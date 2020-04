Foram imunizados mais de 37 mil idosos e trabalhadores da saúde na primeira semana. Saúde diz que tem mais de 200 mil doses para receber.

Com recorde de pessoas imunizadas na primeira semana da campanha nacional contra o H1N1 e a Influenza, as doses da vacina acabaram em, ao menos, 15 cidades acreanas. A informação foi confirmada pela gerente de Imunização do Acre, Renata Aparecida.

Somente no primeiro dia de vacinação foram aplicadas mais de 8,6 mil doses da vacina. Na capital acreana foram imunizadas mais de 1,9 mil pessoas entre idosos e profissionais de saúde no dia 23 de março.

Entre os dias 23 e 30 de março, foram vacinados mais de 37 mil idosos e trabalhadores da saúde, que são o público-alvo nessa primeira fase da campanha. Desses, 7.727 são trabalhadores em saúde e outros 29.941 idosos.

A meta, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, é vacinar 48.514 idosos e 16.862 trabalhadores da área da saúde. A campanha foi antecipada devido à pandemia de Covid-19. Porém, a vacina não é eficaz contra o novo conoronavírus, apenas contra outros vírus gripais. _____________

Entre as cidades que ainda têm doses da vacina estão a capital acreana, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Acrelândia, Bujari, Senador Guiomard, Tarauacá, Jordão e Porto Walter. As demais cidades estão aguardando novas remessas para continuar com a vacinação.

_____________ A gerente de Imunização do Acre afirmou que o estado recebeu vacinas suficientes para vacinar os públicos da primeira etapa da campanha. Porém, segundo ela, alguns municípios estão entrando em área indígena e rural e vacinando públicos de outras etapas, fazendo com que o estoque acabe antes do previsto.

“Não posso culpar os municípios, pois sabemos da dificuldade geográfica do nosso estado e não temos ideia de em que oportunidade as equipes voltarão a estas mesmas áreas para vacinar estes públicos. Enviamos solicitações ao Ministério da Saúde, eles até entenderam nossas dificuldades, porém, com a antecipação da campanha, o laboratório está tendo que produzir a vacina em tempo recorde, dificultando a chegada das doses aos estados”, afirmou Renata.

Renata ressaltou que a vacina é de extrema necessidade, principalmente neste período de pandemia de Covid-19. “Porém, o que temos a fazer é sermos pacientes, aguardar novas remessas e entregar imediatamente aos municípios conforme as doses forem chegando”, disse.

200 mil doses da vacina para o estado

Estão previstas mais de 200 mil doses da vacina para o estado. Ainda de acordo com a gerente, as entregas estão programadas em oito etapas, sendo que vão ocorrer semanalmente.

A capital Rio Branco foi a que mais vacinou pessoas do público-alvo na primeira semana de campanha. Conforme os dados, 17.051 idosos imunizados, o número representa 76,08% da meta. Outros 3.194 trabalhadores em saúde receberam a vacina, o que corresponde 32,35% do esperado.