Com provas no Acre, inscrições do concurso da Susep encerram hoje

Em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá está com 13,30 metros nesta segunda-feira, 10, e ainda não há famílias desabrigadas pelas águas. A Escola Municipal Marcelino Champagnat, no bairro João Alves, está pronta para o caso de necessidade de abrigar pessoas. As equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros, barcos e carros estão prontos para atuar nas ações de socorro e retirada das famílias. O nível de transbordamento do manancial é de 13 metros.

Bairros afetados:

01 – Saboeiro

02 – Cruzeirinho Novo

03 – Manoel Terças

04 – São Salvador

05 – Boca do Môa

06 – Lágoa

07 – Beira Rio/Centro

08 – Várzea

09 – Remanso

10 – Olivença

11 – Miritizal

Comunidades rurais afetadas:

01 – Florianópolis

02 – Laguinho

03 – Praia da Amizade

Equipes do governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul monitoram o manancial em vistorias pelo rio e na Sala de Situação, no quartel do Corpo dê Bombeiros. O prefeito Zequinha Lima, fez vistoria no rio neste domingo,9, enfatiza o estado de prontidão.

“Toda a nossa estrutura municipal está de prontidão neste momento para atuar no socorro às famílias e para que o impacto da enchente seja minimizado”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

