Com queda na taxa de desemprego no Acre, governador destaca ações integradas para o desenvolvimento do estado

A taxa de desocupação no Acre apresentou uma queda significativa, passando de 8,2% para 7,3% em um determinado período. Esse recuo, apontado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE, divulgada nesta sexta-feira, 15, indica uma melhoria no mercado de trabalho local, com mais pessoas conseguindo se inserir em atividades econômicas formais ou informais.

Embora o índice ainda reflita desafios estruturais, a redução aponta para uma tendência positiva na geração de empregos e na recuperação da economia estadual.

De acordo com o levantamento realizado no segundo trimestre deste ano, o estado do Acre possui cerca de 653 mil pessoas em idade de trabalhar, ou seja, indivíduos com 14 anos ou mais, conforme definição do IBGE. Desse total, 350 mil fazem parte da força de trabalho. O grupo inclui pessoas ocupadas (que estão trabalhando) e desocupadas (que estão buscando emprego).

Detalhes do mercado

Já 302 mil pessoas estão fora da força de trabalho, o que significa que não estão trabalhando nem procurando emprego, por motivos diversos, como estudo, aposentadoria, cuidados com a família ou desmotivação.

Entre os que estão ocupados, 324 mil pessoas exercem alguma atividade profissional. Desse grupo, 146 mil trabalham no setor privado, sendo que 85 mil têm carteira assinada, o que garante direitos trabalhistas formais, como férias, 13º salário e FGTS.

Outros 70 mil estão empregados no setor público, incluindo servidores municipais, estaduais e federais. Além disso, 151 mil pessoas atuam de forma informal, ou seja, sem registro em carteira ou vínculo

empregatício formal, o que inclui trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, e empregados domésticos sem contrato.

O estudo também aponta que o nível de ocupação no estado é de 49,7%, o que significa que, de cada 100 pessoas em idade de trabalhar, cerca de 50 estão efetivamente ocupadas. Esse indicador é importante para avaliar o dinamismo do mercado de trabalho e o grau de inserção da população na economia.

Esforço conjunto

Para o governador Gladson Camelí, o Acre tem avançado com responsabilidade e compromisso na geração de emprego e renda para a população, e os resultados colhidos são fruto de um esforço conjunto.

“Pelo fortalecimento do setor privado, que tem recebido incentivos e apoio para crescer, os chamamentos públicos que realizamos, seja por meio de concursos, processos seletivos simplificados ou contratação de serviços terceirizados, nosso governo tem trabalhado incansavelmente para garantir que mais acreanos tenham oportunidades dignas de trabalho. E isso só é possível porque estamos construindo as bases para uma verdadeira autonomia econômica, investindo em setores estratégicos como agricultura, indústria, comércio, turismo e tecnologia”, pontuou.

O chefe do Executivo também disse acreditar que o desenvolvimento do Acre passa pela valorização de quem vive aqui. “É por isso que cada ação nossa tem como foco melhorar a vida das pessoas, gerar oportunidades e preparar o estado para um futuro mais justo e sustentável”, finalizou.

