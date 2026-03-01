Acre
Com raio-X em pleno funcionamento em Porto Walter, governo consolida avanço da regionalização da saúde pública
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) concluiu a modernização do serviço de raio-X do hospital de Porto Walter, que já está em pleno funcionamento e ampliando a capacidade diagnóstica da unidade.
A atualização tecnológica garante exames com maior definição de imagem, mais agilidade na entrega dos resultados e maior segurança diagnóstica, fortalecendo a resolutividade da assistência no próprio município.
A entrega integra o planejamento estratégico da Sesacre para consolidar a regionalização da saúde, assegurando que a população tenha acesso a exames essenciais sem a necessidade de deslocamentos para outros centros.
O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que a iniciativa representa mais autonomia para a regional.
“Nosso compromisso é estruturar cada regional para que os municípios tenham capacidade de atender suas demandas com qualidade e eficiência. O raio-X em pleno funcionamento em Porto Walter significa mais rapidez no diagnóstico e mais dignidade para a população”, afirmou.
O gerente da unidade hospitalar, Erasmo Sales, ressaltou que a modernização já impacta diretamente a rotina da equipe e o atendimento aos pacientes.
“Com o equipamento funcionando plenamente, conseguimos oferecer exames com mais qualidade e rapidez, o que faz toda a diferença principalmente nos atendimentos de urgência. Isso fortalece nosso trabalho e traz mais segurança para a população”, destacou o gestor.
Com o equipamento já operando normalmente, a unidade hospitalar passa a oferecer maior suporte aos atendimentos de urgência e emergência, beneficiando diretamente usuários do SUS no município e comunidades próximas.
A ação reafirma o compromisso do governo do Estado com o fortalecimento da assistência no interior e com a qualificação contínua da rede pública de saúde no Acre.
Estado e Acisa lançam campanha Compra Premiada para estimular o comércio, nesta segunda
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e as associações Rede Ativa e Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) lançam nesta segunda-feira, 2, às 8h, em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, a campanha Compra Premiada. A iniciativa tem o objetivo de estimular o consumo no comércio local ao longo de março, Mês do Consumidor, e contribuir para o fortalecimento da economia no período pós-Carnaval. A ação será realizada nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul até 31 deste mês.
A atividade, que conta com a parceria de diversas outras instituições, mobilizará empresas e consumidores para impulsionar as vendas em um período marcado pela redução do movimento no comércio. Para aumentar o fluxo de clientes nas lojas, serão sorteados prêmios como iPhones 17, uma moto CG 150 Fan e televisores de 50 polegadas. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos credenciados, as pessoas ganharão um cupom. O sorteio está previsto para 10 de abril. A expectativa dos organizadores é envolver 200 empreendimentos nos dois municípios.
O governador Gladson Camelí ressalta que o fortalecimento do comércio é um dos caminhos para alcançar um desenvolvimento socioeconômico mais inclusivo no estado. Ele lembra que o setor é responsável por milhares de postos de trabalho e pelo estímulo ao empresariado local, que é um dos responsáveis por investir continuamente na economia acreana. Para o chefe do Executivo, reduzir as desigualdades sociais no Acre exige mais do que discursos, sendo necessário adotar ações concretas capazes de gerar emprego e renda para oportunizar mais dignidade à população.
“Eu sempre tenho dito nos meus pronunciamentos que precisamos diminuir as diferenças sociais no Acre. Mas para colocarmos esse propósito em prática precisamos de ações concretas que gerem emprego e renda. Nesse sentido, o comércio é muito importante para alcançarmos um desenvolvimento econômico e social inclusivo no estado. Por isso, considero essa campanha uma iniciativa positiva para aumentar o consumo em Rio Branco e Cruzeiro, nesse período pós natal e carnaval em que as vendas no nosso comércio naturalmente diminuem”, complementa Camelí.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, explica que a campanha terá a participação de empresas em diferentes regiões das cidades. “Estamos estimulando a adesão do comércio em todas as regionais dos municípios, não apenas no Centro. A ideia é envolver estabelecimentos de diversos bairros e incluir micro e pequenas empresas, garantindo uma abrangência maior da iniciativa e ajudando a manter a circulação de negócios e recursos em várias comunidades”, acrescenta ele.
