ligação […]

Acre

Cheia do Rio Acre atinge 35 famílias em 20 bairros de Rio Branco

Publicado

18 minutos atrás

28 de dezembro de 2025

Milhares de famílias de Rio Branco vivem dias de apreensão com a elevação do Rio Acre e o transbordamento de igarapés que cortam a capital. Desde os primeiros sinais da cheia, a Prefeitura passou a atuar de forma contínua para reduzir riscos, garantir segurança e oferecer acolhimento às pessoas diretamente afetadas pelos alagamentos. O Rio […]

Acre

Rio Tarauacá apresenta leve diminuição, mas município mantém estado de alerta

Publicado

36 minutos atrás

28 de dezembro de 2025

O nível do Rio Tarauacá apresentou uma leve diminuição na manhã deste domingo (28), após atingir 9,91 metros à meia-noite. Às 6h, o rio marcou 9,87 metros, indicando uma pequena baixa no volume de água. Apesar disso, o município segue em estado de alerta devido à elevação dos igarapés, que continuam desaguando no rio. De […]

