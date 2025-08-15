Brasil
Com queda na taxa de desemprego no Acre, governador destaca ações integradas para o desenvolvimento do estado
O estudo também aponta que o nível de ocupação no estado é de 49,7%, o que significa que, de cada 100 pessoas em idade de trabalhar, cerca de 50 estão efetivamente ocupadas
A taxa de desocupação no Acre apresentou uma queda significativa, passando de 8,2% para 7,3% em um determinado período. Esse recuo, apontado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE, divulgada nesta sexta-feira, 15, indica uma melhoria no mercado de trabalho local, com mais pessoas conseguindo se inserir em atividades econômicas formais ou informais.
Embora o índice ainda reflita desafios estruturais, a redução aponta para uma tendência positiva na geração de empregos e na recuperação da economia estadual.
De acordo com o levantamento realizado no segundo trimestre deste ano, o estado do Acre possui cerca de 653 mil pessoas em idade de trabalhar, ou seja, indivíduos com 14 anos ou mais, conforme definição do IBGE. Desse total, 350 mil fazem parte da força de trabalho. O grupo inclui pessoas ocupadas (que estão trabalhando) e desocupadas (que estão buscando emprego).
Detalhes do mercado
Já 302 mil pessoas estão fora da força de trabalho, o que significa que não estão trabalhando nem procurando emprego, por motivos diversos, como estudo, aposentadoria, cuidados com a família ou desmotivação.
Entre os que estão ocupados, 324 mil pessoas exercem alguma atividade profissional. Desse grupo, 146 mil trabalham no setor privado, sendo que 85 mil têm carteira assinada, o que garante direitos trabalhistas formais, como férias, 13º salário e FGTS.
Outros 70 mil estão empregados no setor público, incluindo servidores municipais, estaduais e federais. Além disso, 151 mil pessoas atuam de forma informal, ou seja, sem registro em carteira ou vínculo
empregatício formal, o que inclui trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, e empregados domésticos sem contrato.
O estudo também aponta que o nível de ocupação no estado é de 49,7%, o que significa que, de cada 100 pessoas em idade de trabalhar, cerca de 50 estão efetivamente ocupadas. Esse indicador é importante para avaliar o dinamismo do mercado de trabalho e o grau de inserção da população na economia.
Esforço conjunto
Para o governador Gladson Camelí, o Acre tem avançado com responsabilidade e compromisso na geração de emprego e renda para a população, e os resultados colhidos são fruto de um esforço conjunto.
“Pelo fortalecimento do setor privado, que tem recebido incentivos e apoio para crescer, os chamamentos públicos que realizamos, seja por meio de concursos, processos seletivos simplificados ou contratação de serviços terceirizados, nosso governo tem trabalhado incansavelmente para garantir que mais acreanos tenham oportunidades dignas de trabalho. E isso só é possível porque estamos construindo as bases para uma verdadeira autonomia econômica, investindo em setores estratégicos como agricultura, indústria, comércio, turismo e tecnologia”, pontuou.
O chefe do Executivo também disse acreditar que o desenvolvimento do Acre passa pela valorização de quem vive aqui. “É por isso que cada ação nossa tem como foco melhorar a vida das pessoas, gerar oportunidades e preparar o estado para um futuro mais justo e sustentável”, finalizou.
Comentários
Brasil
Brasil critica plano de Israel de novos assentamentos: “Flagrante violação”
Ministro israelense afirmou que medida “enterraria permanentemente a ideia de um Estado palestino”
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil publicou uma nota nesta sexta-feira (15) criticando a aprovação de um plano de Israel para a expansão de assentamentos na Cisjordânia ocupada.
De acordo com o Itamaraty, isso representa flagrante violação do direito internacional e grave afronta a um parecer da Corte Internacional de Justiça para que Israel cesse novas atividades em assentamentos.
“Ao recordar o direito inalienável do povo palestino a um Estado independente e soberano, o Brasil insta Israel a abster-se de adotar ações unilaterais equivalentes à anexação do território palestino ocupado, as quais ameaçam a viabilidade da implementação da solução de dois Estados e comprometem o alcance de uma paz sustentável na região”, ressalta o texto.
O projeto de assentamento E1, paralisado há décadas devido à forte oposição internacional, conectaria Jerusalém ao assentamento de Maale Adumim, fazendo com que o estabelecimento de Jerusalém Oriental como capital da Palestina praticamente impossível no futuro.
Isso também dividiria a Cisjordânia ao meio, impedindo o estabelecimento de um Estado palestino contíguo.
Segundo o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, o projeto “enterraria permanentemente a ideia de um Estado palestino”.
Smotrich anunciou a aprovação de 3.401 novas unidades habitacionais na quinta-feira (14) em uma coletiva de imprensa realizada no local da construção planejada.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
PRF e PM apreendem 10 kg de drogas e prendem casal por tráfico em Porto Velho
Operação na BR-364 interceptou táxi com maconha skunk; segundo suspeito foi localizado em hotel da capital
Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar de Rondônia (PMRO) resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas e na prisão de dois suspeitos por tráfico na noite de quarta-feira (13). A operação ocorreu em um trecho da BR-364, próximo à unidade operacional da PRF na capital.
Detalhes da Operação:
Primeira abordagem:
Fiscalização de rotina interceptou um táxi que fazia o trajeto Guajará-Mirim/Porto Velho
Com a passageira de 20 anos, foram encontrados 15 pacotes com aproximadamente 225g cada (total: 3,5 kg) de maconha do tipo skunk
Material estava escondido em sua bagagem
Segunda prisão:
Informações obtidas levaram os policiais a um hotel na capital
Com apoio da PMRO, prenderam um homem com mais 6,8 kg de entorpecentes
Suspeito teria ligação com a passageira do táxi
Destino dos Presos:
Os dois acusados e as drogas apreendidas foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Eles responderão por tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), com penas que podem chegar a 15 anos de prisão.
Esta foi a terceira grande apreensão de drogas na BR-364 neste mês. A rodovia, que liga Rondônia a outros estados da região Norte e ao Centro-Oeste, é alvo constante de operações contra o narcotráfico.
Material apreendido será disponibilizado no site da PRF-RO
Comentários
Brasil
Moraes autoriza Valdemar Costa Neto a visitar Bolsonaro
Autorização ocorre após uma negativa anterior do ministro, por considerar pedido “genérico”
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira (15) o presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, A visitar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.
No despacho, o ministro libera a visita para o dia 28 de agosto, entre às 10h e às 18h.
Um primeiro pedido feito pela defesa do ex-presidente tinha sido negado, por não designar data e motivação. Moraes considerou o pedido “genérico”.
Em 7 de agosto, a defesa de Bolsonaro fez um novo pedido e alegou que a visita de Valdemar se enquadrava no rol de pessoas “imprescindíveis tanto para sua à saúde quanto para a integridade física”.
Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 2 de agosto. Recentemente, Moraes liberou o ex-presidente para fazer exames médicos no hospital DF Star, em Brasília.
Também nesta sexta, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, marcou o julgamento de Bolsonaro e outros réus do núcleo 1 do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A primeira sessão foi agendada para 2 de setembro.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.