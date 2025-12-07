Flash
Com queima de fogos, Bocalom acende luzes natalinas em Rio Branco
O acender das luzes natalinas na Praça da Revolução, na noite deste domingo (7), marcou oficialmente o início da programação de Natal em Rio Branco. O prefeito Tião Bocalom comandou a contagem regressiva e, ao apertar o botão, deu início ao espetáculo de luzes que tomou conta da praça. Logo depois, fogos de artifício iluminaram o céu e emocionaram o público que lotou o espaço.
A multidão reagiu com aplausos e celulares erguidos, registrando o momento que abre o período natalino na cidade.
Famílias inteiras acompanharam a cerimônia, que este ano traz novidades na decoração e programação. Entre elas está o show de drones, previsto para o dia 20, anunciado pelo prefeito como um dos grandes destaques.
Durante sua fala, Bocalom reforçou o simbolismo do Natal e o esforço da gestão para entregar uma celebração cada vez mais especial.
“Eu quero continuar tendo orgulho da nossa capital. E cada um de vocês também quer continuar tendo orgulho da nossa capital. Você quer? Então hoje, com essas luzes, eu tenho certeza que Jesus Cristo vai tocar forte o coração de cada um, e a gente vai continuar fazendo o bem
Bocalom afirmou que a decoração, que, segundo o prefeito, remete a grandes cidades brasileiras, foi pensada para trazer encanto e renovar o espírito natalino entre os moradores.
Com a praça iluminada e a programação oficialmente aberta, Rio Branco entra no clima das festas de fim de ano.
Vice-governadora Mailza abre programação de Natal com cantata e acender das luzes do Palácio Rio Branco
O Palácio Rio Branco se transformou em cenário de celebração neste domingo, 7, com o acender oficial das luzes de Natal e a tradicional cantata, marcando o início da programação natalina do governo do Acre. O evento contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, além das principais autoridades do Executivo e da Assembleia Legislativa. Artesãos e empreendedores da economia solidária também participam oferecendo artesanato e gastronomia local ao público.
A vice-governadora Mailza Assis abriu a noite destacando o simbolismo da celebração. “Eu e o governador Gladson Camelí desejamos que o espírito de Natal esteja presente entre nós nesse momento em que iniciamos as celebrações natalinas no Acre. Que a paz e o amor de Jesus Cristo ilumine todas as famílias acreanas”, afirmou.
A vice-governadora ainda enfatizou o sentido do acender das luzes: “Ao iluminarmos esses espaços representativos da vida social e cultural do povo acreano, remetemos essa luz para o interior de cada homem, mulher, criança e jovem que vive no nosso estado.”
O presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, também saudou o público destacando o espírito de união e serviço: “Natal é amor, é esperança, é fraternidade. Agradeço à vice-governadora e ao governador Gladson Camelí por conduzirem um trabalho que olha com sensibilidade para o nosso povo. Hoje iniciamos uma programação que celebra a arte, a cultura e a fé até o dia 21, com muita música, teatro e a presença da economia solidária”, declarou.
Economia solidária movimenta a praça do Palácio
A programação inclui exposição e venda de produtos artesanais e gastronômicos. A artesã Lucimeire Barbosa Rocha, professora e crocheteira, apresenta parte do trabalho que estará disponível durante todo o período festivo. “Quero ficar até o último dia. Meu nicho é moda casa: tenho peças para banheiro, cozinha, capas de galão, sousplat, além de itens em tecido bordado e bonecas de pano para alegrar a criançada”, contou.
No setor gastronômico, o público encontra opções variadas. A empreendedora Elene Albuquerque atraiu visitantes com doces, cookies e empadas, mas um produto chamou mais atenção: “Essa é a nossa torta “acrianinha”, com banana frita e doce de leite. É o carro-chefe da empresa. As vendas hoje estão sobrenaturais de boas. Difícil é dar conta de tanta gente, e tenho certeza que os próximos dias serão ainda melhores”,comemorou.
Um Natal para celebrar a fé e renovar esperanças
Mailza reforçou que o governo tem trabalhado para revitalizar o Palácio, praças, pontes, rotatórias e monumentos públicos da região central de Rio Branco, preparando a cidade para acolher as famílias durante o período natalino. “Sempre com a perspectiva de aquecer o comércio e dar conforto à população que vem celebrar o Natal no centro da capital”, destacou.
Encerrando sua fala, a vice-governadora deixou uma mensagem de esperança: “Que possamos viver o renascimento das nossas esperanças através de um novo tempo de fé, paz e alegria. A festa é de vocês! Um feliz Natal para todos!”
A programação segue nos próximos dias com atrações culturais, apresentações artísticas e espaço para a economia solidária, reforçando o espírito natalino no coração da capital acreana.
Homem é executado a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco; crime é ligado à guerra entre facções
Vítima de 46 anos foi morta em terreno no bairro Canaã; adolescente é apreendido e autor dos disparos segue foragido
Um homem identificado como Raimundo Cícero Souza da Silva, 46 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (7) em um terreno na Rua Durval Camilo, bairro Canaã, no Segundo Distrito de Rio Branco. A Polícia Militar aponta que o crime está ligado à disputa entre facções criminosas que atuam na região.
