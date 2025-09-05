Com preço médio de R$ 5,99 por litro, Acre registra maior alta no valor do etanol

O Acre liderou a alta no preço do etanol hidratado na semana de 24 a 30 de agosto, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O levantamento, compilado pelo AE-Taxas, mostrou que o estado teve a maior variação positiva do país, com aumento de 13,66% no valor do combustível.

Com a disparada, o Acre também registrou o maior preço médio estadual: R$ 5,99 por litro, bem acima da média nacional de R$ 4,15, que caiu 0,48% no período.

No cenário nacional, os preços médios recuaram em 15 estados e no Distrito Federal, subiram em 5 e ficaram estáveis em 6. O destaque negativo foi Goiás, onde houve a maior queda da semana, de 6,41%.

Em São Paulo, maior produtor e consumidor do país, além de concentrar o maior número de postos avaliados, o preço do etanol subiu levemente, 0,25%, para R$ 3,98 por litro.

O levantamento também apontou o preço mínimo e máximo registrados na semana. O menor valor encontrado foi de R$ 3,19, em um posto paulista, enquanto o maior preço isolado foi de R$ 6,49, em Pernambuco.