A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, destaca que a iniciativa já conta com forte adesão do comércio local e mobiliza empresas de diferentes segmentos. “Nossa expectativa é bastante positiva. Já temos um recorde de empresas participantes em Rio Branco, o que demonstra a confiança do comércio na campanha e no potencial da iniciativa para movimentar as vendas neste período do ano. Esperamos que esse trabalho tenha um grande êxito, já que todos ganham”, fala.
O presidente da Federação das Indústrias (Fieac), José Adriano, destaca que iniciativas como a Compra Premiada contribuem para movimentar cadeias produtivas e ampliar oportunidades de negócios. “A indústria e o comércio caminham juntos no fortalecimento da economia. Quando estimulamos o consumo local, movimentamos toda uma cadeia produtiva que gera empregos, renda e novas oportunidades para a população. Por isso, iniciativas como a Compra Premiada são importantes para manter a economia aquecida e valorizar quem produz e empreende no Acre”.
Patricia Dossa diz ainda que a ação terá a mesma dinâmica de outras feitas em datas importantes para o setor. “Ao final da campanha, todos os cupons serão reunidos e o sorteio será realizado ao vivo de forma pública, com a participação da população”. Ela ressalta ainda que os comerciantes interessados em participar da Compra Premiada devem se dirigir à sede da Acisa em Rio Branco, na Avenida Ceará, nº 2351, ou entrar em contato via WhatsApp ou ligação no número (68) 9 9219-7365.
Prefeitura de Assis Brasil realiza oficina do Detecta APS para fortalecer a Atenção Primária
Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (27) a oficina do Detecta APS, uma importante estratégia do Ministério da Saúde voltada ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS).
A ação é desenvolvida no âmbito do PROADI-SUS, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE/DAPS), além das equipes da APS do município, contando ainda com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS) e da Coordenação Regional de Saúde.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde, qualificando os processos de trabalho das equipes para ampliar a detecção precoce dos cânceres de colo do útero e de mama. A estratégia busca promover o diagnóstico oportuno, garantir o cuidado integral às pacientes e contribuir para a redução da mortalidade.
Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, a secretária municipal de Saúde Silvanni Klaumann, além de representantes da SESACRE e do Hospital Israelita Albert Einstein, reforçando o compromisso conjunto entre município e Estado na implementação de ações estratégicas para a melhoria dos serviços de saúde.
Durante a oficina, os profissionais participaram de momentos de capacitação, alinhamento de fluxos e discussão de estratégias para aprimorar o acompanhamento das mulheres na rede municipal de saúde, fortalecendo o compromisso da gestão municipal com a prevenção e o cuidado.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com a saúde da população, investindo na qualificação das equipes e na implementação de políticas públicas que garantam mais qualidade de vida para todos.
Monitorado por tornozeleira é executado dentro de casa no Segundo Distrito de Rio Branco
Mãe da vítima foi feita refém por homens armados antes do crime; polícia investiga possível ligação com disputa entre facções
O jovem Adriel Guimarães de Souza, de 22 anos, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi executado a tiros na manhã deste domingo (1º), na Travessa Gonzaga, bairro Belo Jardim II, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relatos de familiares, cerca de oito homens fortemente armados invadiram o imóvel e renderam a mãe da vítima. O grupo teria aguardado Adriel acordar, já que ele morava em uma casa nos fundos do terreno. Assim que o jovem apareceu, foi atingido por diversos disparos. Após a execução, os criminosos fugiram.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, mas, ao chegar ao local, a equipe médica apenas constatou o óbito.
Policiais militares do 2º Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia. Em seguida, foram realizadas buscas e patrulhamento na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.
Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.
A principal linha de investigação aponta para possível ligação com a disputa entre organizações criminosas. O caso está sendo apurado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
