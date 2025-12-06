Extra
Com presença do governador Gladson Camelí e da vice Mailza, palestra sobre liderança é sucesso de público em Brasileia
“Construindo Tropas de Elite” foi o tema da palestra realizada para os cidadãos de Brasileia nesta sexta-feira, 5, por meio do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, da Secretaria de Estado de Governo (Segov). Com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, o evento reuniu cerca de 2.600 moradores em busca de inspiração e motivação para desenvolver seu espírito de liderança.
O programa busca incentivar o fortalecimento dos líderes em todo o Acre, oferecendo uma formação prática e motivadora voltada a gestores públicos, servidores e à população em geral. A proposta é estimular o autoconhecimento, aprimorar competências de liderança, qualificar a tomada de decisão e incentivar foco, disciplina e equilíbrio emocional, contribuindo para o surgimento de novas lideranças.
Nesta quinta edição do programa, sendo a terceira a contar com um palestrante de renome nacional, o destaque da noite foi o coronel André Batista, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Reconhecido como referência em operações especiais, ele é também um dos maiores nomes do país quando o assunto é liderança sob pressão.
Para o governador Gladson Camelí, a palestra cumpre um papel fundamental ao motivar todos que participam de cada edição do programa. Ele destaca ainda que promover aprendizados em diferentes níveis é uma das prioridades da gestão, por entender que esse investimento contribui diretamente para o crescimento de cada cidadão acreano.
“Essa iniciativa é necessária para motivar não somente o sistema público de segurança, mas todas as pessoas que almejam ter sucesso em suas carreiras. É isso que nós queremos”, afirmou Camelí.
Além disso, o chefe do Executivo estadual reforçou que “o propósito hoje é abrir portas para mostrar ao Brasil e ao mundo que, no Acre, também temos um sistema de segurança eficaz e que, com a experiência e a dedicação de todos que estão aqui, fica claro que eles realmente desejam progredir e avançar.”
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, também prestigiou a palestra, que foi gratuita e aberta ao público. Para ela, é uma honra receber alguém com uma trajetória inspiradora e capaz de impactar milhões de pessoas ao longo de sua carreira.
“Muitas vezes, nós precisamos de incentivo na vida. Essa é a proposta do programa: preparar as pessoas para realizar e fazer com que seus sonhos aconteçam. E esse é o nosso objetivo como gestores, como pessoas que acreditam nos outros. Estamos trabalhando para fortalecer as ações e, cada vez mais, unir os cidadãos, atuando no desenvolvimento e no fortalecimento de cada família”, pontuou a vice-governadora.
A experiência do coronel em operações de alta complexidade, incluindo o resgate de reféns no sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, transformou-se em metodologia e treinamentos aplicados em todo o país.
Pela primeira vez no Acre, o palestrante não se surpreendeu com o sucesso do evento e já esperava a recepção calorosa dos acreanos. Em sua fala, compartilhou aspectos de sua trajetória profissional e explicou como conseguiu alcançar o patamar que hoje ocupa, tornando-se uma referência a ser seguida.
“Mostro como é possível, por meio da liderança, do desenvolvimento e do manejo do treinamento, ser bem-sucedido. Estou encantado com o acolhimento das pessoas. Para mim, é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência profissional e trazer parte disso para a realidade das pessoas”, afirmou.
Com mestrado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gerenciamento de Projetos e pós-graduação em Segurança Pública e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, o coronel direcionou sua palestra para ações desenvolvidas em contextos de alta pressão.
“Nós precisamos criar líderes no Brasil. Essa é a questão. A liderança não é algo apenas de fetiche, é algo que precisa ser exercido em todo o país”, completou Batista.
Fortalecimento do programa
Idealizador do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, o titular da Segov, secretário Luiz Calixto, esclareceu que a iniciativa nasceu com o propósito de fortalecer competências pessoais e profissionais dos servidores públicos, estimulando o autoconhecimento, a proatividade e a capacidade de conduzir equipes com responsabilidade e sensibilidade.
“Com essas palestras, queremos formar lideranças para conduzir o futuro do nosso estado, das nossas empresas e das nossas cidades. E liderança só se forma com quem tem talento, habilidades e qualidades. Isso precisa ser despertado”, frisou.
