Com presença do senador Petecão, PSD do Alto Acre realiza convenções e firma coligações partidárias

Foi uma agenda corrida em cinco dias. O senador acreano pelo PSD, Sérgio Peteção, esteve visitando vários municípios no estado do Acre em menos de uma semana, onde firmou as coligações do seu partido.

Um dos momentos mais esperados, foram nos municípios de Xapuri, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia, regional do Alto Acre, onde as coligações foram fechadas nesta quarta-feira, dia 9.

No Município de Brasileia, o PSD fechou o apoio com a pré-candidata Leila Galvão, do MDB, evento realizado no Centro Cultural Sebastião Dantas, onde foram apresentados os pré-candidatos a vereador, que estarão fazendo parte da coligação.

Petecão destacou que foi um trabalho de muita discussão para apoiar o MDB nesta eleição que se aproxima, apoiando a pré-candidata Leila Galvão.

A pré-candidata também destacou a importância do apoio do PSD e na convenção que será realizada nesta sexta-feira, dia 11, na quadra esportiva da Escola Estadual Kairala José Kairala. Leila destacou um pouco dos planos que estão sendo elaborados para serem apresentados aos munícipes de Brasiléia.

Após Brasiléia, foi a vez do município de Epitaciolândia, onde o senador e sua equipe foi recebida na Câmara Municipal, pelos simpatizantes e militantes do PSD, juntamente com o pré-candidato a vice-prefeito na chapa com Everton Soares, do PSL.

O jornalista Chiquinho Chaves apresentou todos os pré-candidatos a vereador e falou da sua trajetória política, até abandonar uma candidatura certa à prefeitura de Epitaciolândia pelo PSD, para formar uma chapa considerada forte com o PSL.

Para o administrador de empresas Everton Soares, acredita que nesta união, com nomes jovens e com vontade de trabalhar pelo seu município, estão no rumo certo.

Veja vídeos com o pré-candidatos de Brasiléia e Epitaciolândia.

FOTOS CONVENÇÃO PSD EM BRASILÉIA.

