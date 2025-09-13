Cotidiano
Com possibilidade de chuvas isoladas, tempo segue quente no Acre neste sábado
O sábado, 13, será de predomínio de sol e nuvens em grande parte da região Norte e Centro-Oeste, além de áreas da Bolívia e do Peru. No Acre, o tempo permanece quente e abafado, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva em pontos isolados, especialmente durante a tarde e à noite. Apesar da chance de instabilidade, a previsão indica baixa probabilidade de temporais intensos no estado.
De acordo com os meteorologistas, no leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o sol predomina ao longo do dia, mas não estão descartadas chuvas rápidas em alguns pontos. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 45% no período da tarde e pode chegar a 95% no início da manhã. Os ventos devem ser fracos a calmos, soprando da direção sul, com variações de sudeste e sudoeste.
Já no centro e oeste do estado, que incluem as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com tempo quente e sol entre nuvens. Há possibilidade de pancadas localizadas, mas com baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade do ar deve variar de 45% a 55% durante a tarde e alcançar até 100% no amanhecer.
As temperaturas seguem elevadas em todo o Acre. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 36°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem chegar a 37°C. Cidades como Tarauacá e Feijó devem registrar as temperaturas mais altas do estado, entre 36°C e 38°C. Já no Vale do Juruá, municípios como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão mínimas de 23°C a 25°C e máximas mais amenas, variando entre 33°C e 35°C.
Bujari e Villa City quem será o último classificado na Série B
Bujari e Villa City decidem neste sábado, 13, a partir das 14 horas, no Bujari, quem será o último classificado para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O Villa City entra em quadra com a vantagem de jogar pelo empate e o Bujari terá a força da torcida para avançar.
Definir as datas
O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, espera a definição dos confrontos para definir a data dos jogos.
“Teremos partidas eliminatórias e por isso vamos pensar com calma as datas dos jogos”, declarou Rafael do Vale.
Campeonato Estadual terá 7 equipes na disputa do título
O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) fechou nesta sexta, 12, as inscrições para o Campeonato Estadual Feminino. O torneio terá sete equipes na disputa do título e das vagas do Acre no Campeonato Brasileiro A3 e na Copa do Brasil.
“Teremos um bom número de equipes na disputa do torneio mais importante da temporada. Vamos definir a data do congresso técnico e ajustar os últimos detalhes para o início da competição”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Em outubro
Segundo Leandro Rodrigues, o Estadual começa na primeira quinzena de outubro.
“Reservamos dois meses para realizar o feminino. Deveremos ter um campeonato bem disputado”, avaliou o dirigente.
Equipes no Estadual
Adesg
Assermurb
Andirá
Galvez
Sena Madureira
São Francisco
Vasco
Santa Cruz e Náuas fecham 1ª fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão
Santa Cruz e Náuas fecham neste sábado, 13, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 1ª fase do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Santa Cruz, classificado, joga para ser o segundo colocado e o Náuas, eliminado, vai tentar a primeira vitória na competição.
Santa Cruz
O Santa Cruz vai tentar manter a invencibilidade no torneio, mas isso, agora, não é o mais importante. O técnico Bruno Monteiro deve utilizar o confronto para começar a montar o time visando os duelos das semifinais.
Quinta e sábado
Os primeiros confrontos das semifinais serão disputados na quinta, 18, e no sábado, 20. Andirá x São Francisco abrem as semifinais, na quinta, e Atlético x Santa Cruz jogam no sábado.
