Com risco de desmoronamento, BR-364 é interditada para o tráfego de veículos
A Polícia Militar interrompeu o fluxo de veículos na BR-364, nas proximidades da Vila Santa Luzia, onde o Igarapé do mesmo nome avança sobre a rodovia. Um buraco se forma na estrada. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e se desloca para o local. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit,Ricardo […]
Por causa da chuva, BR-364 pode apartar e deixar cidades do Juruá isoladas do restante do Acre
Cruzeiro do Sul e as demais cidades do Vale do Juruá podem ficar isoladas do restante do Acre. O Igarapé Santa Luzia avança sobre a BR-364 e um buraco se forma na rodovia federal. A Polícia Militar está no local, mas o tráfego de veículos ainda não foi interrompido. A 364 é a única ligação […]
Cheia do Rio Acre atinge 35 famílias em 20 bairros de Rio Branco
Milhares de famílias de Rio Branco vivem dias de apreensão com a elevação do Rio Acre e o transbordamento de igarapés que cortam a capital. Desde os primeiros sinais da cheia, a Prefeitura passou a atuar de forma contínua para reduzir riscos, garantir segurança e oferecer acolhimento às pessoas diretamente afetadas pelos alagamentos. O Rio […]
Rio Tarauacá apresenta leve diminuição, mas município mantém estado de alerta
O nível do Rio Tarauacá apresentou uma leve diminuição na manhã deste domingo (28), após atingir 9,91 metros à meia-noite. Às 6h, o rio marcou 9,87 metros, indicando uma pequena baixa no volume de água. Apesar disso, o município segue em estado de alerta devido à elevação dos igarapés, que continuam desaguando no rio. De […]