Segundo relatos dos policiais, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa, identificado como Andrai, conhecido como “Menor”, desceu armado com um revólver calibre .38 e efetuou três disparos contra Raimundo. Os tiros atingiram o tórax e o abdômen da vítima, que morreu antes da chegada do socorro. Após o ataque, a dupla fugiu.
O Samu enviou duas ambulâncias ao local, incluindo uma unidade de suporte avançado, mas os socorristas apenas constataram o óbito.
Durante as diligências, uma ação rápida da PM resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos, conhecido como “Matarindo”, na Rua da Sanacre, bairro Santa Inês. Ele é apontado como participante no homicídio. Já o autor dos disparos, “Menor”, continua foragido e está sendo procurado.
A área foi isolada para o trabalho da perícia e investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE) coletaram informações que auxiliarão na investigação. O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Chapa 1 “APAE para Todos” vence eleição histórica na APAE Rio Branco e elege Lázaro Barbosa presidente para o triênio 2026–2028
Assessoria
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco elegeu, na quinta-feira, 4, a nova diretoria que comandará a instituição entre 2026 e 2028. A Chapa 1 “APAE para Todos”, liderada por Lázaro Barbosa, venceu a disputa ao obter 68 votos, contra 52 votos da Chapa 2 “Mães e Pais em Ação”, encabeçada por Cândida Antônia. A eleição, considerada a primeira efetivamente disputada em 44 anos de história da instituição, mobilizou famílias, colaboradores e voluntários ligados à entidade, que acompanharam de perto um processo democrático e transparente.
A atual presidente, Maria do Carmo Pismel, conhecida como Carminha, que se despede do cargo após assumir a instituição em 2 de maio de 2022, fez um pronunciamento emocionado ao fim da apuração, destacando a importância do momento para a entidade e agradecendo o envolvimento de todos.
“Batalhamos muito. É um momento de gratidão! Durante esses 44 anos, é a primeira vez que há uma eleição realmente disputada, e foi muito tranquila. E é lógico que disputa sempre tem. Eu, como presidente desde 2022, vou sair feliz da vida para entregar a APAE a uma pessoa que é o Lázaro. A emoção está sendo muito grande. Estou entregando a APAE para alguém que realmente merece e que vai continuar o trabalho que iniciamos em prol dos nossos alunos.”
Lázaro Barbosa afirmou estar vivendo um momento de grande emoção. “Para nós, assim, é indescritível. Desde 2015, lutando para que esse processo de nova diretoria fosse democrático, conseguimos finalmente montar uma chapa. O outro lado também montou a sua, e veio a vitória. Valeu a pena todo o esforço”, declarou.
O novo presidente destacou que o trabalho que se inicia agora será intenso, com foco nas crianças e jovens atendidos pela instituição. “Agora é muito trabalho pela frente. Nós temos o dever, a obrigação, o compromisso de dar continuidade à gestão da dona Carminha, uma gestão que investiu bem os recursos públicos, com transparência. Nosso objetivo é dar continuidade a esse legado, buscando trazer todas as melhorias que os meninos e meninas da APAE ainda precisam”, afirmou.
Quem é Lázaro Barbosa, o novo presidente da APAE Rio Branco
A vitória da Chapa 1 coloca à frente da APAE Rio Branco um nome com trajetória sólida na comunicação, no direito e no serviço público. Lázaro Barbosa, 52 anos, é jornalista, advogado e especialista em Controle Interno, com pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Público (Contratos e Licitações) pela FAVENI.
Nascido na zona rural, na Estrada do Barro Vermelho, filho do policial civil Raimundo Barbosa e da agricultora Maria Lêda, Lázaro carrega uma história de superação desde a infância. Mudou-se para Rio Branco aos 12 anos em busca de estudo e trabalho, passando por diversas funções antes de ingressar no jornalismo — onde iniciou sua trajetória em 1992, nas rádios Gazeta FM, Alvorada e Difusora. No telejornalismo, consolidou sua credibilidade ao atuar por mais de uma década, sendo dez anos na TV Acre.
Em 2010, formou-se em Direito e passou a atuar na área jurídica e no serviço público, exercendo funções como:
•Procurador Jurídico da EMURB;
•Chefe do Setor Jurídico da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos;
•Controlador Interno da Secretaria Municipal de Planejamento de Rio Branco.
Atualmente, integra a Diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Acre e é associado ativo da APAE Rio Branco, onde construiu relação próxima com famílias e colaboradores. Casado com Ana Cláudia Soares, servidora do Tribunal de Contas do Estado, Lázaro é pai de seis filhos — três homens e três mulheres — e destaca a família como base de sua vida e de seus valores.
Lázaro assume a presidência com a promessa de ampliar ações voltadas às pessoas com deficiência, fortalecer projetos existentes e aproximar ainda mais a comunidade acreana da APAE.
A vitória da Chapa 1 “APAE para Todos” representa não apenas uma mudança administrativa, mas também um marco democrático na história da instituição — abrindo caminho para um novo ciclo guiado pela experiência, pelo diálogo e pelo compromisso social.