De acordo com o secretário, a ideia é incluir todos os 22 municípios do estado no cronograma. “Em janeiro, vamos fazer Cruzeiro do Sul. Conhecer sempre é bom; aprender é melhor ainda. As pessoas precisam ter a consciência de que é necessário evoluir, de que é preciso se aperfeiçoar e olhar sempre para os bons exemplos”, finalizou Calixto.
O evento marcou mais um passo importante na proposta do governo do Acre de formar e inspirar novas lideranças em todas as regiões do estado, reforçando o compromisso de estar perto das pessoas e investir em desenvolvimento humano.
Assis Brasil conquista selo ouro em transparência pública com nota 93,68
A Prefeitura de Assis Brasil alcançou mais um marco histórico para a administração pública do município. O município recebeu o Selo Ouro em Transparência Pública, concedido pelo Programa Nacional de Transparência Pública, Sistema dos Tribunais de Contas, obtendo a expressiva nota 93,68 pontos na avaliação.
O reconhecimento comprova o avanço significativo da gestão na disponibilização de informações claras, acessíveis e completas ao cidadão, garantindo mais segurança, confiança e participação social nas ações públicas. A avaliação contempla critérios como acesso às contas públicas, licitações, contratos, relatórios fiscais e ferramentas de controle social.
Segundo o prefeito Jerry, o resultado reflete o compromisso da gestão com a transparência e o respeito ao cidadão:
“Essa conquista é de todos nós. Obtivemos nota 93,68 porque tratamos a transparência como prioridade. É assim que mostramos responsabilidade com os recursos públicos e respeito com a nossa população. Seguiremos avançando e trabalhando para manter Assis Brasil entre os municípios mais transparentes do país.”
Com esse desempenho, Assis Brasil se posiciona em destaque nacional, reforçando o compromisso com a boa governança pública, com a eficiência administrativa e com o uso responsável dos recursos do povo.
A Prefeitura segue fortalecendo suas ferramentas de transparência, aprimorando o acesso às informações e incentivando a participação popular nas decisões do município.
Polícia rodoviária apreende 93 kg de cocaína escondidos em SUV na BR-317; três são presos
Uma fiscalização realizada na tarde desta quinta-feira (4) resultou na apreensão de aproximadamente 93 quilos de cocaína escondidos em compartimentos falsos de um veículo modelo SUV que trafegava pela BR-317, no sentido fronteira–Rio Branco.
Segundo a equipe policial, as versões contraditórias apresentadas pelos ocupantes levantaram suspeitas e motivaram uma vistoria mais detalhada — momento em que o entorpecente foi encontrado. Três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Ainda não há confirmação se a carga saiu da região de Cobija, na Bolívia, ou do município acreano de Plácido de Castro, ambos próximos à fronteira.
O caso, divulgado apenas nesta sexta-feira (5) por meio de nota resumida nas redes sociais, foi encaminhado à Polícia Federal, responsável pela investigação e pelos demais procedimentos legais.
Homem morre após ser atropelado na BR-317, próximo a Epitaciolândia
Um homem identificado como Raimundo Moura da Silva, de 51 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (4) no km 5 da BR-317, no trecho entre Epitaciolândia e Xapuri. O corpo estava caído à margem da rodovia, ao lado de seu cachorro, por volta das 20h30.
As circunstâncias do acidente ainda são incertas. Segundo relato de um motorista que passava pelo local, ele trafegava pela rodovia quando avistou o homem caído e decidiu retornar para verificar o que havia acontecido. Nesse momento, três motocicletas seguiam no sentido da zona rural; duas desviaram do corpo, enquanto outra acabou passando por cima da vítima, derrubando o motociclista.
Mesmo após a queda, o condutor da moto — que aparentava estar alcoolizado — conseguiu subir novamente no veículo e deixou o local. O motorista então acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte de Raimundo.
A Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da equipe de perícia. No entanto, conforme informado, a região de fronteira estaria sem peritos criminais de plantão, o que pode atrasar a coleta de informações e a elaboração do boletim de ocorrência.
Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação sobre o acionamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para acompanhar o caso.
