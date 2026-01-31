Flash
Com Rio Acre acima de 15 metros, 16 famílias estão abrigadas
A elevação do nível do Rio Acre para 15,10 metros levou a Defesa Civil Municipal a intensificar, neste sábado (31), as operações de retirada de moradores em áreas alagadas de Rio Branco. As ações de campo são coordenadas a partir do Parque de Exposições Wildy Viana, que funciona como ponto de apoio para acolhimento das famílias atingidas pela cheia.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, informou que o avanço do rio tem ampliado gradualmente o número de pessoas afetadas. “Nós estamos aqui no Parque de Exposições acompanhando a remoção de famílias. Temos mais bairros afetados. O rio Acre já está batendo na casa dos 15 metros e 10 centíme
Segundo dados atualizados pelo gestor ao ac24horas, até as 14h deste sábado o Parque Wildy Viana abrigava 16 famílias, totalizando 42 pessoas. Ainda de acordo com Falcão, há quatro pedidos pendentes de remoção em áreas consideradas de risco. “As informações são dinâmicas e isso pode mudar a qualquer momento”, ressaltou.
As equipes da Defesa Civil atuam de forma ininterrupta, com apoio de diversas secretarias municipais e uma base operacional instalada no Corpo de Bombeiros. “Nós vamos continuar 24 horas fazendo esse trabalho”, garantiu o secretário, destacando que a agilidade nas ações depende também da colaboração dos moradores. “É fundamental que as famílias informem corretamente seus contatos para que possamos entrar em contato rapidamente.”
Falcão reforçou que o município permanece em alerta máximo, em consonância com as diretrizes do prefeito Tião Bocalom. “A Defesa Civil Municipal de Rio Branco não para um só minuto. Estamos atuando juntamente com todas as demais secretarias da prefeitura”, disse.
Ao final, o secretário alertou que a situação é crítica e extrapola os limites da capital. “Essa é uma parte sensível do sistema hídrico de todo o estado, não apenas de Rio Branco”, afirmou. A orientação das autoridades é para que moradores de áreas ribeirinhas e de risco sigam as recomendações das equipes e se preparem para eventual remoção caso o nível do rio continue subindo.
Flash
Servidor do Sistema Público de Comunicação conquista 1º lugar em concurso de fotografias natalinas
O repórter fotográfico e videomaker da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Samuel Moura, conquistou o 1º lugar na 5º edição do concurso de fotografias natalinas realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco. A premiação aconteceu nesta sexta-feira, 30, na Praça da Revolução, e contou com a presença do prefeito da capital acreana, Tião Bocalom. O profissional recebeu a quantia de R$ 5 mil como prêmio.
A iniciativa faz parte do projeto Natal de Vida, Esperança e Dignidade, que busca premiar os melhores registros fotográficos do espirito natalino nas regiões decoradas. O certame abrangia as categorias profissional e amador.
De acordo com o Executivo municipal, o concurso recebeu mais de 200 imagens inscritas. Deste total, 100 avançaram para a fase de julgamento, sendo 43 avaliadas pelos fotojornalistas Diego Gurgel, Val Fernandes e Sérgio Vale, que integraram a banca de jurados desta edição.
Samuel disse que esta foi a primeira vez que participou deste prêmio de fotografia. O profissional conta que, assim que soube do edital, decidiu se inscrever. Ele também deu detalhes de como captou a fotografia premiada e explica que a captação foi feita logo após uma chuva, num período em que o tempo chuvoso era constante durante as festividades de fim de ano.
Inspiração e legado
O fotógrafo afirmou que a proposta foi humanizar a cena, e que o seu registro, foi inspirado pelo fotojornalista Marcos Vicentti, a quem ele chama carinhosamente de Marcão.
“Ele ganhou o prêmio em 2022. Eu lembro que também era um dia chuvoso, ele fotografou um pipoqueiro trabalhando, a decoração natalina ao fundo. Eu me inspirei nisso. O “Marcão” sempre foi uma inspiração, não apenas para mim, mas para muita gente”, ressaltou.
Relação com a fotografia
Ao falar sobre a sua relação com a fotografia, Samuel diz que a atividade representa mais do que um trabalho, e que o permite ver o mundo de uma nova forma.
“A fotografia pra mim não é só um trabalho, mas uma forma diferente de ver o mundo. Através dela que eu aprendi a observar mais, e também escutar com mais atenção. Com ela eu posso contar histórias que, muita vezes não cabem em palavras”, salientou.
Segundo o fotógrafo premiado, cada imagem carrega sentimentos, memórias e histórias. Ele afirmou que mantém uma relação de respeito e gratidão com a profissão que transformou sua vida e a forma como ele se conecta com as pessoas.
Experiências e aprendizagens
O fotógrafo também destacou a importância de fazer parte do Sistema Público de comunicação. Segundo Samuel, poder conviver com profissionais experientes e qualificados tem sido muito importante para o seu crescimento profissional.
