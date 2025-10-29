Geral
Com presença de dubladores de Dragon Ball, Comic Nerd 2025 fortalece economia criativa
O maior evento geek do Acre está prestes a reunir milhares de fãs em uma programação que une cultura pop, tecnologia e inovação, além de fortalecer a economia criativa. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação dos Nerds do Acre (Anac Nerd) e o Instituto Mercosul Amazônia (IMA), realiza nos dias 8 e 9 de novembro, no Gran Reserva, em Rio Branco, a Comic Nerd 2025 – Especial Dragon Ball.
A edição deste ano homenageia o mangaká Akira Toriyama, criador da icônica franquia Dragon Ball, um dos mangás/animes de maior sucesso do planeta que atravessa gerações com uma legião de fãs, um dos nomes mais influentes da cultura japonesa contemporânea. Inspirada no legado do artista, o evento se consolida como o maior encontro de cultura geek e economia criativa da região com painéis, oficinas, concursos e atrações que celebram o poder da imaginação e da tecnologia.
O evento receberá os dubladores Wendel Bezerra (Goku), Tânia Gaidarji (Bulma) e Fábio Lucindo (Kuririn), apresentações da banda da Polícia Militar (PMAC), artes marciais, quiz temático de Dragon Ball e shows musicais. Oficinas de wigmaker e papercraft, torneios de Free Fire e TCG Pokémon, boate nerd e arena de swordplay também fazem parte da programação. A entrada será 1kg de alimento não perecível, com destinação a instituições assistenciais da capital.
O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destaca que a Comic Nerd é mais uma ação do governo voltada para o fortalecimento da economia criativa e para a valorização da juventude acreana. “É um espaço que estimula o aprendizado, o empreendedorismo e a inovação. Essa é uma orientação do governador Gladson Camelí: investir em eventos que abram portas para o talento acreano e mostram que a tecnologia também pode gerar renda, oportunidades e transformação social”, diz.
Presidente da Anac Nerd, Hector Magalhães ressalta que a atividade será uma celebração da cultura geek e uma forma de agradecer o trabalho de Akira Toriyama, falecido em 2024, que inspirou milhares de pessoas com mensagens de superação, resiliência e dedicação. “Teremos oficinas gratuitas, concurso de cosplay, painéis e a presença de dubladores oficiais de Dragon Ball. Será um evento para todas as idades, que une diversão, aprendizado e integração. Anac, Seict e IMA trabalham todos os dias para fazer desta Comic Nerd a melhor de todos os tempos.”
O presidente do IMA, Pedro Freire, frisa que a ação representa uma ponte entre o entretenimento e o desenvolvimento socioeconômico. “A Comic Nerd será uma grande vitrine para novas ideias e negócios criativos, ela gerará o crescimento de oportunidade de negócios e renda familiar à juventude. Não é somente um evento de lazer, mas um espaço que conectará jovens ao universo da inovação e mostrará como a cultura pode se transformar em oportunidade e progresso”, fala.
Confira a programação completa:
Sábado (08/11)
Palco do Poder (Palco principal do Gran Reserva):
Abertura com a Banda da PMAC;
Apresentação de Artes Marciais;
Quiz Dragon Ball;
Caçada do Poder (atividade interativa por todo o evento);
Painel com os dubladores Wendel Bezerra, Tânia Gaidarji e Fábio Lucindo;
Show musical com Bárbara Maia;
Concurso Nacional de Cosplay;
Painel com o dublador Wendel Bezerra;
Show musical com a banda NEStalgia.
Salão Gran Reserva:
Podcast “E Aí”;
Espaço do Colecionador;
Feira de Empreendedorismo Nerd;
Plataforma Celeste (piso superior do Gran Reserva):
Boate Nerd;
Karaokê;
Oficina Cosmaker;
Oficina de Mangá.
Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall):
Games Retrô;
Games Atuais;
Torneio TCG Pokémon;
Torneio TCG Yu-Gi-Oh!;
Torneio CSGO;
Torneio Dragon Ball Sparking! Zero (X-Box);
Just Dance;
Inovação e Tecnologia.
Área Externa:
Arena Swordplay;
Praça de Alimentação.
