Com presença do governador, Acisa anuncia abertura das inscrições de expositores para a Expoacre em Rio Branco

O Tribunal de Justiça do Acre vai realizar o Projeto Cidadão no município nos dias 4 e 5, de julho, sexta-feira e sábado, respectivamente. O encerramento da ação terá o casamento coletivo de 500 casais na Expoacre Juruá, no domingo (6).

A ação, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será realizada na Escola Estadual Comandante Braz de Aguiar, situada na Rua Rui Barbosa, Centro, das 08h às 15. O Casamento Coletivo acontecerá no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, no último dia da Expoacre Juruá 2025.

Os serviços oferecidos na escola serão de emissão de documentação como certidões de nascimento e casamento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor. No local também haverá atendimentos nas áreas da saúde e assistência social, entre outros, promovendo o acesso à cidadania e à inclusão social da população cruzeirense.

Na área da saúde haverá atendimento médico com clínico geral, atendimento odontológico, vacinação, testes rápidos, atendimento clínico geral e distribuição de medicamentos.

Casamento Coletivo

Inicialmente o TJ havia ofertado 300 vagas para o casamento coletivo e em seguida ampliou para 500. A cerimônia será realizada na Arena do Juruá, no dia 6 de julho, às 17h, no último dia da Expoacre. O projeto atende casais que não podem pagar as despesas do casamento civil, incluindo as taxas do cartório.