“Eu me inspiro muito em fotógrafos que admiro, como o Pedro Devani, Cleiton Lopes Dhárcules Pinheiro, Diego Gurgel e Marcos Vicentti. Eles contam histórias por meio das fotografias que produzem”, destacou.
O servidor também ressaltou a importância do apoio recebido da secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa. “Ela sempre acreditou no meu trabalho, enxergou potencial em mim, e me incentivou a crescer profissionalmente. A conquista desse prêmio é o reflexo de fazer parte de um ambiente onde as pessoas acreditam, e valorizam o nosso trabalho”, completou.
Para a secretária, as premiações recebidas pelos profissionais do Sistema Público de Comunicação são frutos de trabalhos construídos com muito zelo ao longo da jornada de trabalho. “Samuel, assim como tantos outros profissionais premiados da Secom, é dedicado à missão de captar e propagar conteúdos de qualidade, e prêmios como esse são a prova de que todos estão no caminho certo. Estamos todos muito orgulhosos desse resultado”, declarou.
The post Servidor do Sistema Público de Comunicação conquista 1º lugar em concurso de fotografias natalinas appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Flash
Carlinhos do Pelado e Tadeu Hassem entregam implementos agrícolas às comunidades rurais de Brasiléia
O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, e o deputado estadual Tadeu Hassem realizaram, nesta sexta-feira (30), a entrega de implementos agrícolas destinados ao fortalecimento da produção rural no município.
A solenidade ocorreu na quadra do bairro Ferreira Silva e beneficiou diretamente cinco comunidades rurais, com a entrega de cinco trituradores de grãos e cinco beneficiadores de arroz adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado Tadeu Hassem no valor de R$ 200 mil.
Foram contempladas a Associação João Barbosa, no Ramal Eltevi Km 75; a Associação Ordem e Progresso, no Ramal Km 19; o Núcleo de Base da Associação Barrinha Nova; o Núcleo de Base Nossa Senhora de Aparecida, no Ramal Santa Luzia Km 84; além de comunidades localizadas na Reserva Extrativista Chico Mendes.
Durante a entrega, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância da parceria com o Legislativo e agradeceu ao deputado pelos investimentos realizados no município.
“Quero agradecer ao deputado Tadeu Hassem por esses investimentos que chegam em boa hora e que dão condições reais para a Prefeitura trabalhar em várias áreas, especialmente no apoio à agricultura familiar.
Esses equipamentos representam mais produção, mais renda e mais dignidade para o homem e a mulher da zona rural ”, afirmou o prefeito.
O deputado Tadeu Hassem ressaltou que os recursos destinados por meio de emendas parlamentares têm como foco melhorar a vida das famílias rurais e fortalecer as associações comunitárias.
“Nosso compromisso também é com nossos é com agricultura e a produção também. Esses implementos vão ajudar diretamente os produtores, melhorar o escoamento da produção e fortalecer as associações. É gratificante ver que os recursos estão chegando onde realmente são necessários”, destacou o parlamentar.
O presidente da Associação Paraíso, no Ramal do Km 19, Valmir Brito, falou em nome das associações beneficiadas e enfatizou o sentimento de gratidão e reconhecimento.
“A gente sabe cobrar quando precisa, mas também é muito importante reconhecer. Hoje é um dia de gratidão, porque esses equipamentos vão fazer a diferença no nosso dia a dia e mostram que não estamos esquecidos”, afirmou.
No período da tarde, o prefeito e o deputado participaram ainda da entrega de mais um triturador de grãos e três roçadeiras na sede da Associação do Polo Agroflorestal Wilson Pinheiro, na comunidade do Polo. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares do deputado Tadeu Hassem e da ex-deputada federal Vanda Milani. O presidente da associação, José Márcio, agradeceu o apoio e destacou o impacto positivo para os produtores locais.
Também estiveram presentes no evento o secretário municipal de Agricultura, Jesiel Moreira, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Lindaura Santos, além de produtores e produtoras rurais de diversas comunidades, reforçando a importância da união entre poder público e trabalhadores do campo para o desenvolvimento rural de Brasiléia.
Flash
Morador em situação de rua é atropelado na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco
Vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi levada ao pronto-socorro; motorista fugiu do local
O morador em situação de rua Adecarlos Lima da Silva, de 34 anos, foi atropelado na noite desta sexta-feira (30) na Avenida Getúlio Vargas, na ladeira do bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Adecarlos apresentava sinais de embriaguez e tentou atravessar a via quando foi atingido por um veículo que trafegava com uma carroça acoplada. Após o impacto, o condutor não prestou socorro e fugiu do local.
A vítima sofreu um corte na cabeça, além de dores no ombro e no pé direito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos no local, Adecarlos foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.
A ocorrência não contou com o acionamento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.
