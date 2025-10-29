Com presença de dubladores de Dragon Ball, Comic Nerd 2025 fortalece economia criativa

O maior evento geek do Acre está prestes a reunir milhares de fãs em uma programação que une cultura pop, tecnologia e inovação, além de fortalecer a economia criativa. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Associação dos Nerds do Acre (Anac Nerd) e o Instituto Mercosul Amazônia (IMA), realiza nos dias 8 e 9 de novembro, no Gran Reserva, em Rio Branco, a Comic Nerd 2025 – Especial Dragon Ball.

A edição deste ano homenageia o mangaká Akira Toriyama, criador da icônica franquia Dragon Ball, um dos mangás/animes de maior sucesso do planeta que atravessa gerações com uma legião de fãs, um dos nomes mais influentes da cultura japonesa contemporânea. Inspirada no legado do artista, o evento se consolida como o maior encontro de cultura geek e economia criativa da região com painéis, oficinas, concursos e atrações que celebram o poder da imaginação e da tecnologia.

O evento receberá os dubladores Wendel Bezerra (Goku), Tânia Gaidarji (Bulma) e Fábio Lucindo (Kuririn), apresentações da banda da Polícia Militar (PMAC), artes marciais, quiz temático de Dragon Ball e shows musicais. Oficinas de wigmaker e papercraft, torneios de Free Fire e TCG Pokémon, boate nerd e arena de swordplay também fazem parte da programação. A entrada será 1kg de alimento não perecível, com destinação a instituições assistenciais da capital.

O titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, destaca que a Comic Nerd é mais uma ação do governo voltada para o fortalecimento da economia criativa e para a valorização da juventude acreana. “É um espaço que estimula o aprendizado, o empreendedorismo e a inovação. Essa é uma orientação do governador Gladson Camelí: investir em eventos que abram portas para o talento acreano e mostram que a tecnologia também pode gerar renda, oportunidades e transformação social”, diz.

Presidente da Anac Nerd, Hector Magalhães ressalta que a atividade será uma celebração da cultura geek e uma forma de agradecer o trabalho de Akira Toriyama, falecido em 2024, que inspirou milhares de pessoas com mensagens de superação, resiliência e dedicação. “Teremos oficinas gratuitas, concurso de cosplay, painéis e a presença de dubladores oficiais de Dragon Ball. Será um evento para todas as idades, que une diversão, aprendizado e integração. Anac, Seict e IMA trabalham todos os dias para fazer desta Comic Nerd a melhor de todos os tempos.”

O presidente do IMA, Pedro Freire, frisa que a ação representa uma ponte entre o entretenimento e o desenvolvimento socioeconômico. “A Comic Nerd será uma grande vitrine para novas ideias e negócios criativos, ela gerará o crescimento de oportunidade de negócios e renda familiar à juventude. Não é somente um evento de lazer, mas um espaço que conectará jovens ao universo da inovação e mostrará como a cultura pode se transformar em oportunidade e progresso”, fala.

Confira a programação completa:

Sábado (08/11)

Palco do Poder (Palco principal do Gran Reserva):

Abertura com a Banda da PMAC;

Apresentação de Artes Marciais;

Quiz Dragon Ball;

Caçada do Poder (atividade interativa por todo o evento);

Painel com os dubladores Wendel Bezerra, Tânia Gaidarji e Fábio Lucindo;

Show musical com Bárbara Maia;

Concurso Nacional de Cosplay;

Painel com o dublador Wendel Bezerra;

Show musical com a banda NEStalgia.

Salão Gran Reserva:

Podcast “E Aí”;

Espaço do Colecionador;

Feira de Empreendedorismo Nerd;

Plataforma Celeste (piso superior do Gran Reserva):

Boate Nerd;

Karaokê;

Oficina Cosmaker;

Oficina de Mangá.

Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall):

Games Retrô;

Games Atuais;

Torneio TCG Pokémon;

Torneio TCG Yu-Gi-Oh!;

Torneio CSGO;

Torneio Dragon Ball Sparking! Zero (X-Box);

Just Dance;

Inovação e Tecnologia.

Área Externa:

Arena Swordplay;

Praça de Alimentação.

Domingo (09/11):

Palco do Poder (Palco principal do Gran Reserva):

Apresentação de Artes Marciais;

Quiz Dragon Ball;

Caçada do Poder (atividade interativa por todo o evento);

Concurso Cosplay Kids;

Painel Universo Cosplay com Eduarda Silveira (Tokki), Breno Costa (Nobrakai) e

cosplayers acreanos;

Show musical com a banda Semblaty;

Painel sobre tecnologia e inovação no meio nerd;

Desfile Cosplay Livre;

Concurso K-pop;

Painel com o Dublador Fábio Lucindo;

Show musical com a banda NEStalgia.

Salão Gran Reserva:

Podcast “E Aí”;

Espaço do Colecionador;

Feira de Empreendedorismo Nerd;

Plataforma Celeste (piso superior do Gran Reserva):

Boate Nerd;

Karaokê;

Oficina Wigmaker;

Oficina de Papercraft;

Painel especial com a dubladora Tânia Gaidarji [16+].

Corporação Cápsula (Anexo Amazônia Hall):

Games Retrô;

Games Atuais;

Torneio TCG Pokémon;

Torneio TCG Yu-Gi-Oh!;

Torneio CSGO;

Torneio Dragon Ball Sparking! Zero (X-Box);

Just Dance;

Inovação e Tecnologia.

Área Externa:

Arena Swordplay;

Praça de Alimentação.

Relacionado

Comentários