Domingo (09/11):
Palco do Poder (Palco principal do Gran Reserva):
Apresentação de Artes Marciais;
Quiz Dragon Ball;
Caçada do Poder (atividade interativa por todo o evento);
Concurso Cosplay Kids;
Painel Universo Cosplay com Eduarda Silveira (Tokki), Breno Costa (Nobrakai) e
cosplayers acreanos;
Show musical com a banda Semblaty;
Painel sobre tecnologia e inovação no meio nerd;
Desfile Cosplay Livre;
Concurso K-pop;
Painel com o Dublador Fábio Lucindo;
Show musical com a banda NEStalgia.
Salão Gran Reserva:
Podcast “E Aí”;
Espaço do Colecionador;
Feira de Empreendedorismo Nerd;
Plataforma Celeste (piso superior do Gran Reserva):
Boate Nerd;
Karaokê;
Oficina Wigmaker;
Oficina de Papercraft;
Painel especial com a dubladora Tânia Gaidarji [16+].
Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall):
Games Retrô;
Games Atuais;
Torneio TCG Pokémon;
Torneio TCG Yu-Gi-Oh!;
Torneio CSGO;
Torneio Dragon Ball Sparking! Zero (X-Box);
Just Dance;
Inovação e Tecnologia.
Área Externa:
Arena Swordplay;
Praça de Alimentação.
Comentários
Geral
PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados em Senador Guiomard
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma operação de combate ao crime nas rodovias federais do Acre, apreendendo nesta quarta-feira, 29, uma grande carga de cigarros contrabandeados da Bolívia.
Por volta das 07h10, a equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 91 da BR-317, em Senador Guiomard, quando abordou um veículo de passeio com os vidros escurecidos por películas. Durante a abordagem, o condutor confirmou que transportava cigarros de origem estrangeira. A inspeção veicular confirmou a irregularidade.
Segundo a PRF, foram apreendidos 5.000 maços de cigarros, o veículo utilizado no transporte, um rádio comunicador e outros pertences do suspeito. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão pelo crime de contrabando, previsto no Art. 334-A do Código Penal.
O detido e toda a carga foram levados à Unidade Operacional da PRF para registro do Boletim de Ocorrência e, em seguida, apresentados à Polícia Federal, que ficará responsável pelos procedimentos de investigação e responsabilização criminal.
Comentários
Geral
Transferência de bebê com problema cardíaco será realizada, garante Sesacre
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) afirmou, na manhã desta quarta-feira (29), que a transferência do bebê Calebe de Souza Moraes, de apenas quatro meses, para um hospital especializado já foi assegurada e ocorrerá nas próximas horas. A informação foi divulgada pela própria pasta em comentário na publicação.
Calebe está internado na UTI pediátrica do Hospital da Criança, em Rio Branco, e enfrenta uma grave condição cardíaca que exige cirurgia de alta complexidade fora do estado.
O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que a mãe, Lévia do Vale de Souza, fez um apelo público ao governador Gladson Cameli, ao secretário de Saúde e a parlamentares, pedindo agilidade na liberação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com UTI aérea
De acordo com Lévia, o bebê foi diagnosticado inicialmente com bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), mas o quadro evoluiu para uma infecção bacteriana e, posteriormente, os exames revelaram quatro alterações no coração, tornando urgente a transferência para um centro de referência.
Em carta aberta publicada nas redes sociais, a mãe reforçou o pedido de socorro. “Pedimos com urgência e sensibilidade que as autoridades competentes olhem com carinho e prioridade para este caso. Calebe precisa ser transferido o quanto antes para um hospital especializado, onde possa receber o tratamento que salvará sua vida.”
Com a confirmação da Sesacre, a família agora aguarda a efetivação da transferência do bebê, prevista para ocorrer ainda hoje.
Comentários
Geral
PRF apreende armas de fogo e munições em Xapuri
Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre resultou na apreensão de duas armas de fogo de fabricação caseira e duas munições de calibre 16, escondidas na mochila de uma passageira. A ocorrência aconteceu nesta terça-feira, 28, no quilômetro 237 da BR-317, na região de Xapuri.
Durante a abordagem a um veículo de transporte de passageiros, os policiais perceberam comportamento suspeito e nervosismo incomum por parte de uma das ocupantes, o que motivou a revista de seus pertences.
Na mochila, foram encontrados os armamentos e as munições, além de um aparelho celular, que também foi apreendido.
A passageira foi detida em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Xapuri para a adoção das medidas legais cabíveis.
Com informações da PRF/AC
Você precisa fazer login para comentar.